AstraZeneca rapporte une efficacité légèrement inférieure de 76% pour le vaccin Covid-19

AstraZeneca a rapporté un taux d’efficacité légèrement inférieur pour son vaccin Covid-19 après que les résultats d’un essai clinique américain ont été critiqués comme étant obsolètes.

La société a déclaré que le vaccin était efficace à 76% dans son essai américain dans un communiqué publié jeudi, après qu’un comité de surveillance indépendant a exprimé sa préoccupation quant au fait que sa divulgation précédente de 79% d’efficacité reposait sur des résultats incomplets.

La petite révision du taux d’efficacité contribuera grandement à remettre le vaccin sur la bonne voie pour obtenir l’autorisation d’utilisation d’urgence aux États-Unis – qu’elle prévoit de demander dans les semaines à venir – et aidera AstraZeneca dans ses efforts pour dissiper les doutes sur son efficacité et son côté. effets, ont déclaré des experts indépendants.

AstraZeneca a également réaffirmé que le vaccin, développé avec l’Université d’Oxford, était efficace à 100% pour prévenir les formes sévères ou critiques de la maladie. Il y a eu huit cas graves – tous parmi les participants à l’essai qui ont reçu le placebo.

«L’efficacité du vaccin contre les maladies graves, y compris la mort, place le vaccin AZ dans la même situation que les autres vaccins», a déclaré William Schaffner, un expert en maladies infectieuses de la Vanderbilt University School of Medicine, ajoutant qu’il s’attend à ce que le vaccin gagne les États-Unis approbation.

Les dernières données étaient basées sur 190 infections parmi plus de 32 400 participants aux États-Unis, au Chili et au Pérou. Les premières données provisoires étaient basées sur 141 infections jusqu’au 17 février.

Il a également déclaré que le vaccin avait montré une efficacité de 85% chez les adultes de 65 ans et plus, un taux supérieur au taux de 80% rapporté lundi.

AstraZeneca a déclaré que les dernières données avaient été présentées au comité indépendant de surveillance des essais, le Data Safety Monitoring Board, et qu’elle prévoyait de soumettre l’analyse pour une publication examinée par des pairs dans les semaines à venir.

«L’analyse principale est cohérente avec notre analyse intermédiaire publiée précédemment et confirme que notre vaccin Covid-19 est très efficace chez les adultes», a déclaré Mene Pangalos, vice-président exécutif de la R&D BioPharmaceuticals chez AstraZeneca dans un communiqué.

Le fabricant de médicaments a noté qu’il y avait 14 autres cas possibles ou probables à analyser, de sorte que les chiffres dans les mises à jour ultérieures des résultats de l’essai peuvent légèrement fluctuer.

Le taux d’efficacité mis à jour de 76 pour cent se compare aux taux d’environ 95 pour cent pour les vaccins de Pfizer / BioNTech et Moderna dans leurs données d’essai.

Les experts ont cependant noté que les dernières données d’AstraZeneca sont particulièrement importantes car elles ont été compilées après que des variantes plus infectieuses du coronavirus soient devenues répandues.

«Cela semble être un vaccin très efficace sans aucun problème de sécurité», a déclaré Paul Griffin, professeur à l’Université du Queensland.

«J’espère que cela devrait maintenant donner aux gens l’assurance que ce vaccin est le bon vaccin à utiliser à l’avenir», a-t-il déclaré, ajoutant que lui et ses parents avaient reçu le vaccin.

Le vaccin d’AstraZeneca est considéré comme crucial pour lutter contre la propagation du Covid-19 à travers le monde, non seulement en raison de l’offre limitée de vaccins, mais aussi parce qu’il est plus facile et moins coûteux à transporter que les vaccins concurrents. Il a obtenu une autorisation de mise sur le marché ou d’utilisation d’urgence conditionnelle dans plus de 70 pays.

Le vaccin a fait l’objet de questions depuis la fin de l’année dernière, lorsque le fabricant de médicaments et l’Université d’Oxford ont publié des données d’un essai antérieur avec deux lectures d’efficacité différentes à la suite d’une erreur de dosage.

Puis ce mois-ci, plus d’une douzaine de pays, dont l’Irlande, ont temporairement suspendu l’administration du vaccin après que des rapports l’ont lié à un trouble rare de la coagulation sanguine chez un petit nombre de personnes.

L’Agence européenne des médicaments a déclaré la semaine dernière que le vaccin était clairement sûr, mais le scepticisme quant à sa sécurité s’est accru en Europe.

Le Canada a déclaré mercredi qu’il était sûr, mais a ajouté un avertissement à l’étiquette du vaccin concernant les caillots sanguins rares. – Reuters / Bloomberg