La porte tournante européenne Mr.

Appuyez sur play pour écouter cet article

Günther Oettinger était connu comme le meilleur schmoozer de la Commission européenne, passant plus de temps dans les réunions de lobby que n’importe lequel de ses collègues.

Maintenant, il schmooz de l’autre côté avec la même ferveur – et avec l’approbation de l’UE.

Depuis qu’Oettinger a quitté la Commission en 2019, il a accumulé des emplois dans le secteur privé. Il est avocat. Il a une entreprise de consultation. Il conseille des cabinets de conseil géants comme Deloitte. Il préside le conseil consultatif d’une banque allemande. Il est membre du conseil d’administration d’une société immobilière. Il aide à superviser une entreprise de construction. Il essaie de faire partie d’un conseil scientifique d’État hongrois.

Et ce n’est qu’une liste publique partielle – sa liste personnelle de clients reste confidentielle.

«Je ne veux pas jouer au golf», a déclaré Oettinger, membre de longue date de l’Union chrétienne-démocrate (CDU) conservatrice d’Allemagne, qui a dirigé les travaux de la Commission sur l’énergie, l’économie numérique et le budget de l’UE.

Alors qu’il empile les cartes de visite, Oettinger pousse les lois de l’UE sur les portes tournantes à la limite – et trouver la limite n’existe pas vraiment.

Les précédents scandales des portes tournantes de l’UE – y compris le passage d’un ancien président de la Commission à Goldman Sachs – ont inspiré au fil des ans des promesses pour une plus grande responsabilité institutionnelle. Mais alors que les règles actuelles exigent que les récents commissaires demandent l’approbation du Berlaymont pour de nouveaux rôles, les fonctionnaires n’ont pas encore dit «non» à Oettinger.

La situation a relancé le débat sur l’efficacité avec laquelle les institutions de l’UE – qui aiment promouvoir des valeurs telles que la transparence et l’état de droit – contrôlent le comportement de leurs propres hauts fonctionnaires qui ont disparu. C’est une conversation qui souligne les inquiétudes que la réputation de l’UE est en train de prendre un coup, à un moment où le bloc est brandi, équitablement ou non, comme irresponsable et lent sur des questions telles que les vaccins contre les coronavirus et réprimandant le comportement anti-démocratique des membres.

Les critiques préviennent qu’un ancien commissaire bien connecté qui collecte rapidement des publications sur des entreprises d’élite risque de renforcer les perceptions négatives – même si Oettinger ne contrevient pas aux règles de l’UE. Et les défenseurs de la transparence disent qu’il n’y a aucun moyen de dire si son comportement est au-dessus du tableau, de toute façon: le processus d’approbation peut sembler une formalité et il n’y a aucun moyen de juger si les restrictions sont respectées.

L’approche d’Oettinger, affirment-ils, a révélé des lacunes troublantes dans les règles de la Commission pour les anciens membres, qui sont interdits pendant deux ans de faire du lobbying auprès de la Commission sur leurs anciens sujets, mais n’ont presque jamais été invités à ne pas participer à des concerts de grande envergure.

«Nous ne pouvons même pas voir qui sont ses clients», a déclaré Nina Katzemich, militante de l’ONG allemande LobbyControl. «Personne ne peut contrôler cela.»

Cela rend «impossible» de vérifier si Oettinger respecte les règles du lobbying, a-t-elle ajouté. «C’est vraiment ridicule.»

Entreprise BFF

Les affaires et la politique ont été étroitement liées tout au long de la carrière d’Oettinger – et c’est comme ça qu’il l’aime.

«En fait, j’ai rencontré tous ceux qui ont quelque chose à dire, qui sont bien informés», a déclaré Oettinger à POLITICO dans une interview. «Je voulais rencontrer quelqu’un qui n’avait pas de casier judiciaire.»

L’ancien commissaire a commencé sa carrière dans la politique régionale, en tant que membre du parlement du Bade-Wurtemberg de 1984 à 2010. Mais pendant la majeure partie de cette période, il a également travaillé en tant qu’avocat et PDG d’un cabinet d’audit et de fiscalité – ne laissant que le affaires quand il est devenu le premier ministre du Bade-Wurtemberg en 2005.

Une fois à Bruxelles, il s’est fait un nom en tant que commissaire le plus favorable aux affaires, ayant déjà été critiqué pour avoir volé à Budapest à bord du jet privé d’un lobbyiste en 2016.

En tant que membre de la Commission Juncker, Oettinger a tenu plus de réunions avec des lobbyistes que tout autre commissaire ou haut fonctionnaire, selon les données recueillies par Transparency International. Il a même sélectionné une liste de lobbyistes et de bigwigs d’entreprise pour assister à son propre «mini Davos» – l’Europa Forum Lech – chaque année en Autriche.

«Il était comme un poisson dans l’eau», a déclaré un fonctionnaire de la Commission, décrivant Oettinger lors de réunions avec des chefs d’entreprise. «Ils lui ont fait confiance.

Le fonctionnaire a défendu la proximité d’Oettinger avec le secteur privé, insistant sur le fait que certaines des réunions du commissaire de l’époque «étaient très dures» et qu’il «parlait toujours à toutes les parties».

Même si Oettinger est devenu un invité populaire aux événements de Bruxelles, il a également investi dans ses relations commerciales chez lui, se rendant souvent dans le Bade-Wurtemberg pour rencontrer des entreprises locales, des syndicats et des sections du parti.

L’ancien commissaire dit qu’écouter les préoccupations des entreprises fait partie du travail.

«Je pense que la Commission actuelle ne rencontre pas suffisamment le monde des affaires», a déclaré Oettinger. «Le dialogue avec les entreprises est important. Et je l’ai toujours cherché.

Président du Conseil

Maintenant qu’Oettinger a quitté la Commission, il a rejoint les rangs des hommes d’affaires qui l’avaient jadis courtisé, accumulant des emplois avec le soutien de l’UE – ce qui a fait sourciller Bruxelles en cours de route.

En vertu du code de conduite de la Commission, les anciens membres doivent informer la Commission pendant deux ans de toute nouvelle activité professionnelle. Il leur est également interdit de faire du lobbying auprès de la Commission «sur des questions dont ils étaient responsables au sein de leur portefeuille» pendant cette période. Souvent, le Berlaymont approuvera un rôle du secteur privé avec des restrictions, comme une interdiction de partager des informations lors des réunions de la Commission. Parfois, la Commission demande son avis à un comité d’éthique, mais elle n’est pas obligée de suivre ses conseils.

La Commission a approuvé une grande variété de demandes d’Oettinger.

La Commission a autorisé la demande d’Oettinger d’exercer la profession d’avocat et de créer sa propre entreprise de conseil politique et économique en Allemagne. Alors que la Commission cherche à obtenir une liste des clients et des contrats d’Oettinger tout au long de 2021, les informations devraient rester confidentielles.

La Commission a également approuvé la demande d’Oettinger de rejoindre le conseil consultatif de Deloitte Allemagne – en dépit du fait que le cabinet a tenu deux réunions avec Oettinger en 2016 et que les succursales de Deloitte dans d’autres pays ont accompli un travail important pour la Commission. Un porte-parole de Deloitte en Allemagne a déclaré que le conseil consultatif «favorise de larges discussions sur les sujets économiques et sociopolitiques actuels».

En plus de conseiller Deloitte, la Commission a exprimé le souhait d’Oettinger de rejoindre le conseil consultatif mondial de Kekst CNC – une société de conseil inscrite au registre de transparence de l’UE et dont les clients comprennent le géant du tabac Philip Morris International. Cette décision concernait la médiatrice de l’UE, Emily O’Reilly, qui a indiqué que la Commission travaillerait à réviser la législation relative au tabac en 2021.

Oettinger a catégoriquement rejeté toute idée selon laquelle il serait impliqué dans le lobbying du tabac.

«Je ne l’ai pas fait, je n’agis pas et je n’agirai en aucune façon pour l’industrie du tabac ou Philip Morris», a-t-il déclaré.

Ensuite, il y a la liste dispersée des nominations au conseil que l’ancien commissaire a rassemblées.

Il est le président du conseil consultatif d’une banque basée à Hambourg, Donner und Reuschel. Il siège au conseil de surveillance de la société de gestion d’actifs Amundi Deutschland. Et il siège au conseil de surveillance de la société immobilière CG Elementum. Il est également membre du conseil consultatif d’une société de logistique basée à Hambourg, HAM-LOG-GRUPPE.

Chez Herrenknecht, une entreprise de matériel de construction, Oettinger est vice-président du conseil de surveillance. Également au conseil d’administration de Herrenknecht: l’ancien chancelier allemand Gerhard Schröder.

Oettinger n’a pas obtenu tout ce qu’il a demandé, cependant. Une demande controversée pour 2020 d’adhérer au Conseil national de la politique scientifique de la Hongrie, qui conseille le gouvernement du Premier ministre Viktor Orbán, est toujours en suspens. Oettinger a déclaré qu’il soumettrait prochainement des réponses aux questions du Secrétariat général de la Commission sur le rôle de la Hongrie.

Cela peut sembler un CV surchargé. Et malgré les restrictions formelles qui accompagnent souvent les approbations de la Commission pour ces rôles, les critiques ont fait valoir que certaines incluent des conflits d’intérêts potentiels.

Mais Oettinger rejette toute insinuation de conflit.

«Je travaille beaucoup, c’est mon affaire», a-t-il déclaré, soulignant que certains de ses postes sont honorifiques, alors que la plupart des conseils d’administration auxquels il siège ne se réunissent que quatre ou six fois par an.

Et, a-t-il noté, son travail post-Commission se concentre sur l’Allemagne, pas sur la bulle européenne à Bruxelles.

«J’ai toujours eu l’intention de revenir au métier de consultant, mais pas dans le sens du lobbying à Bruxelles, mais de reprendre en Allemagne où j’avais été», a-t-il déclaré.

Débat polarisant

Ce n’est pas ainsi que tout le monde le voit à Bruxelles.

Bien qu’il soit convenu que d’anciens commissaires comme Oettinger peuvent poursuivre les intérêts commerciaux de leur choix, les bons avocats du gouvernement et certains députés européens affirment que le système actuel de l’UE est trop opaque pour juger si ces intérêts sont réellement en conflit avec les priorités de l’UE. Le résultat, disent-ils, est une érosion de la confiance dans l’indépendance de l’UE.

La vice-présidente du Parlement européen, Katarina Barley, a déclaré qu’elle avait remarqué la tendance des anciens commissaires qui «semblent avoir pris l’habitude d’accumuler une pléthore de fonctions de conseil et de conseil».

Il s’agit d’une décision personnelle, a déclaré Barley, membre du parti social-démocrate allemand qui a travaillé sur les questions de transparence de l’UE. «Il appartient en fin de compte à la boussole éthique de l’individu d’accepter ou non des positions, comme celle de conseiller les organes gouvernementaux qui sapent les valeurs de l’UE», a-t-elle déclaré par courrier électronique.

Mais le moment où une ligne est franchie, a déclaré Barley, est «où les contacts sont utilisés pour influencer la prise de décision de la Commission. Ceci est cependant très difficile à contrôler car la procédure actuelle de la Commission manque de responsabilité et de transparence. »

À titre d’exemple, les critiques citent le comité d’éthique de la Commission, un organe composé de trois personnes nommées par la Commission et qui offre des conseils non contraignants. Ils notent également à quel point la Commission rejette rarement les demandes d’emploi d’anciens fonctionnaires. Sur 363 demandes d’emploi après la fonction publique d’anciens fonctionnaires de la Commission en 2019, seules trois ont été rejetées, selon les données obtenues par Corporate Europe Observatory.

L’affaire la plus récente qui a soulevé des sourcils a été l’annonce en avril que le cabinet d’avocats Latham & Watkins a embauché Carles Esteva Mosso – actuellement directeur général adjoint des aides d’État à la DG Concurrence – en tant que partenaire dans sa pratique antitrust et concurrence.

En réponse à cette pratique, certains eurodéputés font pression pour un organe d’éthique européen unique et indépendant qui aurait des pouvoirs d’enquête et d’exécution, y compris dans les affaires de porte tournante. Et bien que la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, ait soutenu l’idée de créer un organe d’éthique pour toutes les institutions de l’UE au début de son mandat, il reste difficile de savoir si le projet pourrait bénéficier d’un soutien politique suffisant.

Le Médiateur O’Reilly a averti que «récemment, plusieurs affaires ont attiré beaucoup d’attention publique négative, ce qui nuit à la perception de l’UE dans son ensemble».

«Il doit y avoir un changement d’attitude pour que les gens qui envisagent de passer du secteur public au secteur privé réfléchissent à la façon dont leur nouveau poste pourrait nuire à la confiance du public», a déclaré O’Reilly. «Ce réflexe n’est pas encore là.»

En effet, certains anciens commissaires ont défendu le système existant.

«Je me sens à l’aise avec les règles de la Commission», a déclaré l’ancienne vice-présidente de la Commission, Neelie Kroes, qui siège au conseil d’administration de Salesforce et siégeait auparavant au conseil consultatif des politiques publiques d’Uber, dans un e-mail.

En réponse aux questions de POLITICO, la Commission a défendu ses procédures.

« Il n’y a pas de limite quantitative au nombre d’activités qu’un ancien commissaire peut effectuer après son mandat », a-t-il déclaré dans un communiqué. «Les activités postérieures au mandat sont minutieusement examinées par la Commission européenne afin de protéger les intérêts publics et d’éviter les conflits d’intérêts.»

Oettinger, quant à lui, a souligné que les anciens commissaires ont déjà plus de restrictions que les parlementaires – avertissant que des règles plus strictes pourraient dissuader les gens de solliciter des fonctions publiques.

«Certaines personnes peuvent espérer:« Une fois que vous avez été commissaire, vous n’avez plus le droit de faire quoi que ce soit par la suite », a-t-il dit. «Ensuite, j’aimerais voir ceux qui ont des qualifications entrer encore à la Commission.»