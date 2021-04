Famille transformée qui a reçu six greffes de rein

Exacompta 23170E Manifold Reçus 10,5 x 18cm 50 feuillets dupli autocopiants

Permet de fournir un reçu sans mention de la TVA, tout en conservant une copie. 50 feuillets numérotés et autocopiants en 2 exemplaires (1 original + 1 copie). Le 1er feuillet est microperforé et se détache facilement, le 2ème feuillet reste dans le carnet. La qualité du papier autocopiant garantit une copie propre et rapide avec une excellente transcription de l'original. Grâce à une colle de qualité supérieure et un dos renforcé, les manifolds Exacompta sont adaptés à une utilisation intensive, au bureau comme à l'extérieur. Fabrication 100% française.