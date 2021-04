Rutte censuré après avoir survécu à un vote de censure

Le Premier ministre néerlandais par intérim, Mark Rutte, a été censuré au parlement tôt vendredi matin après avoir survécu de peu à un vote de censure, soulevant des doutes majeurs sur sa capacité à former un nouveau gouvernement de coalition.

Rutte, dont le Parti populaire pour la liberté et la démocratie (VVD) de centre droit a terminé premier aux élections législatives du mois dernier, et l’a mis en position de construire une nouvelle coalition et de rester au pouvoir. Mais il y a quelques jours à peine, tout a été bouleversé lorsque des documents sont apparus contredisant le récit de Rutte selon lequel il n’avait pas discuté de l’un de ses critiques les plus persistants dans les négociations de coalition.

Jeudi, Rutte a comparu devant le Parlement pour s’expliquer, son avenir politique étant en jeu.

« La seule chose que je peux faire ici est de dire du fond du cœur, mes orteils, dire ce qui s’est passé, ce qui s’est bien passé, ce qui a mal tourné, que je n’ai jamais menti », a déclaré Rutte aux législateurs, selon Reuters.

Alors que Rutte a survécu au vote de censure, le Parlement l’a officiellement réprimandé avec une «motion de désapprobation», alléguant que Rutte n’avait «pas dit la vérité», selon les médias. Il a été déposé par deux partis de sa coalition sortante.

La motion originale de défiance avait été proposée par le politicien d’extrême droite Geert Wilders. Wilders a accusé Rutte de «mentir à l’ensemble des Pays-Bas» et d’avoir «sans vergogne» repoussé le parlement. » Wopke Hoekstra, chef des démocrates-chrétiens, l’un des partenaires de la coalition de Rutte dans le gouvernement sortant, a qualifié la situation de «désordre total».

Sigrid Kaag, du parti libéral D66, qui semblait susceptible de former une nouvelle coalition avec Rutte après avoir remporté plus de sièges lors des dernières élections, a déclaré à Rutte: «nos chemins se séparent ici».

«Ma confiance en M. Rutte a été sérieusement entamée aujourd’hui», a déclaré Kaag au Parlement tôt le matin vendredi, selon l’Associated Press. «La distance entre lui et moi est plus large. Je le regrette. »

Le processus de formation du gouvernement a été interrompu la semaine dernière après que l’un des deux responsables chargés de sonder les positions des différentes parties, la ministre de l’Intérieur Kajsa Ollongren, a été testé positif au coronavirus.

Ollongren a quitté le complexe parlementaire avec une pile de notes d’information visibles par les photographes. Une note suggérait que Rutte et Kaag étaient prêts à discuter du député démocrate chrétien Pieter Omtzigt, dont le travail révélant un scandale des allocations familiales a conduit à la chute du gouvernement précédent de Rutte.

La série révélatrice d’une tempête de feu, depuis que Rutte avait précédemment déclaré aux journalistes le 25 mars qu’il n’avait pas discuté d’Omtzigt dans les pourparlers de coalition – une affirmation contredite par les notes.

Rutte a nié lors d’un débat avec les législateurs jeudi avoir menti, affirmant qu’il «ne se souvenait pas» avoir discuté de la question.

«Je me suis adressé à la presse en toute bonne conscience. Je m’en suis mal souvenu par la suite, et je le regrette profondément », a déclaré Rutte.

CORRECTION: Cet article a été modifié pour corriger le nom du parti politique de Mark Rutte. C’est le Parti populaire pour la liberté et la démocratie.