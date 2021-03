Le gouvernement polonais promet des vaccins plus rapides pour éviter les contrecoups politiques

Appuyez sur play pour écouter cet article

VARSOVIE – Le gouvernement polonais a promis mardi d’intensifier la vaccination de la population du pays dans l’espoir que des coups plus rapides calmeraient une tempête politique croissante au cours de la troisième vague de la pandémie de coronavirus.

Le gouvernement s’est engagé à ouvrir plus de points de vaccination et à augmenter le nombre de personnes autorisées à autoriser les vaccinations de la part de médecins uniquement pour inclure les infirmières, les dentistes, les secouristes médicaux, les pharmaciens et les étudiants en médecine. Il prévoit également d’ouvrir les vaccinations à toute la population d’ici mai; les jabs sont actuellement attribués en fonction des tranches d’âge et des personnes et professions exposées à des risques plus élevés.

Les entreprises où au moins 500 personnes déclarent vouloir se faire vacciner obtiendront également l’autorisation d’organiser des points de vaccination internes.

« Le programme national de vaccination est un test du fonctionnement de l’Etat », a déclaré mardi le Premier ministre Mateusz Morawiecki.

Le gouvernement fait également pression sur Bruxelles pour accélérer les livraisons de vaccins.

«Chaque jour compte», a déclaré Morawiecki. « J’ai fixé l’objectif de 10 millions de vaccinations par mois. C’est notre tâche nationale. »

Le gouvernement dit qu’il atteint ses objectifs de vaccination trimestriels – un programme qui fait l’objet d’attaques féroces de l’opposition pour avoir échoué.

«L’accès aux vaccinations était le défi du premier trimestre. Aujourd’hui, le défi consiste à administrer efficacement 5 millions – peut-être même 7 millions – de doses qui arrivent en Pologne en avril », a déclaré mardi aux journalistes Michał Dworczyk, qui coordonne l’effort de vaccination du gouvernement.

À la recherche d’un sauvetage politique

Il y a un sentiment croissant de désespoir pour maîtriser le virus – la Pologne enregistre un nombre record de nouveaux cas et de décès, ce qui en fait l’un des pays les plus durement touchés de l’UE.

Il y a aussi un mécontentement croissant face aux restrictions en cours et des inquiétudes pour l’économie avec des entreprises comme les restaurants, les hôtels, les barbiers, les salons de beauté, les gymnases, les centres commerciaux et les grands magasins forcés de rester fermés. Le système de soins de santé sous-financé et en sous-effectif risque d’être débordé, avec des rapports selon lesquels certaines régions manquent de respirateurs et de lits gratuits dans les hôpitaux COVID.

La pression provoque un désarroi croissant au sein de la coalition au pouvoir de la droite unie du parti Droit et justice (PiS) et de deux alliés plus petits, Accord et Pologne unie.

En conséquence, le gouvernement s’en prend à l’opposition et aux hôpitaux privés, les accusant d’entraver la lutte contre le COVID.

Morawiecki a attaqué l’opposition la semaine dernière, l’accusant d’avoir attisé les divisions politiques dans le pays pendant la pandémie, ce qui, a-t-il dit, exige une stratégie «tous les mains sur le pont».

«J’appelle l’opposition: si vous ne pouvez pas agir en solidarité avec le gouvernement, alors au moins n’aggravez pas la situation», a-t-il déclaré.

On ne sait pas si ces efforts apporteront un répit politique au gouvernement.

La plupart des sondages d’opinion de cette année montrent que United Right ne parvient pas à conserver une majorité parlementaire en cas d’élections anticipées; la prochaine élection n’est prévue qu’en 2023. Un sondage pour le site Web d’informations Onet publié mardi avait un soutien de 31 pour cent – assez pour environ 190 sièges à la chambre basse du parlement, qui compte 460 sièges.

Bien que United Right occupe toujours la première place, si les partis d’opposition coopèrent, ils pourraient évincer les nationalistes du pouvoir pour la première fois depuis 2015.

Il existe également des tensions visibles au sein de United Right alors que les petits partis tentent de se tailler un espace politique en cas d’élections anticipées. Le gouvernement a perdu deux votes sur la législation fiscale mardi après que plusieurs députés des partis de la coalition se sont opposés.

Il y a aussi une bataille acharnée au sujet de la facilité de relance et de résilience de 672,5 milliards d’euros de l’UE. Le parti de droite Pologne unie refuse de soutenir la mesure, avertissant qu’elle conduit à une UE fédérale, forçant le PiS à chercher du soutien sur les bancs de l’opposition.

Un premier test de ces tendances politiques intervient en mai lors d’une élection à la mairie de la ville sud-ouest de Rzeszów. L’opposition a présenté un seul candidat tandis que le PiS et la Pologne unie présentent chacun leurs propres candidats.

«Ce sera la première confrontation électorale dans le pays après l’élection présidentielle de l’année dernière. Le premier véritable test de la force du gouvernement et des groupes d’opposition », a déclaré Michał Kobosko, chef adjoint du parti d’opposition Polska 2050, au journal Gazeta Wyborcza.

