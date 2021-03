Gardaí dans une impasse de trois heures avec le personnel aux portes de l’hôpital psychiatrique central

Gardaí s’est engagé dans une impasse de trois heures aux portes de l’hôpital psychiatrique central (CMH) la semaine dernière lorsque le personnel a refusé d’admettre un homme gravement malade mental suite à une ordonnance du tribunal lui demandant de l’y conduire pour traitement.

Les agents ont finalement réussi à entrer dans l’établissement, un hôpital sécurisé qui s’occupe de criminels ou de criminels présumés souffrant de graves problèmes psychiatriques, en franchissant une porte lors d’un changement de quart de travail.

L’avocat de l’homme, Ciarán Mulholland, a décrit la situation comme une «impasse mexicaine» et a déclaré que son client avait un besoin urgent de soins psychiatriques.

Il est entendu que les gardaí ont estimé qu’ils n’avaient d’autre choix que d’entrer dans l’établissement afin de se conformer à l’ordonnance du tribunal.

L’accusé, qui souffre de schizophrénie paranoïaque, était en détention provisoire depuis 14 mois en attente de jugement. Il a passé une grande partie de ce temps à enfermer 23 heures dans la prison de Wheatfield en raison de son état instable.

Le manque de lits au CMH est un problème grave depuis de nombreuses années. Il y a généralement une liste de 20 à 30 prisonniers qui attendent sur un lit à tout moment.

« Il y a des gens comme celui-ci qui tombent dans le système de justice pénale parce qu’il n’y a pas de soins adéquats pour eux dans le système de santé », a déclaré M. Mulholland.

L’incident a commencé vendredi dernier lorsque l’accusé de 38 ans a comparu devant le tribunal de district de Trim où un psychiatre du CMH a déclaré qu’il était troisième sur la liste d’attente pour un lit, mais qu’il n’y en avait pas de disponible.

L’accusation a déclaré au juge que l’accusé n’avait aucune idée de sa maladie mentale et qu’il représentait un risque pour lui-même et pour les autres.

Le juge Patrick Quinn a critiqué l’incapacité du système à répondre aux besoins de l’accusé et a ordonné qu’il soit conduit au CMH pour traitement.

Entrée refusée

L’accusé a été emmené par gardaí à l’hôpital vers 14h30 mais les gardaí se sont vu refuser l’admission. Le personnel a dit à un sergent de la garda qu’on lui avait dit qu’il n’y avait pas de place pour l’homme et que la gardaí devait l’emmener ailleurs.

Pendant ce temps, l’accusé a été menotté à l’arrière de la voiture de garde, a déclaré M. Mulholland.

Lorsque le personnel de la porte d’entrée a changé de quart de travail, gardaí a profité de l’occasion pour entrer en voiture. L’homme a finalement été transféré à la garde du CMH vers 19h30.

Interrogée sur l’incident, une porte-parole de la Garda a déclaré que les policiers agissaient «sur instruction d’un tribunal».

Le directeur médical de l’hôpital, le professeur Harry Kennedy, a déclaré qu’il «ne pouvait pas faire de commentaires» sur une affaire de patient. Le HSE a déclaré qu’il ne pouvait pas non plus commenter les individus. Il a déclaré que le CMH était à «100 pour cent d’occupation des lits» et que Covid-19 avait eu un impact négatif sur la capacité.

M. Mulholland a déclaré que la mère de l’homme était profondément préoccupée. « Il a besoin d’aide. Il a besoin d’un traitement d’urgence.