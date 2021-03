Varadkar dit qu’il ne pense pas que des accusations seront portées contre lui pour fuite de contrat GP

Le tánaiste Leo Varadkar a déclaré qu’il ne pensait pas que des accusations seraient portées contre lui après qu’il soit apparu ce mois-ci que Gardaí a reclassé son enquête sur la fuite d’un nouveau contrat de médecin généraliste en avril 2019, alors qu’il était taoiseach, à une enquête formelle.

Gardaí enquêtant sur la fuite du contrat par M. Varadkar devrait soumettre un dossier au directeur des poursuites pénales dans les deux prochains mois, lorsque l’enquête sera terminée.

S’adressant à Michael Reade Show sur LMFM mercredi, M. Varadkar a déclaré qu’il n’avait pas encore été contacté par Gardaí. Lorsqu’on lui a demandé s’il se retirerait si des accusations formelles étaient portées, M. Varadkar a répondu qu’il n’envisageait pas que cela se produise.

«J’ai essayé d’éviter de créer de nouvelles histoires sur ce problème, ce n’est donc pas quelque chose que j’envisage, et je ne pense pas que cela se produira. Ce que je dis, c’est que cela ne se produira pas.

Lorsqu’on lui a demandé de clarifier s’il voulait dire qu’il ne pensait pas que des accusations seraient portées contre lui, il a répondu: «C’est exact». Le dirigeant du Fine Gael a également déclaré qu’il apprenait l’affaire à travers des «fuites» dans les médias.

«Beaucoup de choses ont été dites à ce sujet et une grande partie n’est ni exacte ni vraie. J’ai fait un compte rendu complet de tout cela au Dáil en novembre et en janvier et j’ai remporté une motion de confiance au Dáil. Ce n’était pas un contrat, ni un projet de contrat. Ce n’était pas un document du Cabinet ni un secret budgétaire, donc beaucoup de choses dites à ce sujet sont inexactes ou continuent de l’être.

«Un contrat est un document juridique que deux ou trois parties ont signé et par lequel sont liées. Ce n’était pas un contrat ou un projet de contrat, mais encore une fois, cela fait partie des difficultés auxquelles je suis confronté, il y a eu tellement de désinformation à ce sujet. Tout ce que je sais, c’est qu’une plainte a été déposée auprès des gardes en novembre et que les gardes doivent faire leur travail et enquêter sur cette plainte.

Documents confidentiels

M. Varadkar a déclaré avoir appris l’ouverture d’une enquête lorsque le ministre de l’Enseignement supérieur Simon Harris a fait une déclaration à Gardaí à ce sujet. Il n’y a aucune suggestion d’actes répréhensibles de la part de M. Harris.

«Ils ont recueilli les déclarations d’au moins un ministre du gouvernement, le ministre Harris, en janvier, et c’est ainsi que j’ai appris qu’une enquête était en cours. Mes avocats ont contacté la gardaí à ce moment-là pour dire que je serais disposé à faire une déclaration ou à être interrogé ou à tout ce dont ils ont besoin et je n’ai rien entendu depuis et depuis lors, tout ce sur quoi je compte, c’est ce que je vois dans les journaux, les fuites vers les papiers, ironiquement.

«Beaucoup d’entre eux ne sont pas exacts. Ce que je ne laisse pas faire, c’est me distraire de mon travail. »

L’enquête porte sur des révélations, publiées dans le magazine Village l’année dernière, selon lesquelles M. Varadkar a indûment divulgué une copie confidentielle d’un nouveau contrat de médecin généraliste proposé à un ami, le Dr Maitiú Ó Tuathail.