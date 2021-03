L’Irlande sort pour balayer l’Angleterre malgré le carton rouge d’Aki

Irlande 32 Angleterre 18

Pas pour la première fois après une victoire rédemptrice au dernier jour contre l’Angleterre à Dublin, on a pensé que peut-être que l’Irlande devrait envisager de jouer contre l’ennemi à chaque match.

Une fois de plus, la vue des hommes en blanc a inspiré les hommes en vert à produire leur meilleure performance du championnat. Qu’à cela ne tienne, il a terminé deux essais chacun, car, au contraire, le score flattait une Angleterre battue et dépassée.

Ce fut une performance et une victoire tout à fait convaincantes pour mettre fin à la série de quatre victoires de l’Angleterre dans le match, qui a été façonnée dans les coulisses et sur le terrain d’entraînement, et superbement exécutée.

L’Irlande a complètement déjoué l’Angleterre avec sa mêlée remodelée, comme l’a souligné Mike Ross avant le match, où les verrous commencent à genoux et les premières rangées envahissent l’espace.

Cela a conduit Mako Vunipola à être cinglé trois fois en première mi-temps et finalement à un compte de pénalités de 14-12 en faveur de l’Irlande, même après un barrage tardif de pénalités contre l’Angleterre qui a également vu Bundee Aki encourir le deuxième carton rouge de sa carrière irlandaise tandis que Conor Murray était une cellule de péché.

Le carton rouge d’Aki était pour un coup franc sur Billy Vunipola, qui, selon Mathieu Reynal et son TMO Romain Poite, manquait d’atténuation, mais le numéro 8 anglais a clairement plongé avant le contact.

Bundee Aki quitte le terrain après avoir reçu un carton rouge. Photo: Billy Stickland / Inpho



L’Angleterre a brièvement menacé de jouer une carte de sortie de prison en réduisant une avance de 26-6 à 26-11 seulement pour que l’Irlande réaffirme calmement son autorité.

Cooptant Paul O’Connell sur le billet, comme certains d’entre nous l’ont cru dès le départ, s’est avéré un coup de maître et, une fois de plus, l’alignement a été pratiquement exemplaire. Il y avait aussi une invention, donnant un premier essai époustouflant et déterminant par Keith Earls, qui n’a pas eu la chance d’avoir une finition de deuxième qualité exclue.

Tout comme cette fois, oul ‘man Earlsy a encore des roues.

L’Irlande Keith Earls marque un essai lors de la victoire des Six Nations contre l’Angleterre à l’Aviva Stadium. Crédit photo: James Crombie / Inpho



La panne a également fonctionné un régal, et a permis à l’Irlande de faire varier continuellement le point d’attaque avec des tip-ons et des déchargements de recyclage à rythme élevé. Il y avait peu de portées ponctuelles, car le premier receveur effectuait continuellement la passe qui laissait la défense anglaise deviner.

Cela n’aurait pas pu être fait sans le yakka dur à l’avant, où CJ Stander s’est incliné dans un style de marque, de pompage des jambes et physiquement intrépide. Il était en larmes peu de temps après que tout était fini.

Le déplacer à 6 ne l’a pas dilué, tandis que Jack Conan a confirmé son rappel avec une grande contribution d’essayer.

Iain Henderson a eu un autre match de monstre et Tadhg Berine n’aurait pas été flatté par un autre homme du gong de match qui est allé à la place, également à juste titre, à Robbie Henshaw.

Se délectant de l’espace qui lui était offert, ses compétences de chasseur et de voltige gaéliques ont été pleinement utilisées.

Conor Murray a également justifié son rappel, mais la brillance et le leadership continus de Johnny Sexton ne peuvent être sous-estimés même si, semble-t-il, ils le sont souvent. Il a donné tellement d’énergie en attaque et en défense, engageant courageusement le contact des deux côtés du ballon et atterrissant huit sur huit pour un tir de 22 points, ce qui porte son total pour la campagne de cette année à 25 sur 26 coups de pied au but.

Sans aucune erreur individuelle, la défense (avec Rob Herring et Josh van der Flier apportant de précieuses contributions) a également gardé l’attaque de l’Angleterre sous contrôle, en créant de bons vieux tacles d’étranglement et des revirements.

Le seul véritable domaine de puissance de l’Angleterre était leur maul. Oui, c’était à peu près tout.

Tadhg Furlong trouve CJ Stander avec une passe. Photo: Dan Sheridan / Inpho



Au départ, l’Irlande ne s’est pas aidée dès le départ en perdant deux fois le ballon offensif à la mi-course alors qu’Aki et Henshaw étaient plaqués ou égarés en touche, bien qu’Elliot Daly ait également expulsé le ballon.

Le premier gros jeu du match a été de Maro Itoje, si souvent une épine dans les côtés irlandais ou Leinster, lors de la victoire d’un chiffre d’affaires net dans le chacal après que Murray a tapé un penalty à Furlong et un entraînement précoce par le pack irlandais à l’alignement suivant a permis à Owen Farrell pour ouvrir le score.

Un moment clé est venu après que Jonny May a récupéré un autre coup de pied de boîte de Ben Youngs et que le long botté de dégagement diagonal de George Ford a trouvé de vastes étendues d’espace dans l’arrière-plan de l’Irlande – ravivant les souvenirs de ce match ici il y a deux ans.

La poursuite et le braconnage d’Anthony Watson ont forcé Jacob Stockdale à concéder un penalty, et Itoje a rassemblé le lancer plat résultant pour être conduit au-dessus de la ligne, mais Iain Henderson a superbement réussi à tenir son homologue au-dessus de la ligne.

Sortir de l’Angleterre au moment de la mêlée a commencé à avoir un effet majeur sur le match, à commencer par une pénalité à la mêlée de cinq mètres de l’Angleterre contre Mako Vunipola.

Henshaw a fait une superbe lecture défensive pour clouer Ford avec Aki et Sexton complétant le tacle d’étranglement pour la mêlée de chiffre d’affaires. Henshaw a ensuite poursuivi la bombe parfaitement pondérée de Sexton pour un gros coup sur Daly et Stockdale était au-dessus du ballon pour gagner le penalty que Sexton a décroché.

Dave Kilcoyne a été contraint de partir après un désagréable affrontement de têtes, nécessitant une heure de décalage de Cian Healy, avant que l’alerte Aki ne fasse sortir Murray et Ireland d’un trou lors de la reconstitution d’un rebond de Ford. Cue une autre pénalité de mêlée et le premier alignement offensif de l’Irlande, un recul de Jack Conan battant Tom Curry au long lancer de Herring et le palpant dans le champ pour qu’Earls se rassemble à pleine inclinaison dans l’écart qui s’ensuit.

Earls aurait pu épingler ses oreilles en arrière et aller chercher les poteaux, et probablement avoir un collier, mais au lieu de cela, May a brillamment marché pour courir et marquer son 34e essai.

Après avoir décroché une belle conversion, Sexton a annulé une pénalité de Farrell pour un autre maul effondré lorsque Vunipola a de nouveau reçu un ping au temps de mêlée.

Cue une autre pénalité de mêlée et un autre alignement irlandais à environ 40 mètres, provoquant une attaque soutenue qui ne manquait que d’une foule fiévreuse d’Aviva dans ce qui était probablement la meilleure période de rugby de l’Irlande dans le tournoi, et contre une défense féroce.

Encore une fois attaquant de la queue, et encore une fois très efficace dans leur nettoyage, il y avait de grandes portées par Healy, Stander et al et aussi Sexton, ainsi que Keenan récupérant un coup de pied croisé de Sexton, avant que Stockdale ne fasse une percée sur la gauche.

Après que Sexton ait été porté à nouveau, Conan était rapide sur la scène et encore plus rapide à ramasser, éclatant à travers le tacle de Luke Cowan-Dickie et tendant la main pour la ligne. Encore une fois, Sexton a effectué une belle conversion et l’Irlande menait 20-6 à la pause.

L’Angleterre a répondu en faisant appel à Ellis Genge et Jamie George, et a cherché à faire des incursions en tête de l’Irlande. Mais ils ont été pénalisés pour avoir traversé après être allés dans le coin avant que Ford ne croise sans but Keenan à l’intérieur de l’Irish 22.

L’Angleterre avait l’air secouée.

L’Irlande semblait avoir conçu un merveilleux essai après un grand report d’Henderson dans le cœur de l’Angleterre. Le ballon a été largement utilisé pour Stander pour une autre de ses charges et l’Irlande s’est déchargée joyeusement avec un avantage que Sexton a donné un coup de pied dans le coin pour qu’Earls attrape le ballon rebondissant et atterrisse dans un mouvement adroit.

Earls célèbre après un essai qui a ensuite été refusé. Photo: Niall Carson / AFP via Getty Images



Mais Reynal et son TMO Poite ont correctement détecté la moindre imitation de Healy, donc la compensation est venue par le biais d’une autre pénalité de Sexton pour un tacle hors du ballon, soit 23-6 au lieu de 27-6.

Eddie Jones a remplacé Ford, puis a vu Farrell partir pour une HIA, ce qui signifie que Dan Robson a temporairement remplacé à moitié.

L’Angleterre a opté pour une mêlée à partir d’une pénalité de mêlée indirecte en dehors de la leur 22 et on avait presque l’impression que quelques milliers étaient dans le sol lorsque la mêlée irlandaise a effacé le peloton anglais, un Furlong gonflé laissant Genge pour la poussière. Sexton a fait 26-6.

La teneur du jeu a rapidement changé lorsque Reynal et Poite ont convenu qu’Aki avait attrapé la tête de Vunipola avec son épaule, ce qui donnait un carton rouge.

De plus, l’Angleterre est allée dans le coin et George a cassé un côté aveugle non protégé pour mettre Youngs à l’essai. Mais Daly a raté la conversion de la ligne de touche et la réponse de l’Irlande a été encore meilleure.

Travaillant à gauche et à droite à travers les phases, après la pointe de Tadhg Beirne lors de la passe à Healy, George Martin a reçu un ping pour ne pas avoir relâché. Sexton a de nouveau cloué son penalty, via le montant, et après un superbe maul, le capitaine a décroché son septième coup de pied sur sept.

Une procession de pénalités et d’accusations anglaises tardives a vu l’Irlande réduite à 13 hommes lorsque Murray a été mis en binôme et l’Angleterre a utilisé son avantage à deux pour faire travailler May dans le coin, Daly abandonnant la conversion de la ligne de touche.

C’était leur sort, l’Irlande comptant le chronomètre avant que Sexton ne frappe le ballon. Stander a eu l’occasion de diriger l’équipe et il n’a pas pu cacher ses larmes.

Séquence de notation: 9 minutes stylo Farrell 0-3; 18 minutes de stylo Sexton 3-3; 22 minutes Earls essayer, Sexton avec 10-3; 27 minutes stylo Farrell 10-6; 30 minutes de stylo Sexton 13-6; 37 minutes d’essai de Conan, Sexton avec 20-6; (mi-temps 20-6); 51 minutes de stylo Sexton 23-6; 62 minutes de stylo Sexton 26-6; 64 minutes Les jeunes essayent 26-11; 69 minutes du stylo Sexton 29-11; 74 minutes de stylo Sexton 32-11; 79 minutes peut essayer, Daly avec 32-18.

Irlande: Hugo Keenan; Keith Earls, Robbie Henshaw, Bundee Aki, Jacob Stockdale; Johnny Sexton (capitaine), Conor Murray; David Kilcoyne, Rob Herring, Tadhg Furlong; Iain Henderson, Tadhg Beirne; CJ Stander, Josh van der Flier, Jack Conan. Remplaçants: Cian Healy pour Kilcoyne (20 minutes), Ryan Baird pour Henderson, Peter O’Mahony pour van der Flier (les deux 64 minutes), Andrew Porter pour Furlong (68 minutes), Ronan Kelleher pour Herring (71 minutes), Jordan Larmour pour Stockdale (78 minutes), Ross Byrne pour Henshaw (79 minutes). Non utilisé: Jamison Gibson Park.

Angleterre: Elliot Daly; Anthony Watson, Ollie Lawrence, Owen Farrell, Jonny May; George Ford, Ben Youngs; Mako Vunipola, Luke Cowan-Dickie, Kyle Sinckler; Maro Itoje, Charlie Ewels; Mark Wilson, Tom Curry, Billy Vunipola. Remplaçants: Jamie George pour Cowan-Dickie, Ellis Genge pour M Vunipola (tous les deux à la mi-temps), Ben Earl pour Wilson, Joe Marchant pour Ford (tous les deux 51 minutes), Jonny Hill pour Ewels (56 minutes), Dan Robson pour Farrell (56 minutes) ), George Martin pour B Vunipola (64 minutes), Will Stuart pour Sinckler (65 minutes).

Arbitre: Mathieu Raynal (France).