L’UE se rapproche des sanctions pour violations des droits de l’homme dans 6 pays

Les pays de l’UE se sont rapprochés jeudi de l’adoption de nouvelles sanctions pour les violations des droits de l’homme dans six pays, selon trois diplomates.

La liste comprend un responsable chinois, a déclaré l’un des diplomates.

Les hauts diplomates du Comité politique et de sécurité de l’UE, qui s’occupe des questions de défense et de sécurité, sont parvenus à un premier accord sur une liste de sanctions.

Pour être finalisée, la liste devra passer un examen juridique dans un groupe de travail du Conseil connu sous le nom de Relex, avant d’obtenir l’approbation politique finale des ambassadeurs de l’UE et d’être présentée aux ministres des Affaires étrangères de l’UE lors d’une réunion le 22 mars. Sanctions de l’UE doivent faire l’objet d’un accord unanime et peuvent être contestés devant les tribunaux.

Selon deux diplomates, la liste des sanctions vise trois entités et une dizaine d’individus dans six pays: la Russie, la Chine, la Corée du Nord, la Libye, l’Érythrée et le Soudan.

L’un des individus est un responsable chinois impliqué dans les mauvais traitements infligés à la minorité musulmane ouïghoure au Xinjiang, a déclaré l’un des diplomates. Le mois dernier, le parlement néerlandais a adopté une motion non contraignante disant que le traitement de la minorité ouïghoure en Chine équivaut à un «génocide», la première initiative de ce type par un pays européen. Les diplomates n’ont pas précisé les autres types de violations des droits de l’homme visés ou les noms figurant sur la liste.

Les sanctions prévues utilisent un nouvel outil qui permet à l’UE de punir les violations des droits de l’homme d’une manière plus flexible, qui a été adopté l’année dernière et est souvent appelé la loi Magnitsky de l’UE. Le mécanisme a été utilisé pour la première fois au début du mois lorsque l’UE, avec Washington, a imposé des sanctions contre de hauts responsables russes pour l’empoisonnement et l’emprisonnement du chef de l’opposition Alexei Navalny.

Lorsque l’outil a été approuvé en décembre dernier, certains responsables ont fait valoir que sa flexibilité lui permettait d’imposer des sanctions à des individus plutôt qu’à des pays: «De cette manière, nous pouvons sanctionner un Chinois [person] sans sanctionner la Chine », a expliqué l’un des responsables.

Lorsque ces sanctions contre les responsables russes ont été convenues, certains diplomates ont fait valoir qu’il était nécessaire d’avoir « un équilibre géographique » dans l’application du nouvel outil pour éviter l’impression qu’il n’a été introduit que pour cibler la Russie.

D’autres diplomates ont souligné qu’il y avait également une volonté de mettre en place les nouvelles sanctions avant une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’UE plus tard ce mois-ci, car la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, devrait prendre part à ces pourparlers.

