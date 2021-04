Crise des communications: les régulateurs ne parviennent pas à apaiser les inquiétudes concernant le vaccin Oxford / AstraZeneca

Lors de conférences de presse qui se chevauchent mercredi, les régulateurs de Londres et d’Amsterdam ont déclaré à plusieurs reprises aux gens que le vaccin Oxford / AstraZeneca était sûr et vital pour lutter contre le coronavirus.

Mais au lieu d’atténuer les inquiétudes concernant un lien potentiel avec des caillots sanguins mortels, l’effort n’a fait qu’alimenter la confusion.

Alors que les dernières évaluations des régulateurs des médicaments de l’UE et du Royaume-Uni sont parvenues à la même conclusion – qu’il existe un lien potentiel entre le vaccin et les troubles de la coagulation sanguine, mais qu’il est extrêmement rare et que le médicament continue d’être homologué pour tous les adultes – le les messages délivrés semblaient contradictoires.

À Londres, les responsables ont recommandé que toute personne âgée de 30 ans ou moins au Royaume-Uni se voit proposer un autre vaccin dans la mesure du possible. À Amsterdam, l’Agence européenne des médicaments a ajouté les caillots sanguins à la liste des effets secondaires rares du vaccin et a laissé les pays faire leurs propres restrictions.

Pour un combat dans lequel une communication claire et cohérente est la moitié de la bataille, c’était un cauchemar de communication.

«Obtenir un jab AZ demain», Zsolt Sandor, une vendeuse hongroise, tweeté après les deux annonces. «J’ai 38 ans et je suis confus.»

Les deux groupes de régulateurs ont présenté leurs recommandations comme une question de préjudice relatif, et pour la plupart des gens, l’équation est une évidence. «Chaque jour, le COVID cause encore des milliers de morts dans l’UE», a déclaré le directeur exécutif de l’EMA, Emer Cooke, lors d’une conférence de presse. «Ce vaccin s’est avéré très efficace… il sauve des vies.»

Mais des scientifiques du Royaume-Uni, où les taux de coronavirus communautaires sont faibles, ont déclaré que l’avantage d’administrer le vaccin à des personnes de 30 ans ou moins – qui ne souffriraient probablement pas gravement du virus – cessait de l’emporter sur le risque de caillot sanguin potentiellement mortel, et les personnes devraient se voir proposer un vaccin alternatif.

Pour de nombreux pays de l’UE, loin derrière le taux de vaccination du Royaume-Uni et confrontés à des taux élevés de coronavirus, l’équilibre est plus délicat: ils ont besoin des vaccins – d’autant plus que beaucoup ont beaucoup misé sur l’utilisation du vaccin Oxford / AstraZeneca – mais beaucoup ont également des taux d’hésitation à la vaccination élevés.

La tentative de l’UE d’injecter un regain de confiance a été immédiatement suivie par les pays signalant exactement le contraire. La Belgique a déclaré qu’elle cesserait de donner le vaccin Oxford / AstraZeneca aux personnes de moins de 56 ans pendant les quatre prochaines semaines, rejoignant une multitude de pays, dont l’Allemagne et la France, qui l’ont déjà interrompu pour les personnes de moins d’un certain âge. L’Espagne et l’Italie ont indiqué qu’elles suivraient.

En Grande-Bretagne, les commentateurs ont exprimé des inquiétudes immédiates quant à l’impact potentiel sur l’adoption du vaccin.

«Je crains que cette déclaration du [U.K. regulator] mènera à un manque de confiance dans le coup d’AstraZeneca, qui sera franchement dévastateur sur le terrain car c’est le coup qui se passe en ce moment », a déclaré l’ancien chef conservateur Iain Duncan Smith à POLITICO. «Cela va être un vrai coup dur pour les personnes qui se font vacciner.»

Panique des relations publiques

Pour le Royaume-Uni, la semaine a marqué un départ par rapport à ce qui était jusqu’à présent une campagne de communication remarquablement claire sur la vaccination.

Lundi soir, Channel 4 News a sonné l’alarme en annonçant que l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé se préparait à restreindre l’utilisation d’Oxford / AstraZeneca chez les jeunes. En réponse, le régulateur a publié une déclaration disant simplement aux Britanniques d’attendre et de voir.

Lorsque le régulateur a finalement décidé de faire une déclaration publique mercredi, la conférence de presse télévisée en direct a commencé peu de temps après une annonce précédemment programmée par l’EMA – ce qui a donné le spectacle de deux agences émettant des conseils apparemment divergents en même temps.

Un responsable de Whitehall a déclaré que le gouvernement britannique était au courant depuis au moins mercredi matin que sa propre déclaration était susceptible d’entrer en conflit avec celle de l’UE, mais a rejeté l’idée qu’elle aurait une incidence sur la manière dont les conseils étaient reçus.

L’ancien chef conservateur Duncan Smith a déclaré que le manque de coordination transmanche avait aggravé les choses. «Je suis désolé qu’ils aient choisi de le faire comme ça et qu’ils n’aient pas pu se réunir pour décider ensemble de ce qu’ils ont dit. Maintenant, vous avez un message contradictoire qui va semer la confusion chez les gens. «

La livraison et le contenu de l’annonce du Royaume-Uni ont provoqué une consternation immédiate dans un pays qui en est venu à voir son programme de déploiement de vaccins comme une source de fierté nationale après de nombreux faux pas dans la gestion de la pandémie.

Le Royaume-Uni a administré au moins une dose de vaccin à plus de 46% de la population, à la grande envie des pays de l’UE.

L’hésitation à la vaccination au Royaume-Uni a été faible dans l’ensemble, mais avec des niveaux plus élevés chez les jeunes femmes, et les responsables de la santé s’inquiètent de la façon dont le changement de conseil affectera l’adoption.

Le Premier ministre Boris Johnson a répondu à l’annonce en s’efforçant de rassurer le public: «Ce vaccin est sûr, efficace et a déjà sauvé des milliers de vies – et la grande majorité des gens devraient continuer à le prendre lorsqu’il est offert», a-t-il écrit sur Twitter.

Keir Starmer, le chef de l’opposition travailliste, a mis de côté la politique du parti pour faire passer le message, ajoutant: «Ma première dose était AstraZeneca et j’ai hâte de recevoir ma deuxième dose lorsqu’elle sera offerte.»

En privé, les ministres et leurs conseillers reconnaissent que les tweets et une conférence de presse en milieu d’après-midi ne suffisent pas à faire passer le message et que des plans pour une nouvelle campagne d’information publique sont en cours de discussion.

Du côté de l’UE, le chaos de la communication a frappé mardi lorsque le responsable de la stratégie vaccinale de l’EMA, Marco Cavaleri, a accordé une interview au journal italien il Messaggero pour prévisualiser l’annonce de mercredi. L’EMA a déclaré à l’époque que son évaluation était en cours.

En France, pays d’hésitation de longue date à l’égard des vaccins, Le Monde a rapporté mardi qu’environ 30% des rendez-vous chez le médecin pour le vaccin Oxford / AstraZeneca ont été annulés au cours de la première semaine d’avril.

Décisions politiques

En fin de compte, le rôle du régulateur de l’UE est consultatif et les gouvernements nationaux sont responsables de prendre leurs propres décisions sur la manière dont le vaccin Oxford / AstraZeneca doit être utilisé.

«La manière dont les vaccins sont utilisés et déployés par les différents États membres va bien sûr être affectée par la disponibilité des vaccins, par les taux d’infection locaux, par la capacité hospitalière, par ceux qui ont déjà été vaccinés», a déclaré Peter Arlett, le chef de groupe de travail sur l’analyse des données et les méthodes à l’EMA. «Ces décisions seront motivées par tous ces facteurs réunis.»

Immédiatement après l’annonce de l’EMA, la commissaire à la Santé, Stella Kyriakides, a exhorté les pays de l’UE à coordonner leurs recommandations lors d’une visioconférence informelle.

«Les décisions sur les campagnes nationales de vaccination, qui vacciner avec quel vaccin, sont toujours les vôtres, mais il est essentiel que nous suivions une approche européenne coordonnée: une approche qui ne confond pas les citoyens, et qui n’alimente pas les réticences à la vaccination, car elle est basée sur la science », a déclaré Kyriakides.

Les ministres belges de la santé avaient apparemment déjà pris leur décision. Plus tôt mercredi, les médias belges ont rapporté qu’ils avaient accepté temporairement restreindre l’utilisation du vaccin Oxford / AstraZeneca aux personnes de plus de 55 ou 60 ans selon les conclusions de l’agence. Peu de temps après l’annonce, le gouvernement a fixé la nouvelle limite d’âge de 56 ans pour quatre semaines.

Lors d’une conférence de presse mercredi soir, le chef du conseil italien de la santé, Franco Locatelli, a déclaré que le ministère de la Santé recommandait un «usage préférentiel» du vaccin chez les personnes de plus de 60 ans. Ceux qui avaient déjà reçu une dose du vaccin Oxford / AstraZeneca le feraient, cependant, recevez une deuxième dose.

En Espagne, les dirigeants régionaux réunis mercredi soir ont convenu que le vaccin ne devrait être administré qu’aux personnes âgées de 60 à 64 ans, et peut-être aussi à celles de plus de 65 ans en attendant un examen plus approfondi.

Pour certains, le problème de la divergence découle de la lenteur du régulateur européen. Des préoccupations concernant les liens avec les caillots sanguins ont commencé à apparaître au début du mois de mars.

Peter Liese, un eurodéputé allemand qui est le porte-parole du Parti populaire européen pour la santé au Parlement européen, a qualifié l’annonce de l’EMA de «retardée» et a déclaré que «les experts de plusieurs États membres ont agi plus rapidement et plus par conséquent ici».

Emilio Casalicchio, Helen Collis, Ashleigh Furlong, Carlo Martuscelli et Cristina Gallardo ont contribué au reportage.