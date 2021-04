Le cauchemar COVID de Sarajevo

Appuyez sur play pour écouter cet article

SARAJEVO, Bosnie-Herzégovine – Le COVID-19 tue quotidiennement plus de civils à Sarajevo que la guerre de Bosnie dans les années 1990, lorsque la ville a connu quatre ans de bombardements lors du plus long siège de la capitale dans la guerre moderne.

En mars, le virus a fait plus de 18,5 morts par jour, une moyenne basée sur les données de l’agence de santé publique de Sarajevo. Cela se compare à une moyenne de 3,8 civils tués chaque jour pendant les 1 425 jours du siège.

Mardi, des milliers de personnes ont bravé le froid printanier de la ville pour protester contre ce qu’elles considèrent comme une réponse politique terne à la pandémie devant les bâtiments du gouvernement et du parlement.

«Nous avons rejoint les manifestations en tant que famille», a déclaré Miranda Sidran, 51 ans, qui était présente avec sa fille, sa sœur et son frère. «Nous sommes ici parce que nous voulons que notre droit de vivre soit respecté.»

Les comparaisons avec la guerre sont appropriées dans un pays dont les problèmes politiques actuels ont été largement reportés du conflit de 1992 à 1995.

À la fin de la guerre, un système décentralisé a été mis en place pour apaiser les trois principaux belligérants, qui prétendaient chacun représenter les intérêts de ses ethnies bosniaque, croate et serbe.

Le système délègue le pouvoir à 14 unités administratives – largement divisées le long des lignes créées par les armées et les agresseurs pendant la guerre – afin qu’elles aient chacune le sentiment de déterminer leur propre destin.

Pourtant, dans une crise comme celle-ci, cela crée une impasse dévastatrice.

«Il y a un mois, peut-être un millier de personnes supplémentaires auraient assisté à cette manifestation. Mais maintenant, ces personnes sont mortes à cause du COVID », a déclaré Sidran.

«Lorsque vous voyez quelqu’un mourir devant vous, vous ne pouvez pas vous arrêter et penser à qui est le mandat de fournir des vaccins.»

De longues files d’attente se forment quotidiennement devant les salons funéraires poussés au maximum de leur capacité. Les avis de décès de citoyens de tous âges, affichés sur les murs et les panneaux de signalisation dans toute la capitale, se multiplient rapidement.

L’explosion des cas s’accompagne de la consternation face à l’incapacité du gouvernement à obtenir suffisamment de vaccins.

« Je n’ai jamais eu plus honte de vivre en Bosnie-Herzégovine », a déclaré Irma Plavčić, 38 ans, blogueuse et professeur d’allemand. « Les réseaux sociaux regorgent de crises de colère contre ceux qui façonnent nos destinées. »

Les autorités bosniaques ont décidé d’entamer des négociations directes avec les fabricants une fois qu’il est devenu clair que les livraisons dans le cadre du programme mondial COVAX seraient considérablement retardées.

Cependant, en Bosnie, déterminer précisément qui est au pouvoir – et à qui incombe la responsabilité de mener les négociations – peut être difficile.

«Les fournisseurs de vaccins veulent parler aux gouvernements», a déclaré Damir Marjanović, professeur de génétique et de bio-ingénierie à l’Université internationale Burch de Sarajevo. « Mais selon le système bosniaque, si le gouvernement ne fait pas quelque chose, alors le canton peut intervenir. Cela a été une cause de confusion massive parmi les fournisseurs. »

La Bosnie n’a pas de ministère de la Santé au niveau de l’État.

Au lieu de cela, la responsabilité des questions de santé est répartie entre ses deux entités infranationales, la Republika Srpska à majorité serbe dans le nord et l’est, et la Fédération bosniaque et croate de Bosnie-Herzégovine. Il y a aussi un district autonome dans le nord supervisé par un superviseur internationalement sélectionné.

En plus de ce mélange compliqué, les 10 cantons qui composent la fédération bosniaque-croate ont également des pouvoirs spéciaux en matière de soins de santé.

Le système alambiqué, basé sur l’accord de paix qui a mis fin à la guerre, a longtemps été blâmé pour avoir freiné le progrès économique et social du pays. Maintenant, COVID-19 a mis à nu les rigidités de l’enchevêtrement bureaucratique ethnique.

« La crise est devenue une autre source de querelles politiques quotidiennes entre les dirigeants politiques », a déclaré Marjanović.

‘Une farce’

À l’hôpital général de Sarajevo, l’un des deux établissements qui ont été les plus touchés par la crise dans la capitale, les patients COVID sont furieux.

«Cette catastrophe a révélé que notre système de gouvernement est une farce et que les gens sont livrés à eux-mêmes», a déclaré Vedad Zulić, 41 ans, un ingénieur électricien alité dans une salle à risque moyen. « Les travailleurs médicaux sont obligés de compenser toutes leurs erreurs. »

Les professionnels de la santé ont été retirés de leur retraite ou réaffectés aux services COVID d’autres départements. Les vacances du personnel médical sont suspendues depuis longtemps.

Dimanche dernier, 656 personnes ont été hospitalisées avec le coronavirus dans le canton de Sarajevo de 400000 personnes, dont 79 recevant un soutien en oxygène.

« Aucun de nous ne se plaint des heures de travail, des conditions ou des heures supplémentaires », a déclaré Nihad Izmirlić, 36 ans, un technicien médical qui s’occupe des patients COVID. « Nous sommes en colère contre le système pour ne pas sécuriser les vaccins. Je mets ma santé et la santé de ma famille à risque de sauver la vie du plus grand nombre de citoyens possible, et nous n’abandonnerons pas même si nous sommes fatigués.

Depuis qu’ils ont parlé à POLITICO, Izmirlić et sa femme ont été infectés par le virus pour la deuxième fois. Ils sont traités à domicile.

Écho de guerre

Pendant ce temps, la Serbie, voisin oriental de la Bosnie, mène l’une des campagnes de vaccination les plus rapides d’Europe. Il propose les vaccins BioNTech / Pfizer, Moderna, Oxford / AstraZeneca, ainsi que les vaccins chinois Sinopharm et russe Sputnik V.

Son achat a été un tel succès que le président Aleksandar Vučić a fait don de vaccins à la Macédoine du Nord, au Monténégro et même à la Bosnie, afin de renforcer son influence dans la région.

Des rapports qui ont soulevé des inquiétudes quant à un lien entre le vaccin AstraZeneca et des cas de thrombose mortelle ont conduit les Serbes à renoncer à ces injections pour d’autres options. Avec 25 000 doses d’AstraZeneca qui expirent à la fin du mois de mars, Vučić a ouvert les portes de la Serbie à toute personne de la région qui voulait un coup.

Des citoyens bosniaques, dont des célébrités et des politiciens, ont franchi en masse la frontière vers Belgrade et la ville de Novi Sad, dans le nord du pays. On pense qu’ils constituent la plupart des 22 000 étrangers qui sont entrés en Serbie pour des coups.

Pour de nombreux Bosniaques, cependant, la dépendance à l’égard de la bonne volonté de Vučić est une source de colère et d’humiliation.

En tant que jeune journaliste et membre du Parti radical serbe ultranationaliste, Vučić a soutenu l’armée des Serbes de Bosnie, dont les hauts commandants ont depuis été condamnés pour des atrocités généralisées pendant la guerre. Vučić a visité leurs positions pendant le bombardement de Sarajevo.

Vučić s’est depuis reconstitué en tant que réformateur conservateur et pro-UE.

Plavčić, le professeur d’allemand, était l’un des nombreux Bosniaques qui se sont rendus en Serbie pour se faire vacciner.

«J’ai passé toute ma vie en Bosnie-Herzégovine et je me souviens clairement des atrocités de la guerre», a-t-elle déclaré. «Pourtant, je suis sincèrement heureux et reconnaissant à la Serbie de m’avoir donné, à moi et à nombre de mes concitoyens, la possibilité de nous protéger avec des vaccins et, au moins dans une petite mesure, de me rapprocher du retour à une vie normale.

Pays en échec?

Malgré les inefficacités du système d’après-guerre du pays, Srđan Blagovčanin, président de Transparency International en Bosnie, affirme que les politiciens semblent toujours faire fonctionner les choses quand cela leur profite directement.

« Quand vous observez le comportement des dirigeants du pays, vous voyez qu’ils ont été dans une frénésie de dépenses stupéfiantes ces derniers temps », a déclaré Blagovčanin. « Dans une situation où ils n’ont pas réussi à obtenir les vaccins et les fournitures médicales de base, ils ont acheté des véhicules de luxe pour eux-mêmes. »

Même les quelques achats liés au COVID qui ont été effectués étaient « grossièrement mal gérés, au niveau de la caricature », a-t-il déclaré. « L’année dernière, ils ont acquis des masques faciaux et des respirateurs via une entreprise qui cultive des framboises. »

Les respirateurs en question ne sont même pas destinés aux patients COVID – ils ne peuvent soutenir les patients dans les cas d’urgence que pendant une heure, au lieu de fournir le flux constant d’oxygène dont les patients critiques ont besoin pendant des heures. Les points de vente locaux signalent que beaucoup sont défectueux et ne fonctionnent pas du tout.

« Tout cela conduit à la question – la Bosnie a-t-elle même un gouvernement et des institutions au sens organisationnel ou fonctionnel? » Blagovčanin demande. « Ou la Bosnie est-elle un pays en faillite qui ne peut pas fournir des services élémentaires à ses citoyens? Est-elle devenue mortelle pour ses citoyens? »

