David McWilliams: Éloignez-vous du marché immobilier. Il n’a aucune valeur

Le marché immobilier irlandais a atteint un pic de dysfonctionnement. Reste loin. Le quatrième trimestre de 2020 a vu le niveau d’offre de logements à acheter le plus bas depuis 2006. À Dublin, l’offre était en baisse de 21% en décembre dernier par rapport à la même période de l’année précédente, avec seulement 3400 logements répertoriés et des prix en hausse de 7,2% la même période.

Sur le marché Connacht-Ulster, ces tendances sont plus sévères, avec une offre en baisse de 30 pour cent sur l’année jusqu’en décembre et des prix en hausse de 8,8 pour cent. En décembre, il n’y avait que 15 390 propriétés à vendre sur Daft.ie – soit environ un tiers d’un niveau déjà bas un an plus tôt et bien en dessous de la moyenne de 40 000 propriétés répertoriées annuellement au cours des 13 dernières années.