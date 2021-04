De nouvelles violences en Irlande du Nord malgré les appels au calme

La violence a de nouveau éclaté dans les rues d’Irlande du Nord, malgré les appels au calme.

Une voiture a été incendiée à Sperrin Park dans le quartier Waterside de Derry, tandis que des incidents violents ont également été signalés à Carrickfergus, près de Belfast, lundi soir.

Ces deux endroits ont été le théâtre de violences et de troubles parmi les communautés loyalistes ces derniers jours.

L’ancienne députée du DUP, Emma Little-Pengelly, désormais conseillère spéciale de la Première ministre Arlene Foster, a exhorté les personnes impliquées dans les incidents de Carrickfergus à cesser.

Elle a tweeté: «Les émotions peuvent être vives et les frustrations profondes, mais les blessures, les arrestations et les poursuites vont gâcher votre vie à jamais.

«Nous croyons en la primauté du droit, nous la brisons et il y a des conséquences légitimes. Rentrez chez vous, soyez en sécurité et faites entendre vos véritables préoccupations de manière démocratique et non violente. »

A Carrickfergus, une foule de jeunes s’est rassemblée dans le quartier de North Road et a allumé un feu au milieu de la route.

Des bombes à essence ont été lancées sporadiquement sur la police, selon des témoins.

Un gang d’une vingtaine de jeunes a été repéré sur le site d’une voiture en feu à Sperrin Park.

Auparavant, le PSNI avait appelé les dirigeants communautaires à mettre un terme au désordre qui s’est produit pendant une grande partie de la semaine dernière.

Tout au long de lundi après-midi, des bandes loyalistes masquées ont défilé dans les rues des villes de la région, notamment Portadown, Ballymena et Markethill.

Le PSNI enquête sur ces marches, qui ne semblent pas avoir été notifiées à la Commission des défilés.

Cela fait suite à une semaine mouvementée d’événements en Irlande du Nord, alors que les tensions loyalistes se transformaient en violence.

Cinq policiers ont été blessés après avoir été bombardés de bombes à essence et de maçonnerie à Newtownabbey et Carrickfergus, près de Belfast, dimanche soir.

Cela porte à 32 le nombre total de policiers blessés lors d’incidents à Derry et à Belfast au cours du week-end de Pâques.

Des bombes à essence ont été lancées sur des agents du PSNI et des poubelles et des palettes ont été incendiées dans des scènes troublantes à Belfast et Derry ces derniers jours.

Les tensions ont monté en flèche au sein de la communauté loyaliste ces derniers mois à cause des accords commerciaux post-Brexit, qui, selon eux, ont créé des barrières entre l’Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni.

La colère s’est encore intensifiée la semaine dernière à la suite d’une décision controversée de ne pas poursuivre 24 politiciens du Sinn Féin pour avoir assisté aux funérailles à grande échelle du principal républicain Bobby Storey pendant les restrictions de Covid-19.

Tous les principaux partis syndicalistes ont demandé la démission du chef de la police du PSNI Simon Byrne, affirmant qu’il avait perdu la confiance de leur communauté. – PA