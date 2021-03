Les conservateurs allemands embourbés dans «  le marais  »

Appuyez sur play pour écouter cet article

BERLIN – Contrairement au mythe populaire, les Allemands peuvent être assez tolérants – du moins en ce qui concerne leurs politiciens.

Angela Merkel – malgré l’indignation du public sur le moment – n’a jamais été gravement menacée en tant que chancelière en raison de l’approche maladroite de son gouvernement face à l’implosion financière de la zone euro il y a dix ans ou de la crise des réfugiés de 2015.

Il y a une chose l’allemand démos n’acceptera pas, cependant: la corruption.

Cela fait un moment que l’Union chrétienne-démocrate (CDU), le parti de centre-droit qui a dominé la politique allemande pendant les 16 dernières années sous Merkel, s’est embourbée dans une controverse sur la corruption, mais elle la compense maintenant à la pelle.

Apparemment sorti de nulle part, une vague de scandale déferle sur le parti, révélant les types de crimes graves et de délits commis par des politiciens (seniors et juniors) qui annoncent souvent la révolte d’un citoyen aux urnes. Les révélations, qui concernent à la fois la CDU et son parti frère bavarois, l’Union chrétienne-sociale (CSU), ont déjà conduit à une série de démissions et d’enquêtes criminelles et, à première vue, la tempête ne fait que prendre le pouvoir.

Pour l’instant, les chrétiens-démocrates restent en tête dans les sondages nationaux, mais le soutien aux conservateurs est tombé à 29% contre 36% depuis février seulement, selon le Poll of Polls de POLITICO. Dans certains sondages individuels, la baisse est encore plus spectaculaire, les Verts se classant au deuxième rang à moins de 5 points de pourcentage.

À six mois des prochaines élections nationales, les conservateurs, qui n’ont même pas encore choisi leur porte-étendard pour la campagne, sont en pleine panique. L’Allemagne se préparait déjà à la fin d’une époque au milieu du départ prévu de Merkel après les élections. Mais avec son parti, qui a gouverné l’Allemagne pendant la majeure partie de la période d’après-guerre, sombrant dans le scandale, des changements encore plus dramatiques pourraient être en attente.

«Il est possible de gouverner l’Allemagne sans les chrétiens-démocrates de la coalition», a déclaré Olaf Scholz, candidat à la chancelière des sociaux-démocrates et actuel ministre des Finances allemand, après que les conservateurs aient trébuché aux élections régionales ce mois-ci. «Ce message est maintenant arrivé à la maison et tout le monde le comprend.»

Pas des moindres les chrétiens-démocrates eux-mêmes. Les élections nationales, qui ont eu lieu juste après la révélation des allégations de corruption, ont été un désastre pour la CDU.

« Nous devons nous battre », a déclaré le chef de la CDU, Armin Laschet, à des collègues du parti lors d’une réunion à huis clos la semaine dernière.

Le vrai combat sera d’extirper ce qui commence à ressembler à une corruption endémique dans le bloc conservateur.

Masque de l’argent

Les troubles ont commencé fin février après que les autorités ont informé le Bundestag, le parlement allemand, qu’elles enquêtaient sur Georg Nüßlein, alors chef adjoint du groupe parlementaire CDU / CSU, pour une possible corruption.

Les régulateurs financiers du Liechtenstein avaient détecté ce qu’ils qualifiaient de transaction suspecte – un transfert de 660 000 € – vers un compte affilié à Nüßlein. Cet argent, selon des personnes proches de la sonde, était une commission versée à Nüßlein pour avoir aidé un fabricant de textile allemand à obtenir un contrat lucratif pour vendre les masques chirurgicaux du ministère de la Santé.

En d’autres termes, Nüßlein est accusé de profit, aidant à vendre des équipements de protection médicale à des prix élevés au milieu d’une pandémie. Ce n’est pas exactement le genre de comportement auquel un parti qui prétend représenter l’establishment conservateur veut être associé. Nüßlein n’a pas encore été inculpé et maintient son innocence.

Le Bavarois n’est cependant pas le seul à faire face à de telles allégations.

Quelques jours à peine après que la police a effectué une descente dans les bureaux parlementaires de Nüßlein, Nikolas Löbel, un homme de la CDU de Mannheim, a reconnu qu’il avait reçu 250 000 € pour avoir aidé à organiser un contrat gouvernemental pour des masques pour une entreprise de son État d’origine.

Puis la semaine dernière, la police a fouillé les bureaux d’Alfred Sauter, haut fonctionnaire de la CSU et ancien ministre de la Justice bavaroise, en lien avec les accords de masques qui ont déclenché Nüßlein. Sauter nie tout acte répréhensible.

Sauter, Nüßlein et leurs partenaires ont rapporté entre 5 et 6 millions d’euros sur ces accords, a rapporté mardi le quotidien allemand Süddeutsche Zeitung.

Pendant ce temps, le ministre allemand de la Santé, Jens Spahn, est confronté à des questions inconfortables sur une transaction de masque entre son ministère et l’éditeur de magazine où son mari travaille comme lobbyiste.

Comme si les politiciens accusés de flageller des masques au gouvernement à des prix gonflés au milieu d’une pandémie ne suffisaient pas, les procureurs enquêtent également sur au moins trois autres députés conservateurs actuels et anciens pour avoir prétendument accepté des milliers de pots-de-vin de l’Azerbaïdjan. Les politiciens sont accusés d’avoir fait des commentaires positifs sur l’Azerbaïdjan, notamment en louant l’intégrité des élections dans la nation du Caucase, afin d’aider le gouvernement à dissimuler les violations des droits de l’homme.

L’une des accusées, la députée de la CDU Karin Strenz, 53 ans, est décédée dimanche sur un vol en route vers l’Allemagne depuis Cuba. Les autorités n’ont pas déterminé la cause de sa mort, mais il n’y avait aucun signe évident de jeu déloyal.

Il faudra probablement des années avant que les tribunaux allemands ne trient la vague de récentes affaires de corruption, mais le tribunal de l’opinion publique a déjà déterminé que les conservateurs ont violé la confiance du public.

Déjà vu

Pour de nombreux observateurs, les difficultés des conservateurs sont plus qu’un soupçon d’ironie. La montée en puissance de Merkel dans le parti est due en grande partie au dernier grand scandale de corruption dans la politique allemande. À la fin des années 1990, à la fin de l’ère Helmut Kohl, il est apparu que son parti exploitait un système de comptes bancaires secrets en Suisse et ailleurs, semé de «dons» anonymes. La destination exacte de l’argent n’a jamais été entièrement déterminée. Et Kohl a emporté l’identité des bienfaiteurs secrets de la CDU dans sa tombe.

Au moment où Merkel se prépare à quitter la scène, le parti fait face à un nouveau scandale qui, comme le précédent, pourrait noircir son image publique et même lui coûter les prochaines élections.

L’histoire de la corruption des conservateurs a été presque oubliée au cours des 20 dernières années car, comme Der Spiegel l’a récemment observé, elle a été dirigée par une femme «pour qui la plus grande tentation était une soupe de pommes de terre de l’Uckermark», une référence à la maison de Merkel. Région.

Pour les critiques, les récents scandales, même si aucun acte criminel ne peut être établi, confirment que la classe politique dirigeante conservatrice a construit un système opaque de favoritisme avec des intérêts extérieurs douteux, qu’il s’agisse de gouvernements étrangers ou d’entreprises locales – la réponse de l’Allemagne à ce que Donald Trump est célèbre. appelé «le marais».

Bien que cela puisse être un peu exagéré, le laxisme des règles régissant le lobbying et les revenus externes des parlementaires rend difficile d’en être sûr.

Contrairement aux États-Unis, où les contacts entre les membres du Congrès et les lobbyistes sont méticuleusement documentés et leurs revenus extérieurs limités, les politiciens allemands font face à peu de surveillance officielle.

Cette semaine, le Bundestag devrait adopter une loi pour introduire un «registre des lobbyistes», qui obligerait les lobbyistes à enregistrer leurs interactions avec les députés. Pourtant, la nouvelle réglementation, à laquelle les conservateurs se sont opposés jusqu’à récemment, n’exigera pas la divulgation de ce qui a été discuté, que ce soit la qualité de l’eau ou l’état du football allemand. Et un certain nombre d’organisations, y compris des syndicats, des associations d’employeurs et des églises, sont totalement exemptées des règles.

L’absence de limites sur les revenus externes d’un député est encore plus surprenante pour les yeux étrangers. De nombreux députés travaillent comme avocats parallèlement à leurs mandats publics, mais ils ne sont pas tenus de renoncer à leur liste de clients. Et si les députés sont tenus de divulguer leurs revenus supplémentaires sur le site Web du Bundestag, ils n’ont pas à donner tous les détails.

Certains ratissent des centaines de milliers d’euros.

Ce ne sont pas seulement les conservateurs qui en profitent. Christian Lindner, chef de l’opposition des démocrates libres (FDP), un parti libéral pro-business, a gagné 424000 € depuis les dernières élections de 2017, selon abgeordnetenwatch.de, un groupe de surveillance législative. La majeure partie de cet argent provenait des discours que Lindner a prononcés à des entreprises privées, telles qu’Allianz, le géant allemand de l’assurance.

Gregor Gysi, membre éminent du parti de gauche Die Linke et ancien communiste, était un autre grand gagnant.

En tant que groupe, les conservateurs et les libéraux ont pris le plus d’argent, et pour une raison simple.

«La CDU, la CSU et le FDP sont les acteurs du monde des affaires», a déclaré Maximilian Schiffers, professeur à l’université de Duisburg-Essen qui étudie le lobbying.

Schiffers dit que si la proximité de la politique et des affaires en Allemagne n’est pas plus proche que ce que l’on trouve dans de nombreux autres pays, les règles régissant ces interactions sont généralement beaucoup plus laxistes.

Une échappatoire courante, par exemple, concerne les options d’achat d’actions. Les politiciens sont autorisés à accepter des options d’achat d’actions des entreprises et ne sont soumis à aucune obligation de divulgation publique. La pratique est devenue si courante que les députés sollicitent ouvertement de tels arrangements dans leurs relations avec les lobbyistes, selon une association industrielle qui a demandé à ne pas être nommée.

« Les lois devraient exiger beaucoup plus de transparence et, comme les récents scandales l’ont illustré, les règles pour les députés doivent être considérablement renforcées », a déclaré Timo Lange, un responsable de LobbyControl, un groupe allemand qui milite pour des règles plus strictes. «Il doit y avoir une interdiction claire contre le lobbying rémunéré pour les législateurs.»

Nette Nöstlinger a contribué à cet article.