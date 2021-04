«  Le Pentagone ne prend pas ces décisions  »: comment l’équipe de Biden a pris le dessus sur l’Afghanistan

Le général Mark Milley, président des chefs d’état-major interarmées, ainsi que les commandants quatre étoiles des Forces américaines-Afghanistan, du Commandement central et du Commandement des opérations spéciales, étaient des partisans catégoriques de cette stratégie, les fonctionnaires actuels et anciens ont déclaré, certains des qui a parlé sous couvert d’anonymat pour discuter de la planification sensible.

Mais à la fin, Biden et ses principaux députés à la sécurité nationale ont fait ce qu’aucun président précédent n’a réussi – ils ont pris le dessus sur les cuivres.

«Le président Biden a jugé que ce sont des préoccupations gérables et pas aussi importantes que de mettre fin à la participation américaine, et donc tout le monde s’est taisé et l’a fait», a déclaré Kori Schake, directrice de la politique étrangère et de défense à l’American Enterprise Institute. .

Interrogé lors d’une visite à l’OTAN mercredi sur le point de savoir si l’armée soutenait la décision de se retirer, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a déclaré que le processus décisionnel était «inclusif».

«Leurs voix ont été entendues et leurs préoccupations prises en considération lorsque le président a pris sa décision», a déclaré Austin. «Mais maintenant que la décision est prise, je les appelle à diriger leurs forces… à travers cette transition.»

Mais dans les coulisses, ce sont le secrétaire d’État Antony Blinken et le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan qui sont véritablement «à la tête du Pentagone», selon deux anciens responsables familiers avec les discussions.

«Le Pentagone ne prend pas ces décisions», a déclaré l’une des personnes.

Les législateurs et les assistants du Congrès qui ont été informés des raisons de la décision de Biden ont également déclaré que les responsables militaires faisaient pression pour une force résiduelle plutôt qu’un retrait complet.

«Les dirigeants civils ont essentiellement rejeté les généraux à ce sujet», a déclaré un législateur qui a été informé des délibérations.

Sullivan a souvent joué l’avocat du diable car toutes les options ont été explorées mais ne se sont pas ouvertement opposées à Blinken ou à Biden sur le fond de la décision, a déclaré un responsable actuel. Quant à Austin, son rôle était principalement de mettre en œuvre l’objectif du président et d’empêcher l’état-major interarmées de «devenir des voyous», a déclaré un ancien responsable.

Une autre personne familière avec les délibérations a noté qu’Austin était encore un peu étranger par rapport au cercle étroit de conseillers de longue date de Biden, qui comprend Blinken et Sullivan, et n’allait donc jamais jouer un rôle démesuré dans la décision.

Rester sur le message: Austin impliqué dans un «processus délibéré et inclusif»

Dans un communiqué, le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a déclaré qu’Austin était «profondément impliqué» dans l’examen de la politique de l’Afghanistan par l’administration.

Austin «a saisi toutes les occasions qui lui étaient offertes pour offrir ses points de vue et ses conseils dans ce qui était un processus délibéré et inclusif», a déclaré Kirby. «Il est plus que convaincu que ses conseils ont été respectés et que son leadership est valorisé.»

Interrogé sur la question de savoir si Blinken et Sullivan avaient écarté Austin dans le processus, un haut responsable de l’administration a répondu: «Il s’agissait d’un processus approfondi et délibératif sur une question de la plus grande importance.»

Austin a déclaré lors d’un point de presse avec Blinken lors d’une visite à l’OTAN après les remarques de Biden qu’il soutenait «pleinement» la décision de mettre fin à la présence américaine en Afghanistan.

Les experts disent que Biden a choisi Austin pour son chef du Pentagone précisément parce qu’il suivrait les ordres. Une «énorme partie» de la justification de Biden dans la sélection d’Austin était que pendant son temps en tant que commandant en Irak, il a «salué» et supervisé le retrait américain de ce pays en 2011, a déclaré Schake.

Mais plutôt qu’une répudiation des généraux, des experts et d’anciens responsables ont déclaré que le débat et la décision finale étaient le reflet du processus civilo-militaire fonctionnant tel qu’il a été conçu.

«Tout le monde sait que le président a parfaitement le droit de passer outre les recommandations militaires qu’il reçoit», a-t-elle poursuivi. «L’armée le sait, se respecte et s’y subordonne absolument. Alors oui, ce n’est pas ce qu’ils voulaient et le président a pris une décision différente – bienvenue dans la démocratie en Amérique.

Biden a pris la décision après de longues consultations avec ses conseillers, ainsi que des appels à ses prédécesseurs, dont l’ancien président Barack Obama. En annonçant le retrait mercredi, Biden a déclaré qu’il avait également appelé l’ancien président George W. Bush pour l’informer de la décision. Peu de temps après l’annonce officielle de Biden, Obama a publié une déclaration applaudissant le «leadership audacieux» de Biden.

Pourtant, les responsables militaires actuels et anciens ont des inquiétudes persistantes concernant le retrait, et en particulier le fait qu’il ne soit pas basé sur la situation sécuritaire dans le pays.

David Petraeus, l’ancien chef de la CIA et commandant des troupes américaines en Afghanistan, a déclaré que les talibans n’avaient manifesté aucun désir de participer aux pourparlers de paix intra-afghans, et qu’après le retrait des États-Unis, ils envahiraient probablement le pays et permettront État islamique à reconstituer.

« J’ai vraiment peur que nous allons regarder en arrière il y a deux ans et regretter la décision », a déclaré Petraeus lors d’une conférence téléphonique, comme l’a rapporté Defence One.

Jack Keane, un général de l’armée à la retraite qui est belliciste sur rester en Afghanistan, a déclaré Milley, chef du commandement central, le général Frank McKenzie et commandant des forces afghanes le général Austin Miller estiment qu’une force de 3000 à 5000 est nécessaire pour mener la lutte contre le terrorisme et comme levier pour forcer les talibans à négocier. Les responsables craignent surtout une répétition de ce qui s’est passé en Irak après le retrait américain en 2011 – la montée de l’État islamique, a-t-il ajouté.

«Les talibans ont reconnu très tôt ici au cours des deux dernières années que les États-Unis se présentaient probablement pour les sorties et qu’il n’y avait pas beaucoup d’incitation à faire des concessions», a-t-il déclaré.

Les législateurs républicains remettent en question la politique de retrait

Le sénateur Jack Reed (DR.I.), président du Comité des services armés du Sénat, a déclaré qu’il était convaincu qu’en dépit de toute opposition interne à la décision de Biden, le retrait sera effectué conformément aux ordres du président.

«C’est l’une de ces décisions où il n’y a pas de bonne réponse évidente. Je pense que cela a fait l’objet d’un débat vigoureux et réfléchi, et le président est arrivé à une conclusion – c’est son travail », a déclaré Reed. « Et je pense qu’il sera mis en œuvre de manière approfondie et sans aucune sorte de dissidence significative. »

L’homologue du GOP de Reed au sommet du panel des services armés, le sénateur Jim Inhofe de l’Oklahoma, a qualifié la décision de Biden de «politique» et a suggéré que le président sape ses conseillers militaires. Mais ceux qui ont applaudi la décision de Biden ont noté que le point de vue du président n’aurait pas dû être une surprise.

«Le président a une histoire bien connue de scepticisme quant à l’utilité d’un engagement militaire à long terme en Afghanistan», a déclaré le sénateur Chris Murphy (D-Conn.).

En effet, le désir de Biden de se retirer d’Afghanistan a été bien documenté depuis les débuts de l’administration Obama. En tant que vice-président, Biden, a plaidé en vain pour une petite présence centrée sur la lutte contre le terrorisme dans le pays.

Obama a écrit dans ses récents mémoires d’une réunion qu’il a eue avec Biden au début de sa présidence sur le sujet de l’Afghanistan.

« Peut-être que je suis dans cette ville depuis trop longtemps, mais une chose que je sais, c’est quand ces généraux essaient de boxer dans un nouveau président », lui a dit Biden. Obama a raconté comment Biden a amené son visage à quelques centimètres du sien et chuchoté: « Ne les laissez pas vous embrouiller. »

Selon Obama, Biden «considérait l’Afghanistan comme un bourbier dangereux», et lors d’une réunion privée en 2010 avec l’ancien envoyé spécial en Afghanistan et au Pakistan, Richard Holbrooke – documenté dans le livre de George Packer «Our Man» – Biden a claqué qu’il «envoyait mon garçon là-bas pour risquer sa vie au nom des droits des femmes, ça ne marchera tout simplement pas, ce n’est pas pour ça qu’elles sont là. Le fils décédé de Biden, Beau, était membre de la Garde nationale du Delaware et déployé en Irak en 2008.

«Au cours des 12 dernières années, depuis que je suis devenu vice-président, j’ai emporté avec moi une carte qui me rappelle le nombre exact de soldats américains tués en Irak et en Afghanistan», a déclaré Biden, notant qu’il est le premier président en 40 ans pour avoir un enfant servant dans une zone de guerre.

«La guerre en Afghanistan n’a jamais été censée être une entreprise multigénérationnelle. Nous avons été attaqués. Nous sommes entrés en guerre avec des objectifs clairs. Nous avons atteint ces objectifs. Bin chargé est mort et Al-Qaïda est dégradé. Il est temps de mettre fin à la guerre pour toujours.