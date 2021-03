Confidentiel EU # 193, présenté par la Fondation européenne pour la formation: Attaques de Vax – Scandales allemands – Conflit en Syrie

Le plan de la Commission européenne pour durcir les exportations de vaccins, un mea culpa de verrouillage d’Angela Merkel et les scandales de corruption corona dans son camp sont tous à l’ordre du jour cette semaine. Et nous demandons ce que l’Europe peut faire pour soulager les souffrances en Syrie, 10 ans après le début du conflit.

Andrew Gray, Rym Momtaz, Matthew Karnitschnig et Jakob Hanke Vela de POLITICO mettent en échec le plan de la Commission visant à donner à l’UE plus de pouvoirs pour arrêter les exportations de vaccins – et soulignent une faille qui signifie que même les coups saisis ne finiront pas dans les bras européens. Matt nous met au courant de la spirale des scandales d’achat de masques et de la demande de pardon de Merkel pour un plan de verrouillage de Pâques bâclé.

Rym parle à Save the Children Sonia Khush, directrice nationale pour la Syrie, des besoins des enfants après 10 ans de conflit – et de ce que l’UE et les gouvernements européens peuvent faire lors d’une prochaine conférence pour aider.

L’équipe rend également hommage à Stephen Brown, rédacteur en chef de POLITICO Europe, décédé la semaine dernière d’une crise cardiaque. En plus d’être un grand ami, journaliste et patron, Stephen était un auditeur dévoué du podcast. Nous reviendrons sur sa vie et sa carrière extraordinaires dans une édition spéciale dans les prochains jours.