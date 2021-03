Des tests sans rendez-vous seront introduits dans les zones à forte incidence de Covid

Des tests de coronavirus sans rendez-vous seront introduits dans les régions du pays à forte incidence de la maladie, a déclaré le ministre de la Santé Stephen Donnelly.

M. Donnelly a déclaré que les emplacements exacts seraient annoncés sous peu, mais que les gens pourraient profiter de l’installation sans référence afin de renforcer la lutte de l’État contre Covid-19.

«Nous voyons de plus en plus de cas associés aux déplacements pour se rendre au travail, aux rassemblements en plein air, aux rassemblements à l’intérieur. La question est maintenant: que faisons-nous? L’une des choses que nous faisons est de cibler le virus là où nous le savons.

«Cette semaine, nous allons donc introduire des tests PCR sans rendez-vous sans référence dans certaines régions du pays où nous avons constaté une incidence très élevée.

«Nous augmentons également les mesures de biosécurité à la frontière pour nous protéger contre les variantes, et c’est ce qu’est la quarantaine dans les hôtels. Et puis le troisième domaine progresse aussi vite que possible avec le programme de vaccination. »

Le gouvernement et HSE avaient précédemment déclaré que le plan était de vacciner 250 000 personnes chaque semaine à partir du mois d’avril.

Interrogé pour savoir si cela serait maintenant réalisé, M. Donnelly a déclaré que «la capacité est en place pour cela», mais le service de santé dépendait de la matérialisation des vaccins promis.

Lorsqu’on lui a demandé si les 250000 doses promises seraient livrées la semaine prochaine, M. Donnelly a déclaré: «le peu que nous pouvons contrôler, c’est d’avoir la capacité en place, le peu pour lequel nous dépendons des sociétés pharmaceutiques est de livrer, et si elles livrent, alors la réponse est oui. »

M. Donnelly a déclaré qu’il était prévu d’ici la fin du mois que plus d’un million de doses de vaccin auront été reçues si toutes les livraisons se déroulent comme prévu.

Stratégie

24 autres décès de patients atteints de Covid-19 ont été signalés lundi par l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet). Cela porte à 4 610 le nombre total de décès dans la République depuis le début de la pandémie.

371 autres cas confirmés de la maladie ont été signalés, le total quotidien le plus bas de la semaine dernière.

En Irlande du Nord, il y a eu deux autres décès et 174 autres cas confirmés.

S’adressant aux journalistes, Taoiseach Micheál Martin a déclaré que la stratégie poursuivie par le gouvernement depuis janvier avait fonctionné et que les chiffres avaient baissé. Les partisans d’une politique «zéro-Covid» sont «devenus muets ces derniers temps», a-t-il dit.

Interrogé sur la campagne zéro Covid, il a déclaré que le principal problème était l’approche mal définie autour de la frontière. «Sceller la frontière ou sceller les comtés n’est pas très réaliste», a-t-il dit, ajoutant que zéro-Covid signifierait un verrouillage beaucoup plus long.

Pendant ce temps, un sondage d’opinion du ministère de la Santé indique que la confiance du public dans les vaccinations Covid se remet d’une légère baisse enregistrée lors de la suspension du tir d’AstraZeneca la semaine dernière.

Le suivi des recherches du ministère de la Santé, sur la base d’un échantillonnage effectué lundi, a révélé que le nombre de personnes qui disent qu’elles prendraient certainement le vaccin Covid-19 lorsqu’il leur est proposé est maintenant de 72%, ce qui est revenu au même niveau. comme avant les nouvelles d’AstraZeneca.

Cela fait suite à une baisse de cinq points à 67 pour cent lundi dernier, le lendemain du jour où le Conseil consultatif national de l’immunisation a annoncé que l’utilisation du vaccin serait suspendue.

Le professeur Pete Lunn, économiste comportemental à l’Institut de recherche économique et sociale (ESRI), a déclaré que la baisse de la semaine dernière était statistiquement significative «et confortablement».

«Cela coïncide avec le [AstraZeneca] nouvelles, il n’y a donc aucun doute sur ce qui le motive. Il semble maintenant être revenu à ce qu’il était avant l’histoire. »

Cependant, il a dit qu’il y avait une indication dans les données du ministère de la Santé que l’impact de la suspension ne s’était pas totalement dissipé sur la base d’autres mesures mesurées parmi la taille de l’échantillon de 2000 personnes.

Préoccupation liée aux vaccins

Il a souligné le niveau d’inquiétude concernant les vaccins chez les personnes qui, tout en diminuant par rapport aux niveaux de la semaine dernière de 41 pour cent à un niveau actuel de 38 pour cent, était néanmoins supérieur à ce qu’il était la semaine précédente, lorsque 33 pour cent des personnes se sont déclarées préoccupées. .

Il a également souligné une tendance similaire chez ceux qui ont déclaré qu’ils seraient préoccupés par les effets secondaires. Avant les nouvelles d’AstraZeneca, c’était 25 pour cent, avant de sauter à 34 pour cent le 15 mars et de chuter de deux points à 32 pour cent cette semaine.

«C’est comme si les gens avaient absorbé les nouvelles, en avaient fait un compromis et avaient dit qu’ils les obtiendraient toujours; mais cela n’a toujours pas éliminé totalement le niveau de préoccupation », a-t-il déclaré.

«Il a laissé un héritage qui a duré un peu plus d’une semaine. Pour l’instant, il a laissé un petit héritage d’inquiétude; ce n’est pas beaucoup mais c’est perceptible.