La vérité sur le travail à domicile: «  C’est la première fois que je m’épuise  »

Les résultats de l’enquête 2021 Sign of the Times réalisée par Behavior & Attitudes sont publiés aujourd’hui par The europe-infos.fr. L’instantané annuel de la vie irlandaise combine des techniques qualitatives quantitatives et numériques avec des données publiées par B&A sur l’économie, la santé, la vie professionnelle et les achats. La recherche a été menée en janvier et février 2021.

Après un an de travail à domicile, «mon équilibre entre vie professionnelle et vie privée est pire que jamais. Je suis toujours «allumé», je vérifie mes e-mails les jours de congé Mon travail a envahi ma vie privée », déclare Mel, fonctionnaire.

Mel – dont le nom de famille n’a pas été divulgué, ainsi que d’autres personnes interrogées pour cet article, pour leur permettre de parler plus librement de la vérité sur leur vie professionnelle – décrit comment elle «adorait aller au gymnase, mais je m’entraîne rarement à domicile. Quitter le bureau pour descendre les escaliers ne ressemble pas à une pause. La collaboration et les discussions me manquent aussi. »

Pour beaucoup d’entre nous, notre vie professionnelle a changé au-delà de toute reconnaissance le 11 mars 2020. Le travail à temps plein à domicile – souvent désigné par l’acronyme désinvolte «wfh» – était autrefois réservé aux pigistes et aux consultants, ou à ceux des organisations. qui fonctionnent à travers les continents et les fuseaux horaires et adorent les acronymes désinvoltes. Ce que l’on appelle souvent «le privilège du travail à distance» est désormais la norme pour beaucoup et semble devoir faire partie du paysage de notre vie professionnelle.

Mais est-ce toujours considéré comme un privilège? L’enquête B&A Sign of the Times 2021 suggère que non. Sur les 354 personnes interrogées qui travaillent à distance depuis mars, 55% préfèrent cet arrangement. Un sur quatre n’a pas exprimé de préférence, tandis qu’un sur cinq ne la préfère pas.

Même à l’intérieur de cela, il y a des contrastes et des contradictions. Plus des trois quarts étaient d’accord avec l’énoncé suivant: «Je veux travailler à domicile au moins quelques jours par semaine à partir de maintenant». Il vaut peut-être mieux ne pas dire à leur employeur que 48 pour cent des personnes interrogées reconnaissent «faire plus de travail lorsque je suis au bureau». Pour mémoire, 27% n’étaient pas d’accord.

Pour beaucoup, les avantages comprennent l’absence de déplacement et de dîner avec leur famille, ainsi que du temps pour faire de l’exercice. La propre expérience de Conor résume certains de ces contrastes. Consultant en protection des données, il a «basculé entre aimer la wfh et la détester». Du côté positif, «être à la maison avec les enfants, c’est du temps que je n’aurais jamais eu». Mais il déteste la fatigue de Zoom et le manque «d’interactions normales au bureau avec les collègues et les clients».

En fait, plus des deux tiers interrogés par B&A manquent à leurs collègues de travail. Beaucoup de ceux qui ont partagé leurs expériences avec The europe-infos.fr étaient impatients de vivre des jours de collaboration, de discussions faciles dans la cuisine et d’occasions d’apprendre sur le tas.

Comme on l’a dit, sans la distraction fournie par les collègues, il n’y a pas grand-chose entre vous et la réalisation que votre travail réel implique de regarder une feuille de calcul toute la journée. Ou comme l’a dit un autre, qui travaille pour une grande multinationale de la technologie, «le travail est resté le même ou est devenu plus frénétique et tous les avantages – très somptueux – ont disparu.

La technologie – qu’il s’agisse de WhatsApp, Slack, Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, WebEx ou des e-mails à l’ancienne – nous a aidés à rester à flot lorsque nous avons été éjectés du grand bain, mais un an plus tard, beaucoup sont préoccupés par les inconvénients. «Avant Covid, vous pouviez vous rendre au bureau de quelqu’un pour discuter pour résoudre quelque chose. De nos jours, c’est une chaîne de messagerie qui s’étend sur quatre jours car la boîte de réception de tout le monde est pleine à craquer. Et puis tout le monde en ressort avec une compréhension différente de ce qui a été convenu, donc un appel WebEx est nécessaire », déclare Aoife, qui travaille dans l’assurance.

Pour d’autres, l’un des défis les plus difficiles est la difficulté de distinguer le travail de la vie à la maison. C’était un problème pour 54% des personnes interrogées dans le cadre de l’enquête B&A, qui ont déclaré qu’elles «trouvaient difficile de séparer leur vie professionnelle et leur vie personnelle lorsqu’elles travaillaient à domicile».

James, un consultant en gestion, dit «il y a une perception que les types de wfh bien rémunérés et seniors tournent en rond.» La réalité pour lui est très différente. «Entre le présentéisme numérique, la surproductivité et les besoins de la famille, c’est la première fois que je m’épuise.»

Malgré tous ces défis, une chose a été résolue. Nous connaissons désormais les œuvres de travail à distance – et cela signifie qu’elles continueront probablement à faire partie du paysage de la vie professionnelle de nombreuses personnes à l’avenir. Les résultats de l’enquête B&A suggèrent qu’une sorte de modèle hybride est la voie à suivre de loin préférée.

Mais que signifiera-t-il dans la pratique pour les relations de bureau et la collaboration si certaines personnes reviennent cinq jours et d’autres ne passent physiquement qu’une seule journée au bureau? Comment les réunions se dérouleront-elles avec certaines personnes présentes dans la salle et d’autres se connectant virtuellement? Et pour dire les choses simplement, si vous restez à la maison, serez-vous laissé pour compte?

D’une part, dit Peter Cosgrove, directeur général de Futurewise, «beaucoup de gens ont complètement oublié à quel point ils trouvent horrible le trajet» parce qu’ils sont tellement désespérés de monter dans la voiture et d’aller n’importe où. «Et puis il y a d’autres personnes qui aiment absolument être à la maison» et qui ont effacé de leurs souvenirs les éléments dont elles ont bénéficié – la collaboration et la collégialité.

Pendant ce temps, pour les employeurs, il existe des dichotomies similaires. Il y a des points positifs du «point de vue de l’argent comptant, si vous pouvez réduire 30% de votre espace de bureau». Mais les employeurs sont également conscients que ce que les gens attendent encore de la vie de bureau «est un espace social pour interagir avec les autres».

Avant que nous ne soyons trop enthousiasmés par la perspective de pouvoir construire notre propre modèle de notre vie professionnelle lorsque la pandémie se terminera, Cosgrove sonne une note de pragmatisme. «Les gens vont travailler plus que nous ne le pensons. Chaque étude a toujours dit que plus vous êtes éloigné du siège social, moins vous avez de chances d’être promu. »

Il pense qu’une majorité de «cadres supérieurs, dont beaucoup sont des hommes, reviendront juste cinq jours par semaine. Les gens sont très doués pour les changements de processus, mais pas pour les changements de pratique. »

Dans certaines organisations, il y aura «une politique selon laquelle vous pouvez travailler à domicile deux jours par semaine, mais la règle non écrite sera« ne le faites pas; ce sera un suicide de carrière ».

Pendant ce temps, il estime que «certains employés vont un peu trop loin [in their enthusiasm.] Ils disent: «Ça va être super, je vais faire ceci ou cela avec mes enfants», mais ce n’est peut-être pas ce que les employeurs veulent entendre. Donc, ce que je dirais aux entreprises et aux particuliers, c’est de ne pas faire de déclarations fortes pour le moment »sur ce à quoi nous nous attendons de la forme précise de notre vie professionnelle.

Il devra refléter les besoins de l’individu, de l’employeur, ainsi que le type de travail impliqué

Ce que nous devrions retenir de cette expérience, dit-il, «c’est que les gens ne peuvent pas dire que cela ne fonctionne pas. Mais en même temps, j’ai déjà entendu parler d’entreprises qui veulent que tout le monde revienne cinq jours par semaine quand tout est fini. Donc pour moi, le plus gros avantage est que nous n’avons pas tous à être de 9h à 18h. C’est un point plus important que le nombre de jours que vous travaillez à domicile ou au bureau. »

Le Dr Deirdre O’Shea, psychologue organisationnel à la Kemmy Business School de l’Université de Limerick, qui fait partie du Work Futures Lab de l’université explorant certaines de ces questions, souligne que tout modèle de travail à distance devra être nuancé. Il devra refléter les besoins de l’individu, de l’employeur et aussi le type de travail concerné. «Il s’agit de trouver un équilibre, et de savoir comment vous le faites évoluer au niveau de l’organisation.»

Elle voit ce moment comme un moment critique: alors que nous réfléchissons à ce à quoi pourrait ressembler la prochaine phase, il y a une opportunité de concevoir non seulement des méthodes de travail plus flexibles, mais aussi de créer des emplois plus gratifiants. Les «bons» emplois sont ceux qui répondent à un certain nombre de besoins psychologiques. «Ai-je l’opportunité de mettre en pratique les compétences que j’ai dans mon travail? Ai-je une autonomie? Dans quelle mesure mon travail est-il conçu pour dépendre des autres? Ai-je assez de variété dans mon travail pour qu’il reste intéressant pour moi? Ai-je l’impression que mon travail a un but ou un sens? Il y a une opportunité de vraiment prendre du recul et de réfléchir à la façon dont nous concevons un bon travail. »

L’expérience de l’année dernière pour beaucoup est probablement mieux résumée par Bazil, un entrepreneur. «Qu’est-ce que je manque? 9 € de frais de parking pour une réunion de plus d’une heure dans le centre-ville de Dublin? Non. Vols yeux rouges pour aller et revenir de Londres le même jour? Non, juste des humains. La capacité de demander comment s’est passé votre week-end et d’entendre parler de la vie en dehors du lieu de travail et de la maison. »