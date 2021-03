L’étoile de Spahn décroît alors que la frustration de la couronne allemande grandit

Appuyez sur play pour écouter cet article

Le début du déploiement en Allemagne des vaccins contre les coronavirus après Noël a clôturé une année de crise pour le ministre de la Santé Jens Spahn.

Souvent rejeté comme trop jeune, trop ambitieux et trop inexpérimenté, Spahn semble avoir prouvé que ses détracteurs avaient tort en gérant habilement la pandémie. À la fin de 2020, Spahn était devenu si populaire (ses cotes n’étaient que celles de la chancelière Angela Merkel) qu’il a discrètement demandé à ses collègues conservateurs s’il devait se présenter à la chancellerie.

Trois mois et une longue série de faux pas plus tard, les conservateurs allemands envisagent une question bien différente: celle de savoir si Spahn doit être licencié.

Le parcours icarien du politicien de 40 ans ces derniers mois reflète la profonde frustration, sinon la trahison, que de nombreux Allemands ressentent face à la récente gestion de la pandémie par leur gouvernement, en particulier ce qu’ils considèrent comme un effort raté pour vacciner rapidement la population.

Près de 60% des Allemands ne sont pas satisfaits du travail accompli par Spahn, selon un sondage publié ce mois-ci par Der Spiegel. Dans l’intervalle, l’approbation publique de la gestion de la pandémie par le gouvernement a chuté à son plus bas niveau jamais enregistré au début de mars.

Les choses ont empiré lundi dernier, lorsque Spahn a annoncé que l’Allemagne suspendrait l’utilisation du vaccin Oxford / AstraZeneca, une décision qui garantira un ralentissement supplémentaire du rythme des vaccinations. Spahn a insisté sur le fait qu’il ne suivait que les conseils des régulateurs des vaccins du pays, mais de nombreux Allemands, déjà bouillonnants de la récente volte-face du gouvernement sur le vaccin pour les personnes de plus de 65 ans, s’en moquaient. Leur colère n’a augmenté qu’après qu’un certain nombre d’experts ont qualifié la base scientifique de l’arrêt des vaccinations d’extrêmement mince.

« Il ne reste que quelques mois avant les élections nationales, mais le remplacement de Spahn au poste de ministre de la Santé contribuerait à renforcer la confiance dans l’État au sein de la population », a déclaré mercredi Wolfgang Kubicki, chef adjoint du Parti démocrate libre d’opposition.

Spahn a affirmé que l’avis mis à jour de jeudi du régulateur des médicaments de l’UE – qu’il considérait le vaccin Oxford / AstraZeneca comme sûr mais ne pouvait pas éliminer un lien possible avec un type rare de caillot sanguin – était la confirmation que sa prudence au début de la semaine était justifiée. .

« L’analyse de l’EMA confirme la voie que nous avons prise », a-t-il déclaré jeudi soir. « Il était juste de suspendre la vaccination AstraZeneca par mesure de précaution jusqu’à ce que ce groupe visible de caillots sanguins rares puisse être analysé. »

Même ainsi, l’appel de Kubicki à la destitution du ministre, qui a été repris par d’autres politiciens de l’opposition de premier plan, a illustré à quel point le renversement de fortune de Spahn a été rapide. Le mois dernier seulement, Kubicki a félicité Spahn pour son « endurance » lors d’une audition parlementaire après que les députés aient grillé le ministre au cours d’une longue session.

La série de mauvaise presse de Spahn ne montre aucun signe de relâchement. Dimanche, Spiegel a rapporté que l’éditeur allemand Burda, où le mari de Spahn travaille comme lobbyiste, avait vendu 570000 masques au ministère de la Santé au printemps dernier dans le cadre d’un accord conclu entre Spahn et le PDG de la société. Le mari de Spahn, Daniel Funke, n’était pas impliqué dans l’accord et n’en était pas au courant, a déclaré un porte-parole de l’entreprise au magazine.

Le favori des conservateurs

Jeune et conservateur, Spahn, devenu ministre de la Santé en 2018 alors qu’il n’avait que 37 ans, est rapidement devenu le chouchou de ceux de l’Union chrétienne-démocrate de Merkel (CDU) mécontents du parcours centriste de la chancelière.

Après avoir rejoint l’aile jeunesse de la CDU, l’Union Junge, en 1995, Spahn s’est progressivement frayé un chemin vers la tête du parti. Il est devenu député pour la première fois en 2002 et président de son groupe CDU local en 2005. Il a commencé à travailler sur la politique de santé et est devenu plus tard président du comité de santé du Bundestag.

Spahn a été élu membre du comité exécutif de la CDU en 2014 et peu de temps après, il a été nommé secrétaire d’État au ministère des Finances sous la direction du vétéran de la CDU Wolfgang Schäuble. Lorsque Merkel a entamé son quatrième mandat de chancelière en 2018, Spahn a finalement été choisie comme ministre de la Santé, un poste qu’il rêvait depuis longtemps de pourvoir.

Mais même à cette époque, il y avait beaucoup de spéculations à Berlin selon lesquelles Spahn ne se contenterait pas de moins que la chancellerie à moyen terme. Bien que Spahn ait perdu une candidature à la direction de la CDU en 2018, sa campagne l’a établi comme un homme du futur.

À cet égard, la pandémie semblait être l’occasion idéale pour Spahn de prouver son courage. Pendant des mois, il était à la télévision presque tous les jours, renforçant son profil parmi les Allemands réguliers et gagnant leur confiance.

« Restons vigilants, respectons les règles … Je suis aussi parfois ennuyé par le port d’un masque facial », a déclaré Spahn au cours de l’été, cultivant son image de ministre de la Santé prospère, prudent et compréhensif.

En juin, Spahn s’est vanté de l’application de suivi des coronavirus en Allemagne sur Twitter, contrant le Premier ministre britannique Boris Johnson pour avoir déclaré qu’aucun pays n’avait réussi à mettre en œuvre la technologie avec succès. Dans l’esprit de Spahn, l’Allemagne l’avait fait.

Mais comme pour bien d’autres choses concernant la réponse de l’Allemagne à la pandémie, l’optimisme de Spahn s’est avéré déplacé.

Vent de face pour enfant d’affiche

Neuf mois plus tard, personne au Royaume-Uni ne parle d’applications car le pays est trop occupé à gérer son déploiement réussi de vaccins, qui s’est transformé en un rappel quotidien pour les Allemands de la vitesse à laquelle la vaccination aurait pu progresser si les autorités européennes et allemandes avaient géré les choses différemment.

Pendant ce temps, l’Allemagne, qui a depuis longtemps abandonné le traçage, étouffe sous une série apparemment sans fin de verrouillages sans fin en vue.

La lenteur du déploiement des vaccins n’est qu’un des problèmes de Spahn. Il a récemment dû revenir sur sa parole pour introduire rapidement des tests rapides gratuits de coronavirus après que Merkel ait interrompu le plan, affirmant que cela nécessitait plus de discussions. Les tests rapides, que Spahn considère comme un moyen d’atténuer l’effet de la lenteur des progrès en matière de vaccination, auraient peut-être aidé le gouvernement à se dégrader, mais au lieu de cela, l’incident n’a fait que renforcer les doutes sur la gestion du ministre.

Les sociaux-démocrates, le partenaire junior des chrétiens-démocrates au sein de la coalition au pouvoir, se sont joints à la pile-dessus. Rolf Mützenich, chef du groupe des sociaux-démocrates au parlement, a qualifié Spahn de « ministre de l’annonce » le mois dernier, le critiquant pour avoir fait des promesses creuses.

Le comportement personnel de Spahn pendant la pandémie a également récemment fait l’objet d’un examen minutieux. L’été dernier, lui et son mari ont acheté une villa historique dans le quartier verdoyant de Dahlem à Berlin, pour plus de 4 millions d’euros. Le prix époustouflant, que Spahn a essayé sans succès d’empêcher les médias de rapporter, n’était pas le seul détail qui a soulevé des sourcils. Une petite banque d’épargne de la circonscription de Spahn, où il était autrefois membre du conseil d’administration, a financé la majeure partie de l’achat, selon les médias allemands. Rien n’indique que Spahn ait enfreint les règles ou lois liées à l’achat. Néanmoins, l’optique de l’accord, qui intervient au milieu d’une discussion plus large en Allemagne sur le trafic d’influence en coulisses par les démocrates-chrétiens, a encore terni l’image de Spahn.

La participation de Spahn à un dîner de collecte de fonds privé à l’automne, un jour avant son test positif pour le coronavirus, n’a pas non plus aidé les choses. Au moment du rassemblement, le ministre a régulièrement appelé les citoyens à suivre les précautions en cas de pandémie, notamment des conseils pour éviter les dîners. Ce qui a rendu l’événement encore pire, c’est que Spahn aurait dit aux participants de limiter les dons à un peu moins de 10000 € afin d’éviter de déclencher une obligation de divulgation publique. Alors que des politiciens à travers l’Europe ont été pris au piège ces derniers mois pour avoir violé les restrictions pandémiques qu’ils propagent en public, un tel comportement d’un ministre de la Santé est particulièrement préjudiciable.

«L’événement à ce moment-là était conforme aux règles corona», a insisté Spahn après la publication des rapports, soulignant qu’il n’avait infecté personne.

En effet, la seule véritable victime de l’incursion était la position politique de Spahn.

Cet article a été mis à jour.

