Les chefs de la défense américains et européens condamnent la violence au Myanmar

Les chefs de la défense d’une douzaine de pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Allemagne, ont publié un déclaration commune samedi appelant à la fin de la violence des militaires contre les civils non armés au Myanmar.

La déclaration, qui fait suite à ce que l’ONU a qualifié de «jour le plus sanglant» depuis le coup d’État militaire de début février, a condamné le recours à la force meurtrière contre des personnes non armées, ajoutant qu’une «armée professionnelle suit les normes internationales de conduite et est chargée de protéger – ne fait pas de mal – aux gens qu’elle sert.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken accusé l’armée d’un «règne de terreur» qui «sacrifiait la vie du peuple pour servir quelques-uns» et le ministre britannique des Affaires étrangères Dominic Raab appelé c’est un «nouveau bas». La délégation de l’UE au Myanmar a déclaré que samedi «resterait gravé comme un jour de terreur et de déshonneur».

Au moins 114 personnes, dont de jeunes enfants, ont été tuées samedi au Myanmar, selon Reuters, après que les forces de sécurité ont pris pour cible des manifestants. Les violences ont eu lieu le jour de la Journée des forces armées, qui commémore la résistance contre le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale.

La semaine dernière, les États-Unis, le Royaume-Uni et l’UE ont imposé des sanctions contre des militaires de haut rang, entre autres.

Jusqu’à présent, la Russie et la Chine n’ont pas commenté les récentes violences au Myanmar. À moins que cela ne change, les sanctions du Conseil de sécurité de l’ONU sont hors de question.

Rapporteur spécial de l’ONU Tom Andrews dit dans un communiqué que si le Conseil de sécurité ne peut pas agir, un sommet international d’urgence sur le Myanmar doit être tenu immédiatement. Il a déclaré que la junte devrait être coupée du financement, comme les revenus pétroliers et gaziers, et de l’accès aux armes.

« Les mots de condamnation ou d’inquiétude sonnent franchement creux pour le peuple du Myanmar alors que la junte militaire commet des meurtres de masse contre eux », a ajouté Andrews.