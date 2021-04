Irlande du Nord: un bus détourné et incendié alors que le désordre continue

Un bus a été détourné et incendié près d’une interface à Belfast après que des violences ont de nouveau éclaté en Irlande du Nord mercredi soir.

Le bus a été incendié après que des jeunes l’ont bombardé de bombes à essence à la jonction de Lanark Way et de Shankill Road dans l’ouest de Belfast.

Une personne avec une cartouche à côté d’un incendie lors d’affrontements à l’interface Springfield Road / Lanark Way à Belfast. Photographie: Photo de Charles McQuillan / Getty Images



La première ministre du Nord, Arlene Foster, a condamné la violence et a déclaré que ses pensées allaient au chauffeur. «Ce n’est pas une protestation. C’est du vandalisme et une tentative de meurtre.

«Ces actions ne représentent ni le syndicalisme ni le loyalisme. Ils sont embarrassants pour l’Irlande du Nord et ne servent qu’à détourner l’attention des vrais contrevenants au Sinn Féin.

Le membre de l’Assemblée du Sinn Féin, Gerry Kelly, a déclaré que les «scènes honteuses de violence et de destruction» à Belfast mercredi soir avaient «clairement été planifiées à l’avance et orchestrées par des gangs criminels loyalistes».

Il a déclaré que l’emplacement des «soi-disant manifestations» à proximité des interfaces était une «tentative claire et délibérée de faire monter les tensions et d’inciter à de nouvelles violences» et qu’elles devaient cesser «avant que quelqu’un ne soit tué ou gravement blessé».

Le ministre des Affaires étrangères, Simon Coveney, a tweeté mercredi soir: «Des scènes de violence très inquiétantes à NI ce soir. Toutes les personnes d’influence, dirigeants politiques et communautaires, ont la responsabilité de faire ce qu’elles peuvent pour désamorcer les tensions. »

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a également tweeté mercredi soir qu’il était «profondément préoccupé par les scènes de violence en Irlande du Nord, en particulier les attaques contre le PSNI qui protège le public et les entreprises, les attaques contre un chauffeur de bus et l’agression d’un journaliste.

«Le moyen de résoudre les différends passe par le dialogue et non par la violence de la criminalité.»

Le service de police d’Irlande du Nord (PSNI) a confirmé mercredi soir avoir reçu un rapport d’agression contre un photographe de presse à Cupar Way à 18h05.

Patrick Corrigan d’Amnesty International en Irlande du Nord a condamné «l’attaque méprisable», affirmant qu’il s’agissait de «la dernière tentative visant à intimider les journalistes de faire leur travail et qu’il s’agissait d’une atteinte à la liberté de la presse.

«Nous sommes aux côtés de Kevin Scott et de tous les journalistes d’Irlande du Nord contraints de travailler dans un climat de peur», a déclaré M. Corrigan.

«Depuis un certain temps, Amnesty met en garde contre l’escalade des menaces effrayantes contre les journalistes.

«Une fois de plus, nous demandons à la police de demander des comptes aux auteurs et de défendre la liberté de la presse, qui est la pierre angulaire de toute société démocratique, mais qui est sous une menace sérieuse et soutenue en Irlande du Nord.»

Il fait suite à des nuits consécutives de troubles qui ont commencé la semaine dernière dans les zones loyalistes de Derry, Belfast et ailleurs à Co Antrim, qui ont fait 41 blessés. Dix arrestations ont été effectuées.

Les membres de l’Assemblée du Nord ont été rappelés de la pause de Pâques et débattront d’une motion condamnant la violence jeudi matin.

Plus tôt mercredi, le président du Conseil de police du Nord a appelé à un «dialogue à tous les niveaux» entre les policiers, les politiciens et la communauté afin de calmer les tensions dans les zones loyalistes.

Le chef de la police d’Irlande du Nord, Simon Byrne, a informé les membres de l’organe de responsabilité du désordre récent, des blessures subies par un agent et de l’évaluation de la situation par la police.

S’adressant à la BBC après le briefing, le président du Conseil de police, Doug Garrett, a déclaré qu’il doit y avoir «un redoublement des efforts pour calmer les tensions» et que le leadership est nécessaire «de tous ceux qui ont de l’influence» afin que les préoccupations puissent être traitées par des structures démocratiques.

Il a également déclaré que pour les hauts responsables politiques et la police, ne pas parler n’était «pas une position idéale» et que le dialogue était le seul moyen de résoudre les problèmes.

Mme Foster a été critiquée mercredi pour son refus de parler au chef de la police au milieu des retombées persistantes de la décision de ne pas poursuivre 24 politiciens du Sinn Féin pour avoir assisté aux funérailles de Bobby Storey en violation apparente du règlement Covid-19.

La colère face à la décision du ministère public (PPS) et l’opposition des syndicalistes au protocole d’Irlande du Nord et les tensions accrues dans les zones loyalistes au sujet de son opération, ainsi que les récentes saisies de drogue contre la séparatiste du sud-est d’Antrim UDA, ont également été accusées attaques contre la police.

Mme Foster a déclaré que si elle rencontrait le chef de la police: «Je vais simplement répéter ce que je lui ai dit mardi dernier après le rapport dévastateur du SPP. [Public Prosecution Service] pour lui quand j’ai dit qu’il avait perdu la confiance de la communauté syndicaliste et qu’il devrait démissionner.

Cependant, le chef du parti unioniste d’Ulster, Steve Aiken, a déclaré que le refus de Mme Foster de rencontrer le chef de la police était une «erreur», et même s’il avait également des «problèmes» avec M. Byrne en raison «d’actions et de décisions passées … cause pour nous de refuser de nous engager.

La ministre de la Justice du Nord et chef de l’Alliance, Naomi Long, a déclaré à RTÉ qu’il était «absurde» que Mme Foster «refuse» de rencontrer M. Byrne quelques semaines à peine après avoir rencontré le Conseil des communautés loyalistes, un groupe de coordination des paramilitaires loyalistes.