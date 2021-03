Quelle est la gravité des problèmes de sécurité du vaccin AstraZeneca?

Le vaccin AstraZeneca est l’un des quatre vaccins autorisés contre Covid-19, mais l’État a été temporairement suspendu son administration en raison d’éventuels problèmes de santé à son sujet.

Qu’est-ce que le vaccin AstraZeneca?

Le vaccin Oxford-AstraZeneca, comme on l’appelle également, est l’un des quatre vaccins autorisés contre Covid-19 dans l’État. Les autres sont produits par Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson ou Janssen, dont le jab vient d’être autorisé par l’Agence européenne des médicaments la semaine dernière.

Comment fonctionne le jab AstraZeneca?

Le vaccin fonctionne différemment des vaccins à ARNm Pfizer et Moderna, qui injectent une partie du code génétique du coronavirus dans le corps pour provoquer une réponse immunitaire. Le jab AstraZeneca est fabriqué à partir d’une version affaiblie d’un virus du rhume qui a été modifié pour ressembler à un coronavirus.

Il ne provoque pas de maladie, mais une fois injecté, il enseigne au système immunitaire du corps comment combattre le coronavirus s’il est infecté. Une seule injection de vaccin s’est avérée très protectrice, réduisant les risques de plusieurs maladies et d’hospitalisation de plus de 80%.

Pourquoi est-ce dans les nouvelles maintenant?

Le médecin-chef adjoint de l’État, le Dr Ronan Glynn, a déclaré dans un communiqué dimanche matin qu’à la suite de nouvelles informations reçues de l’Agence norvégienne des médicaments samedi soir – et à la suite de discussions avec l’Autorité de réglementation des produits de santé (HPRA), l’organisme de surveillance des médicaments de l’État, le National Le Comité consultatif sur l’immunisation (CANI) a recommandé que l’administration du vaccin AstraZeneca soit temporairement différée.

Pourquoi cette décision a-t-elle été prise?

Un rapport de l’Agence norvégienne des médicaments a détaillé quatre nouveaux rapports de coagulation sanguine grave chez les adultes après avoir été vaccinés avec AstraZeneca. Le Dr Glynn a souligné qu’il n’a pas été conclu qu’il existe un lien entre le vaccin et ces cas, mais que, par mesure de précaution et en attendant de plus amples informations, le CANI a recommandé le report temporaire du vaccin.

Quelle est la gravité des problèmes de sécurité liés au vaccin?

Le professeur Karina Butler, présidente du NIAC, a déclaré dimanche que le NIAC était «absolument ravi» de «l’effet prouvé» du vaccin AstraZeneca et de ses avantages pour prévenir les effets graves du Covid-19.

Elle a déclaré qu’un «signal de sécurité» avait été émis en Norvège concernant «quatre événements de coagulation graves, très rares et très graves» auxquels on ne s’attendrait normalement pas, mais elle a noté que «les problèmes de coagulation surviennent chez les personnes, qu’elles reçoivent ou non le vaccin». . Elle espère que ces rapports ne sont qu’une réaction excessive et qu’une décision sera prise concernant la sécurité du vaccin dans la semaine.

Dans une déclaration à l’heure du déjeuner, le CANI a déclaré que «à ce jour, aucun rapport d’événements similaires à ceux de la Norvège n’avait été reçu par la HPRA. Plus de 117 000 doses du vaccin AstraZeneca Covid-19 ont été administrées à ce jour dans la République, a-t-il noté.

Que s’est-il exactement passé en Norvège?

La Norvège a rapporté samedi que trois autres travailleurs de la santé, tous âgés de moins de 50 ans, qui avaient reçu le vaccin AstraZeneca étaient traités à l’hôpital pour des saignements, des caillots et un faible nombre de plaquettes sanguines.

L’Agence norvégienne des médicaments a déclaré que des incidents similaires avaient été signalés dans d’autres pays. La Norvège a interrompu le déploiement de ce vaccin jeudi, conduisant le Danemark et l’Islande à emboîter le pas. L’Agence européenne des médicaments mène une enquête.

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré qu’il n’y avait aucun lien de causalité entre le vaccin et la coagulation sanguine. Au moins 10 pays ont maintenant suspendu l’utilisation du vaccin AstraZeneca.

Que se passe-t-il maintenant?

Le Dr Glynn a déclaré que le CANI devait se réunir à nouveau dimanche pour en discuter davantage. Le ministre de la Santé, Stephen Donnelly, a déclaré que la suspension temporaire était une «mesure de précaution» et que le gouvernement fournirait une mise à jour après la réunion du CANI.

Si le vaccin AstraZeneca ne peut pas être administré, qu’est-ce que cela signifie pour le déploiement du vaccin dans l’État?

Cela ralentirait encore plus le déploiement. Il y a déjà eu des retards et des interruptions répétés du calendrier de livraison promis par AstraZeneca. Jusqu’à la fin de la première semaine de mars, environ un cinquième de toutes les doses de vaccin livrées à l’État – 122 400 sur 613 650 – étaient des vaccins AstraZeneca.

Le Gouvernement avait estimé qu’ils constitueraient 21% des vaccins administrés entre avril et juin, ce serait donc un revers majeur pour le Gouvernement si ces vaccins ne pouvaient pas être utilisés. Cela rendrait l’État encore plus dépendant des trois autres vaccins autorisés – ou d’autres vaccins autorisés dans l’UE dans les semaines et les mois à venir. Cela accroîtrait la pression sur le gouvernement pour qu’il trouve d’autres approvisionnements.

Combien de vaccins AstraZeneca avait-il promis?

Le fabricant de médicaments anglo-suédois avait promis à l’UE 90 millions de doses à la fin du mois de mars, mais avait réduit ce chiffre à 40 millions le mois dernier en raison de problèmes de production. Il a encore réduit ce chiffre à 30 millions la semaine dernière, laissant l’Irlande avec environ 45 000 vaccins de moins.

Les difficultés d’approvisionnement d’AstraZeneca avaient déjà conduit l’État à réduire sa dépendance vis-à-vis du vaccin de 40% à 20% des stocks. Le gouvernement dépendait toujours d’un approvisionnement régulier de la société dans le cadre de ses plans visant à augmenter le déploiement des vaccins à 250 000 vaccins par semaine à partir d’avril.

Qui a reçu les vaccins AstraZeneca?

Le vaccin a été administré principalement aux travailleurs de la santé depuis son introduction, car le CANI avait recommandé que les vaccins à ARNm Pfizer et Moderna soient préférés pour les plus de 70 ans en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité du vaccin chez les personnes âgées.

La dernière publication HSE donnant la ventilation des vaccins Covid-19 montre qu’au mercredi 10 mars, quelque 109 352 doses d’AstraZeneca avaient été administrées à des personnes, contre 442 485 Pfizer et 18 554 vaccins Moderna à cette date.

Des effets secondaires ont-ils été signalés ici?

Oui. Le dernier rapport sur la sécurité des vaccins de la HPRA a révélé que, jusqu’au 25 février, elle avait reçu 954 rapports d’effets secondaires suspectés de l’AstraZeneca jab. Un dixième ou plus des effets indésirables suspectés signalés étaient des maux de tête, des douleurs musculaires et des douleurs dans les membres, des nausées et des personnes souffrant de malaise et de fièvre.

Moins de 10% des effets indésirables suspectés comprenaient une altération du goût, une toux ou des difficultés respiratoires, des étourdissements ou une augmentation du rythme cardiaque, des douleurs articulaires, des vomissements, une faiblesse, de la fatigue, des frissons et une sensation de chaleur et de froid, et de la transpiration. La HPRA a déclaré qu’il s’agissait d’effets secondaires typiques et que la majorité étaient légers à modérés et ont été résolus par la suite.