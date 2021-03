Groupe d’experts divisé sur le déploiement en masse des tests antigéniques rapides

Un groupe d’experts réuni par le gouvernement s’est divisé sur le rôle des tests antigéniques rapides dans la suppression de Covid-19 et la réouverture de la société.

Alors que le rapport final du groupe d’experts, présidé par le conseiller scientifique en chef du gouvernement, le professeur Mark Ferguson, recommande une utilisation généralisée des tests, y compris le potentiel de déploiement de masse dans les écoles d’ici septembre de cette année, il n’a pas été soutenu par tous les membres du groupe. .

Une note sur une copie non publiée du rapport, consultée par l’europe-infos.fr, indique qu’il s’agit d’un «rapport majoritaire» soutenu par quatre membres du groupe de six personnes, mais pas par deux médecins principaux du ministère de la Santé et du Service de santé. Exécutif.

L’europe-infos.fr a rapporté la semaine dernière qu’il y avait une division parmi les membres du groupe sur le rapport, qui a été soumis récemment au ministre de la Santé Stephen Donnelly.

Malgré la division du groupe, le rapport majoritaire constate que les tests antigéniques rapides devraient être déployés dans une gamme de contextes différents en Irlande, avec une utilisation généralisée dans les écoles possible d’ici septembre de cette année.

Contrairement à la PCR, qui recherche l’ARN du virus, les tests d’antigène recherchent des protéines spécifiques fabriquées par Covid-19. Les tests, qui prennent 15 à 30 minutes pour produire un résultat, sont beaucoup moins chers mais la plupart sont moins sensibles.

Le rapport recommande un déploiement ambitieux de la technologie dans un large éventail de contextes, y compris dans les écoles, pour faciliter le sport, ainsi que dans les universités et les lieux de travail à travers le pays. Il appelle le HSE et le ministère de l’Éducation à «mettre en place immédiatement à grande échelle» une série de projets pilotes et d’études de faisabilité dans les écoles primaires et secondaires.

Il fait valoir qu’il existe une base de preuves croissante pour l’utilisation des tests chez les personnes asymptomatiques parallèlement à la croissance des tests rapides disponibles dans le commerce, déclarant qu ‘«il est important que l’Irlande soit en mesure de tirer parti de ces développements».

Il indique que si les résultats du pilote sont positifs, «des tests rapides généralisés pourraient être déployés dans toutes les écoles d’ici septembre 2021», et qu’une stratégie de tests rapides pourrait être déployée avant les grands examens d’État.

Le rapport a été soutenu par le professeur Ferguson, le professeur Kingston Mills du Trinity College de Dublin, le professeur Paddy Mallon, consultant en maladies infectieuses, et le professeur Mary Horgan, également consultante en maladies infectieuses et présidente du Royal College of Physicians en Irlande. Cependant, le Dr Lorraine Doherty, directrice clinique nationale de la protection de la santé au HSE et le Dr Darina O’Flanagan, conseillère spéciale de l’équipe nationale d’urgence de santé publique du ministère de la Santé, ne l’ont pas soutenu.

Le rapport appelle à un démarrage immédiat de la mise en œuvre de ses recommandations et indique que le dépistage rapide devrait être une «action et une responsabilité communautaires partagées» entre les groupes communautaires et les agences d’État, et qu’il faudrait envisager de nommer le programme.

Ceux qui sont testés positifs devraient obtenir une confirmation via un test PCR via le système HSE existant, dit-il, tandis que l’application Covid-19 pourrait être adaptée pour permettre aux gens leurs tests et les télécharger.

Les tests qui répondent à certaines normes et qui ont été validés par le Centre commun de recherche de la Commission européenne peuvent être déployés sur une base d’auto-administration, «permettant aux gens de prendre le contrôle de leur santé», selon le rapport. Cependant, l’État devrait également envisager d’utiliser des tests qui ont été validés parallèlement aux résultats publiés dans d’autres pays tiers.

Alors que la gouvernance des programmes de test exécutés par le HSE relèverait de ses structures de gouvernance, le rapport note qu ‘«une attention particulière doit être accordée aux structures de gouvernance appropriées» pour les programmes qui seront exécutés par une gamme d’acteurs et impliqueront un degré élevé d’autonomie. -échantillonnage, test et reporting.

Il fait valoir que des tests qui sont plus faciles à réaliser, génèrent des résultats rapides et ne nécessitent pas d’infrastructure ou d’équipement spécialisé pourraient être utilisés pour compléter les tests PCR actuels, y compris la mise en place d’installations de test mobiles qui pourraient être rapidement déployées en cas d’épidémie, de grappes ou à haut risque. zones.

Il recommande qu’un certain nombre de grands programmes pilotes soient mis en place rapidement pour collecter des données sur l’utilisation des tests rapides, y compris dans les employeurs, les agences et départements gouvernementaux, les groupes communautaires, les écoles, les collèges, les organisations sportives et auprès du public.

«Une attention particulière devrait être accordée aux jeunes qui seront les derniers à être vaccinés, qui sont plus susceptibles d’être asymptomatiques, ont été identifiés comme les principaux moteurs précoces de [Covid] l’infection, ont le plus faible risque de maladie grave et le plus grand désir de socialiser de manière responsable », indique le rapport. Un groupe devrait être créé pour coordonner le partage d’informations sur les tests, l’échantillonnage et la formation, ce qui permettra aux organisations d’établir leurs propres programmes de test.

Il appelle le HSE à aider à la mise en place de tests rapides dans les écoles, les établissements de santé et d’autres parties du secteur public. Le service de santé devrait également mettre en place des programmes dans les maisons de soins infirmiers et autres établissements de soins résidentiels où la plupart des résidents ont été vaccinés, permettant aux visiteurs d’entreprendre des visites en personne s’ils ne sont pas testés positifs à l’arrivée.

Les tests doivent également être utilisés par le HSE en combinaison avec les tests PCR pour «identifier et isoler rapidement les cas infectieux» lorsqu’un «indice», ou premier cas, est identifié. Les tests pourraient également être utilisés pour dépister les travailleurs ou les sous-traitants qui visitent des lieux où se trouvent des personnes vulnérables, ou d’autres établissements de soins de santé, dans les prisons, les refuges pour sans-abri, les services directs et autres.

Le ministère de l’Entreprise et les employeurs devraient mettre en place des programmes de tests rapides et des projets pilotes sur les lieux de travail, en particulier là où des interactions en personne ou une présence importante sur les lieux de travail sont exigées des employés. Le Département de l’enseignement supérieur et supérieur devrait mettre en place des tests rapides dans les établissements de troisième niveau visant à effectuer des tests en série volontaires sur les étudiants et l’ensemble du personnel au moins deux fois par semaine, en mettant particulièrement l’accent sur les étudiants des résidences universitaires.

«De tels tests faciliteraient le retour en toute sécurité aux activités sur le campus», constate le rapport, et il soutient que, à mesure que les taux d’infection diminuent et que la vaccination augmente, il «devrait être possible de tester en toute sécurité si [rapid tests] permettrait de relâcher la distanciation sociale dans les amphithéâtres et les lieux d’enseignement en laboratoire ».

Les services gouvernementaux devraient être invités à déployer des régimes aux côtés d’organisations sportives telles que le GAA, l’IRFU et la FAI pour le dépistage rapide des participants dans un premier temps «puis des spectateurs, afin de permettre un retour plus large et plus sûr du sport en plein air et en salle».