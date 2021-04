La Belgique cesse de donner le vaccin Oxford / AstraZeneca aux personnes de moins de 56 ans

La Belgique cessera de donner le vaccin Oxford / AstraZeneca aux personnes de moins de 56 ans pendant les quatre prochaines semaines en raison des problèmes de caillots sanguins, ont convenu aujourd’hui les ministres nationaux et régionaux de la Santé.

Les personnes âgées de 55 ans ou moins recevront temporairement d’autres vaccins, tels que le BioNTech / Pfizer, Moderna et bientôt les vaccins Johnson & Johnson.

Les ministres de la Santé ont déclaré dans un communiqué que cette décision devrait avoir peu ou pas d’impact sur la campagne de vaccination actuelle du pays, car les personnes âgées de plus de 65 ans sont actuellement les principales personnes prioritaires pour la vaccination, avec tous les adultes souffrant de comorbidités.

La décision de restriction d’âge sera réexaminée après quatre semaines.

Interrogé par les médias belges sur ce que cela signifierait pour les moins de 56 ans qui ont déjà reçu leur première dose du jab Oxford / AstraZeneca, un porte-parole du ministre belge de la Santé Frank Vandenbroucke a déclaré: « Aucun pays européen n’a encore de réponse – excellent – question. «

Elle a ajouté que toutes les options sont toujours sur la table, puisque des études sont toujours en cours dans d’autres pays.

La décision intervient juste après que l’Agence européenne des médicaments a confirmé plus tôt dans la journée un «lien possible» avec des cas «très rares» de coagulation sanguine, mais a toujours soutenu l’utilisation continue du vaccin Oxford / AstraZeneca chez tous les adultes. Les responsables britanniques, cependant, ont également déclaré aujourd’hui que toute personne de moins de 30 ans devrait se voir proposer un vaccin différent.

La France, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Suède, l’Islande, la Macédoine du Nord et la Finlande sont d’autres pays européens qui ont arrêté d’administrer le vaccin aux personnes de moins d’un certain âge. Le Danemark et la Norvège ont complètement suspendu son utilisation. Il a également été limité aux personnes âgées au Canada, alors que les États-Unis n’ont pas encore approuvé le vaccin.