La Turquie et la Russie sont en tête des taux d’incarcération en Europe

Les pays d’Europe de l’Est ont tendance à avoir plus de prisonniers que le reste du continent, la Turquie ayant le taux d’incarcération le plus élevé parmi les États membres du Conseil de l’Europe, selon une étude de l’organisme international.

Selon les statistiques pénales annuelles du Conseil de l’Europe (SPACE I), la Turquie a un taux d’incarcération de 357,2 détenus pour 100 000 habitants, suivie de près par la Russie (356,1). La Géorgie est troisième avec un taux de 263,8. La Lituanie, la République tchèque, la Pologne, la Slovaquie et l’Estonie sont les principaux détenus parmi les pays membres de l’UE.

Les pays nordiques sont à l’opposé du classement. Hors micro-États comme Monaco ou Saint-Marin, l’Islande a le taux d’incarcération le plus bas du continent (45 détenus pour 100 000 habitants). Des taux tout aussi bas sont observés en Finlande et en Norvège. Les Pays-Bas et l’Allemagne ont également un taux d’incarcération relativement faible, avec respectivement 58,5 et 76,2 détenus pour 100 000 habitants.

Les pays d’Europe occidentale sont plus proches du taux médian européen de 103,2 détenus pour 100 000 habitants. La France compte 105,3 détenus pour 100 000, la Belgique 93,6, l’Italie 101,2, l’Espagne 123,3 et le Portugal 124,3.

Le taux global de population carcérale européenne est de 103,2 détenus pour 100000 habitants, poursuivant la tendance à la baisse des effectifs depuis que le taux de population carcérale du continent a culminé en 2013.

La raison la plus courante de se trouver dans une prison européenne est due à une infraction liée à la drogue, suivie du vol et de l’homicide (y compris les tentatives). Quatre détenus européens sur dix sont des délinquants violents. Il y a 30 524 prisonniers condamnés pour des infractions de terrorisme sur le continent, une grande majorité d’entre eux se trouvant en Turquie (29 827), suivie par la France et l’Espagne.