Jusqu’à 15000 vaccinations annulées aujourd’hui suite aux conseils sur AstraZeneca Jab

Des milliers de vaccinations prévues mardi ont dû être annulées suite au dernier changement d’avis sur l’utilisation du vaccin AstraZeneca.

Jusqu’à 15000 rendez-vous qui doivent avoir lieu mardi devront être reprogrammés par le HSE après que le ministère de la Santé ait déclaré que le vaccin ne devrait pas être administré aux personnes âgées de moins de 60 ans, selon des estimations initiales éclairées.

La plupart des personnes touchées sont des patients à haut risque et à très haut risque qui devaient être vaccinés par des médecins généralistes ou dans des hôpitaux.

Cette décision était basée sur une recommandation du Comité consultatif national de l’immunisation (Niac), motivée par des rapports à travers l’Europe d’événements de coagulation inhabituels mais graves en tant qu’effets secondaires très rares du vaccin.

Le HSE évalue actuellement les effets possibles à plus long terme du changement, qui a considérablement réduit l’utilisation possible du vaccin AstraZeneca. Plus de 800 000 doses de ce vaccin doivent être livrées à l’Etat au cours de ce trimestre.

Étant donné que la plupart des plus de 70 ans ont été immunisés avec d’autres vaccins ou le seront prochainement, l’utilisation substantielle restante de l’AstraZeneca concerne les personnes âgées de 60 à 69 ans.

Guide mis à jour

Le HSE a écrit lundi soir aux groupes hospitaliers et aux organisations de soins de santé communautaires pour les informer que toutes les cliniques de vaccination AstraZeneca prévues pour mardi devraient être annulées à la lumière des directives mises à jour.

«Toute personne devant se rendre dans une clinique AstraZeneca est donc déconseillée. Nous serons en contact avec les patients en temps voulu pour réorganiser leur rendez-vous. »

Inside Politics / Vaccin Covid / 7 avril

Dans sa recommandation, Niac indique également qu’une deuxième dose ne doit pas être administrée à quiconque a développé des caillots sanguins inhabituels avec de faibles plaquettes après la première dose. Les personnes âgées de 60 ans et plus devraient recevoir leur deuxième dose 12 semaines plus tard comme prévu, tout comme les moins de 60 ans souffrant d’un problème de santé à très haut risque ou à haut risque.

Les personnes de moins de 60 ans sans maladie à très haut risque ou à haut risque verront l’intervalle entre leurs doses prolongé à 16 semaines pour permettre une évaluation plus approfondie des avantages et des risques du vaccin, à mesure que davantage de preuves deviendront disponibles.

Personne qui a reçu une première dose du vaccin ne doit en recevoir une deuxième avant le début du mois de mai, laissant au service de santé un peu de répit pour reformuler ses plans.

Le médecin-chef par intérim, le Dr Ronan Glynn, a déclaré que le changement d’avis était fondé sur «une grande prudence».

« Le [age] le seuil aurait facilement pu être inférieur à 60, mais cela a été fait avec beaucoup de prudence », a-t-il déclaré lors d’un briefing au ministère de la Santé.

Impacter

Il a dit qu’il était difficile de savoir exactement quel impact le changement aurait sur le déploiement des vaccins.

«Cela aura probablement un impact, mais il reste à en voir l’ampleur.»

Ce n’était «pas nécessairement le cas que cela aura un impact important ou un retard sur le déploiement».

Le Dr Glynn a dit qu’il appréciait qu’il y ait peut-être une certaine hésitation au vaccin suite à la décision, mais il a estimé que les gens seraient rassurés une fois qu’ils comprendraient les raisons du changement.

Selon le professeur Karina Butler, présidente de Niac, les avantages significatifs d’un programme national de vaccination devaient être mis en balance avec le risque très rare de caillots sanguins signalés.

«Bien qu’il s’agisse d’une maladie extrêmement rare, il faut tenir compte du fait qu’elle présente un risque très élevé de décès ou d’issue grave», a-t-elle déclaré.

Des sources affirment qu’une première expédition du vaccin Johnson & Johnson est attendue mercredi, avec 14000 doses dans l’envoi. Cependant, il est prévu que l’objectif d’atteindre 180 000 vaccinations cette semaine sera désormais difficile à atteindre.

Répondant à la recommandation de Niac, AstraZeneca a déclaré que les examens des régulateurs de l’UE et du Royaume-Uni avaient montré que son vaccin offre un niveau élevé de protection contre Covid-19 et que ces avantages continuent à «l’emporter de loin» sur les risques.

«Aucune des deux agences n’a identifié de facteurs de risque, tels que l’âge ou le sexe, ni une cause précise de ces événements de coagulation sanguine extrêmement rares.»