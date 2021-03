HSE suspend les vaccinations Covid-19 à l’hôpital Beacon

Le ministre de la Santé Stephen Donnelly a décidé de suspendre le fonctionnement d’un centre de vaccination à l’hôpital Beacon, à la suite d’une controverse après que 20 enseignants ont reçu des vaccins Covid-19 à l’hôpital privé.

Dans un communiqué de samedi, M. Donnelly a déclaré que les vaccinations des enseignants, nettement en avance sur leur place dans le calendrier, étaient «tout à fait inappropriées et totalement inacceptables».

L’hôpital du sud de Dublin avait vacciné plus de 9 000 agents de santé de première ligne à ce jour et était géré comme un centre de vaccination pour le compte du HSE sans frais supplémentaires.

M. Donnelly a déclaré qu’il avait maintenant demandé au HSE «de suspendre les opérations de vaccination à l’hôpital Beacon», au sujet de la controverse.

Il y aurait une exception pour «les personnes qui doivent déjà se faire vacciner au centre», a-t-il déclaré.

Mardi, 20 enseignants et membres du personnel de St Gerard’s, une école payante juste à l’extérieur de Bray, dans le comté de Wicklow, ont reçu les vaccins «restants» à l’hôpital privé. Les enfants du directeur général de Beacon, Michael Cullen, fréquentent l’école St Gerard.

M. Donnelly a déclaré qu’il était «essentiel» que le programme national de vaccination soit exécuté conformément au calendrier convenu des groupes prioritaires.

«J’ai examiné cette question attentivement et j’ai travaillé avec le HSE pour évaluer les implications opérationnelles de la suspension des opérations de vaccination à l’hôpital Beacon», a-t-il déclaré.

«Des dispositifs alternatifs sont mis en place par le HSE. En outre, j’ai demandé au HSE de nommer un haut fonctionnaire pour examiner immédiatement ce qui s’est passé et faire des recommandations concernant les actions ou les changements nécessaires », a-t-il déclaré.

Dans un communiqué, le HSE a confirmé qu’il suspendrait les opérations de vaccination à l’hôpital Beacon.

« Nous nommerons un haut fonctionnaire pour examiner immédiatement ce qui s’est passé et faire des recommandations concernant les actions ou les changements nécessaires », a déclaré une porte-parole.

Le HSE a déclaré que la capacité serait augmentée dans les centres de vaccination voisins, au stade Aviva et à Citywest, pour tenir compte de la suspension du site Beacon.

«Les membres du public ayant déjà un rendez-vous pour un vaccin à l’hôpital Beacon cette semaine sont priés de respecter ce rendez-vous», a déclaré la porte-parole.

S’est excusé

M. Cullen a présenté ses excuses vendredi, après que des détails sur la vaccination des enseignants ont été publiés dans le Irish Daily Mail.

Il a déclaré que la décision «avait été prise sous la pression du temps et dans le but de garantir que le vaccin ne soit pas gaspillé».

« Je m’excuse sincèrement pour le bouleversement que cette décision a causé et nous mettons à jour notre approche de notre liste de sauvegarde pour nous assurer que cette situation ne se reproduise plus », a-t-il déclaré.

Un porte-parole de l’hôpital Beacon a déclaré qu’il n’avait aucun commentaire sur les mesures visant à suspendre l’administration des vaccins par l’hôpital.

Un porte-parole de Taoiseach Micheál Martin a déclaré que M. Cullen «devrait être tenu responsable de ses actes par le conseil d’administration de l’hôpital Beacon».

«Il existe des règles spécifiques relatives à l’attribution des vaccins excédentaires à la fin d’une journée d’administration. De toute évidence, ces règles et directives ont été enfreintes par l’hôpital Beacon », a-t-il déclaré.

La vaccination des enseignants était « erronée et un abus de confiance », et avait sapé la confiance dans le programme de vaccination, a déclaré le porte-parole.

L’hôpital a déclaré que les doses de réserve étaient apparues car il y avait eu plus de 200 «non-présentations» lors d’une clinique de vaccination mardi, car certains membres du personnel HSE avaient été réservés deux fois pour recevoir des vaccins dans le stade Aviva.

L’hôpital a déclaré qu’il était en liaison avec le HSE et que la majorité des doses excédentaires avaient été fournies au personnel du HSE redirigé vers l’hôpital Beacon.

Mardi soir, 20 vaccins restants avaient été préparés et devaient être utilisés dans un laps de temps très court. À ce moment-là, l’école St Gerard a été contactée et un certain nombre de membres du personnel se sont déplacés pour recevoir les doses restantes à l’hôpital.

Par ailleurs, les éducatrices ont également été vaccinées à l’hôpital Beacon plus tôt au début du mois de mars.

Le Dublin Midlands Hospital Group (DMHG) du HSE a déclaré que les travailleurs avaient reçu les vaccins pour éviter le gaspillage et parce qu’ils «fournissent le service essentiel de garde d’enfants aux agents de santé de première ligne».

«Une décision a été prise conformément aux directives et conformément à la politique de zéro gaspillage de vacciner les fournisseurs de services de garde situés dans le Beacon Medical Campus», a-t-il ajouté.

Cependant, les enseignants et les éducateurs sont placés au onzième rang du plan gouvernemental d’attribution de vaccins à différents groupes de la société, devant ceux âgés de 55 à 64 ans.

Les groupes prioritaires qui reçoivent actuellement des vaccins comprennent les personnes âgées de 70 ans et plus et les personnes médicalement vulnérables à «très haut risque» de Covid-19. Cela comprend certaines personnes immunodéprimées, les patients cancéreux et ceux qui souffrent de maladies rénales ou respiratoires chroniques, entre autres.

Le HSE a demandé aux centres de vaccination de disposer d’une «liste d’attente» pour tout excès de doses de vaccin. La liste doit également respecter la séquence actuelle des groupes prioritaires.

Fine Gael TD Neale Richmond a déclaré que le «fiasco» avait nui à la confiance dans le programme de vaccination et a appelé à un audit HSE complet sur la question.

«La réaction locale à cet abus flagrant d’abus de position a été un mélange de colère brute et de véritable blessure», a-t-il déclaré.

Le Dr Rita Doyle, présidente du Conseil médical, a déclaré que les actions du Beacon la rendaient «absolument malade». Dans un post sur Twitter, elle a déclaré « qu’il y a beaucoup de patients qui ont été terrifiés par Covid en raison de leur vulnérabilité médicale, qui méritaient la priorité », devant les enseignants vaccinés.