Le président américain Joe Biden a exprimé son «fort soutien» à l’accord de Belfast lors d’une réunion virtuelle le jour de la Saint-Patrick avec le Taoiseach Micheál Martin.

S’exprimant lors d’un événement de presse en ligne avant la réunion, il a déclaré que la stabilité politique et économique en Irlande du Nord était dans notre intérêt à tous.

M. Biden a déclaré qu’il était impatient d’accueillir le Taoiseach en personne à Washington l’année prochaine.

Le président a confirmé que la Maison Blanche serait illuminée en vert mercredi soir pour «célébrer la profonde affection que les Américains ont, en particulier les Irlandais américains, pour l’Irlande».

Il a parlé de ses ancêtres irlandais, dont Ambrose Finnegan, qui était footballeur et journaliste. Il a rappelé comment il dirait au jeune Biden: « Joey, souviens-toi, la meilleure goutte de sang en toi est irlandaise. »

Le président a rappelé sa première visite en Irlande pour voir la terre de ses ancêtres.

M. Martin a déclaré au président que le peuple irlandais était «tellement fier de votre élection» en tant que «fier fils de l’Irlande».

«Je ne vois pas de meilleur jour pour moi pour avoir le grand plaisir de vous adresser leurs plus chaleureuses salutations», a-t-il déclaré.

«C’est étrange de devoir célébrer à part, comme vous le savez bien, les Irlandais aiment se rassembler pour célébrer notre patrimoine et notre culture avec des chants, des danses, des défilés, de la poésie et avec fierté, et cette année à cause de la pandémie, ce n’est tout simplement pas possible.

«Ici, en Irlande, les gens célèbrent l’occasion chez eux, mais ils penseront surtout à leurs proches dans le monde entier et leur adresseront leurs meilleurs vœux. Ils le feront dans l’espoir que l’année prochaine sera meilleure, comme vous et moi le croyons.

Le président américain Joe Biden fait référence au bol cérémoniel de shamrock d’Irlande et à son importance. Photographie: Getty



La vice-présidente américaine Kamala Harris a déclaré qu’elle avait hâte d’accueillir le Taoiseach en personne l’année prochaine. Photographie: AFP



«Avec chaque personne vaccinée, nous nous rapprochons du jour où les gens peuvent se rencontrer, s’embrasser et célébrer à nouveau.

«J’attends avec impatience que vous puissiez visiter l’Irlande comme vous l’avez fait tant de fois et si mémorablement auparavant. J’espère également que je ne tarderai pas à me rendre à nouveau aux États-Unis.

«Pour l’instant, le bol de shamrock devant vous est un symbole de l’amitié éternelle entre nos deux pays, un symbole des bons moments que nous avons partagés et des défis que nous avons endurés, toujours l’un à côté de l’autre.

«Les pousses vertes indiquent un avenir meilleur que je sais.

«Construire cet avenir meilleur fera bien sûr partie de ce dont nous discutons aujourd’hui.»

Rencontre antérieure avec Harris

La vice-présidente précédente, Kamala Harris, a déclaré que les relations entre l’Irlande et les États-Unis restaient solides en accueillant Taoiseach Micheál Martin pour une réunion virtuelle à la Maison Blanche.

«Bonne fête de la St Patrick au nom de notre pays. Comme vous le savez, notre pays a une longue histoire d’amitié, de valeurs et de culture partagées », a-t-elle déclaré.

Elle a dit que, de ses nombreuses responsabilités en tant que vice-présidente, elle était très enthousiaste à l’idée de participer au petit-déjeuner annuel de la Saint-Patrick.

«Je souhaite seulement que ce soit en personne, mais nous pouvons espérer l’année prochaine que nous pourrons partager un bon petit-déjeuner ensemble.»

S’exprimant dans le bureau de cérémonie du vice-président dans le bureau exécutif à côté de l’aile ouest, Mme Harris a déclaré qu’elle avait hâte d’accueillir le Taoiseach en personne l’année prochaine.

«Au nom du président, je voudrais remercier l’Irlande pour l’avancement de nos valeurs communes en tant que membre du Conseil de sécurité des Nations Unies et également pour notre solide partenariat économique», a-t-elle déclaré, notant qu’elle est originaire de Californie.

«Nous sommes très fiers de ce que nous avons créé autour de la technologie. Et nous avons une grande admiration pour le travail que vous faites en Irlande et le partenariat que nous partageons. »

M. Martin a commencé ses commentaires en présentant les condoléances de l’Irlande à l’Amérique pour le tournage qui a eu lieu pendant la nuit à Atlanta. Il a évoqué l’élection de Mary Robinson en tant que première femme présidente d’Irlande et a déclaré qu’elle avait été élue «par les femmes irlandaises».

Le Taoiseach a déclaré qu’il espérait accueillir Mme Harris en Irlande en tant que vice-présidente.

«Vous seriez le bienvenu. Nous savons que les liens entre nos nations sont riches et profonds. »

M. Martin a également fait référence à Stripe, la société de paiement en ligne fondée par les frères Collison, avec un double siège à Dublin et à San Francisco.

Il a également parlé de Kay Kennedy, une Irlandaise de Meath, qui a été la première femme à se présenter aux élections de l’État de Californie à la fin du 19e siècle. Rapports supplémentaires. – Rapports supplémentaires PA