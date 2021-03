Assouplissement du verrouillage: les ministres envisagent un plan pour autoriser les déplacements dans le comté à partir du 12 avril

Le Cabinet envisagera aujourd’hui d’étendre la restriction de voyage de 5 km Covid-19 à une limite à l’échelle du comté à partir de la mi-avril.

Le sous-comité des ministres de haut niveau a décidé hier soir de retarder l’assouplissement de la restriction au pied de ce qui a été décrit comme un briefing «sinistre» du Comité national d’urgence de santé publique (Nphet) sur la situation actuelle.

Les hauts ministres du groupe, présidé par Taoiseach Micheál Martin, ont convenu que le changement des restrictions de voyage devrait avoir lieu le 12 avril plutôt que le 5 avril, lorsque les restrictions actuelles de niveau 5 devaient prendre fin.

Une source gouvernementale a déclaré que la justification de l’assouplissement retardé était de «maintenir [case] chiffres en baisse pendant les vacances scolaires de Pâques ».

Le Cabinet se réunira aujourd’hui pour discuter de cette recommandation sur les voyages du comité des coronavirus et éventuellement assouplir d’autres restrictions de manière progressive et progressive, potentiellement semaine par semaine ou quinzaine par quinzaine.

Parmi les autres questions débattues figurent l’assouplissement des restrictions sur le sport des enfants et la réouverture éventuelle de certains chantiers de construction.

Un retour partiel à la construction – commençant avec 14 400 travailleurs de la construction résidentielle et de nouvelles structures de garde d’enfants – devrait également commencer à partir du 12 avril. . La formation et les activités en plein air sans contact pour les moins de 18 ans devraient également reprendre à partir du 12 avril. Les sports sans contact tels que le tennis et le golf devraient également être autorisés après la mi-avril.

Le comité du Cabinet sur les coronavirus s’est réuni pendant plus de quatre heures la nuit dernière et a entendu dire que les cas de Covid-19 sont stables au niveau actuel des restrictions, la modification des mesures de santé publique pourrait changer cela.

Une source gouvernementale a déclaré qu’il y avait une opinion émergente selon laquelle il n’y a pas assez de personnes vaccinées en Irlande pour prendre des risques.

Les ministres ont été informés que si l’État perdait le contrôle de la maladie maintenant, il pourrait y avoir une vague importante d’infections jusqu’au milieu de l’été, alors qu’une approche prudente pendant les quatre à huit prochaines semaines pourrait réduire le risque de 50 à 70%. .

Différé

Le ministre des Transports et chef du Parti vert, Eamon Ryan, a confirmé en quittant la réunion du sous-comité du Cabinet lundi soir que l’assouplissement des restrictions au cours du mois d’avril serait désormais progressif et organisé plutôt que immédiatement. La date de début des modifications a également été reportée d’une semaine pour la plupart des modifications afin d’éviter tout pic de chiffres au cours de la dernière semaine des vacances de Pâques.

«Il est essentiel que nous réussissions les prochaines semaines».

« Tout d’abord. Nous devons réussir le mois d’avril. Nous devons obtenir le million de vaccins supplémentaires en avril. Cela nous donnera une vraie protection. Un million de vaccins supplémentaires en mai, et nous y sommes loin. Ce n’est pas loin. Nous devons faire attention de ne pas sauter en avant et de bien commencer les prochaines semaines. » il a dit aux journalistes.

Il y a eu une discussion prolongée lors de la réunion de lundi soir sur la reprise des services «click-and-collect» pour le commerce de détail, certains ministres plaidant très fermement pour sa reprise. Cela devrait également constituer un élément central des discussions lors de la réunion plénière du Cabinet cet après-midi.

Le click-and-collect pour les articles essentiels tels que les vêtements et les chaussures est autorisé en Irlande du Nord depuis le 8 mars. L’un des arguments avancés est que les grandes disparités entre les restrictions au Nord et celles du Sud encourageront les gens à traverser la frontière. faire des emplettes, augmentant le risque d’infection.

La secrétaire générale de l’Association des sergents et inspecteurs de la Garda (AGSI), Antoinette Cunningham, a toutefois averti que tout assouplissement de la restriction de déplacement de 5 km rendrait la police de la pandémie encore plus difficile.

Le gouvernement envisagera également mardi de permettre à deux ménages de se retrouver en plein air dans un endroit qui n’est pas un jardin privé et d’autoriser l’entraînement sportif sans contact dans des pods pour enfants. Les ministres discuteront également de la possibilité d’autoriser les gens à jouer au golf ou au tennis, bien qu’aucune décision n’ait encore été prise.

Le HSE a dit aux ministres qu’il aurait du mal à faire face à une autre vague de maladie si elle frappait

Quarantaine obligatoire

On s’attend à ce que la liste des pays à partir desquels les voyageurs sont soumis à une quarantaine obligatoire à leur arrivée ici soit élargie, car la pandémie se développe dans plusieurs États, dont beaucoup en Europe. Des sources ont indiqué que les responsables sont susceptibles de pousser pour une extension de la liste, mais que cela n’est peut-être pas imminent.

Toute expansion des 33 pays actuellement inscrits sur la liste nécessiterait une plus grande capacité d’hébergement hôtelière utilisée par l’État pour la mise en quarantaine, surtout si l’expansion incluait des pays avec des taux élevés de voyages dans la République.

Pression hospitalière

La consultante en soins intensifs, le Dr Catherine Motherway, a averti que tout assouplissement des restrictions devra être progressif pour éviter la pression sur les services hospitaliers.

Le Dr Motherway a déclaré à l’émission Today with Claire Byrne de la radio RTÉ qu’elle espérait «sincèrement» qu’avec le déploiement du vaccin, il y aurait une réduction du nombre de soins intensifs. «Ce qui maintient les chiffres bas, c’est le comportement du public.»

Par rapport à janvier, les chiffres actuels étaient bien meilleurs: «nous avons tous fait du très bon travail.»

Il était important que tout le monde «tienne le coup» pour le moment pour protéger les personnes vulnérables et pour empêcher les gens de se retrouver aux soins intensifs avec un «Covid grave», a-t-elle déclaré.

Le Dr Motherway a souligné qu’à l’heure actuelle, la moitié des personnes en soins intensifs avaient moins de 60 ans, mais qu’il s’agissait de personnes souffrant de maladies sous-jacentes et faisant partie de la cohorte à haut risque. La plupart des personnes de cette cohorte étaient en cocooning et à mesure que le déploiement du vaccin progressait, il était important que le public adhère aux mesures de santé publique pour protéger les personnes vulnérables. «Nous devons tous faire attention jusqu’à l’été.»

Le Dr Motherway a souligné que les données britanniques sur l’impact du vaccin indiqueraient qu’il pourrait s’écouler encore «six à sept semaines» avant que le déploiement ait un «impact significatif». C’était son «estimation», a-t-elle souligné.

«Nous en avons tous marre», dit-elle. Alors que les restrictions levaient et que les gens pouvaient se rencontrer à l’extérieur, le Dr Motherway a exhorté les gens à être prudents et à garder leurs distances, en particulier lorsqu’ils rencontrent des personnes qui pourraient être vulnérables. «Nous devons le faire un peu plus longtemps.»