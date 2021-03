La France va de l’avant avec sa tentative d’ajouter la protection du climat à la Constitution

Les législateurs français à l’Assemblée nationale ont approuvé un plan visant à modifier la constitution du pays pour renforcer la protection de l’environnement.

Le projet de loi, adopté avec 391 voix pour et 47 contre, propose de modifier le premier article de la constitution française et d’ajouter que la France «garantit la préservation de l’environnement et de la diversité biologique, et lutte contre le changement climatique».

Cela vient après que le président Emmanuel Macron a repris en décembre l’idée de la Convention citoyenne sur le climat – un groupe de 150 citoyens choisis au hasard chargé de conseiller le gouvernement sur ses politiques vertes – et a déclaré qu’il la soumettrait à un référendum.

Le projet de loi a franchi mardi la première étape du processus de réforme constitutionnelle. Il devra désormais être discuté par la chambre haute, le Sénat, qui est contrôlée par le parti d’opposition conservateur Les Républicains, qui est fermement opposé à la réforme. Les députés conservateurs ont fait valoir que la proposition était inutile et nuirait à la compétitivité et à la liberté des entreprises.

Les deux chambres du parlement doivent se mettre d’accord sur la même formulation exacte avant que la réforme proposée puisse être soumise à un référendum. Si le Sénat adopte un libellé différent, la proposition sera renvoyée à l’Assemblée nationale pour approbation, jusqu’à ce que les deux chambres puissent s’entendre.

Le président conservateur du Sénat, Gérard Larcher, a déclaré qu’il préférerait utiliser le verbe «actes» plutôt que «garanties». Mais le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti a repoussé, arguant que le mot «garanties» a été choisi «parce qu’il crée une quasi-obligation [for the state] pour livrer des résultats. »

Un tribunal français a récemment condamné le gouvernement pour son inaction climatique.