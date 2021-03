Les principales personnalités du Parti vert rompent les rangs pour soutenir les espoirs de Hazel Chu dans Seanad

La chef adjointe du Parti vert, Catherine Martin, a signé des documents de nomination pour le maire de Dublin Hazel Chu dont la nomination pour le Seanad que le parti avait refusé de soutenir.

La direction du Parti vert s’était abstenue d’approuver la candidature de Mme Chu, estimant qu’elle avait peu de chances de remporter un siège. Le parti a déclaré lundi qu’il ne présentait pas de candidat et que Mme Chu «ne conteste pas l’élection en tant que candidate du Parti vert».

Cependant, aux côtés de Mme Martin, plusieurs autres membres du Parti vert ont défié certains membres de la direction du parti de signer les documents de nomination de Mme Chu. Ils comprennent le ministre d’État Joe O’Brien et Neasa Hourigan, qui ont tous deux voté contre le gouvernement l’année dernière, Francis Noel Duffy TD et le Seantor Vincent Martin. M. Duffy est marié à Mme Martin et M. Martin est son frère.

Elle a également obtenu les nominations des sénateurs Eileen Flynn et Lynn Ruane, ont déclaré des sources, et de la TD indépendante Marian Harkin.

Mme Flynn a déclaré qu’elle avait signé des documents de candidature pour Mme Chu parce qu’il n’y avait pas beaucoup de femmes qui couraient la course.

«Je pense que son propre parti aurait dû lui donner la possibilité de se présenter en tant que femme et femme appartenant à un groupe ethnique minoritaire. Si j’étais une femme d’une minorité ethnique et de mon parti [were] ne me donnant pas l’opportunité d’y aller, j’apprécierais que d’autres femmes me soutiennent », a déclaré Mme Flynn.

Dans un communiqué, le Parti Vert a déclaré: «Le Comité Exécutif du Parti Vert a décidé de ne pas tenir une convention de sélection pour désigner un candidat Vert. Le parti n’a approuvé aucun candidat à cette élection. Cllr. Chu ne conteste pas l’élection en tant que candidat du Parti vert. »

Tensions internes

Mme Chu n’a pas répondu aux demandes de commentaires lundi après-midi. Elle était opposée à l’entrée de son parti dans la Coalition et il y a eu des tensions dans le passé entre elle et le chef du parti Eamon Ryan, tous deux représentant la baie de Dublin Sud.

Elle a contacté certains membres indépendants d’Oireachtas plus tôt ce mois-ci pour solliciter leur soutien pour sa nomination pour l’un des deux sièges vides du Seanad, pour lesquels les nominations se terminent mardi.

Mme Ruane a déclaré qu’elle ne voterait pas pour la candidate du gouvernement, mais a ajouté qu’elle était disposée à signer ses documents de candidature: «Je n’étais pas disposée à faire obstacle à une femme qui s’est prononcée sur l’égalité, la race et d’autres questions similaires de entrer dans la course. Je pense que c’est honteux que la direction du Parti vert n’ait pas soutenu Hazel Chu pour que son nom soit inscrit sur le bulletin de vote.

Il est entendu que le vote pour soutenir la candidature de Mme Chu dans le parti parlementaire du Parti vert est allé de 10 voix contre six pour, avec Mme Chu un de moins que la majorité des deux tiers requise. Les six soutenant sa candidature étaient les mêmes six qui ont signé ses papiers; Des sources du parti vert ont suggéré que certains pourraient encore voter contre elle en fin de compte.