Les États-Unis abandonnent leur projet d’envoyer des destroyers dans la mer Noire en raison des inquiétudes concernant la Russie

Mais après que de nouveaux combats ont éclaté en Europe de l’Est entre les soldats ukrainiens et les séparatistes soutenus par la Russie, les responsables ont décidé de ne pas entreprendre le transit pour éviter d’aggraver inutilement la situation, a déclaré la personne.

Les mouvements navals sont souvent sujets à changement en raison de la maintenance ou du changement des plans opérationnels, a déclaré la personne. Ce transit particulier a été abandonné en raison d’une «myriade» de raisons, y compris le désir de ne pas provoquer Moscou pendant une période délicate, a déclaré la personne.

Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlüt Çavuşoğlu, a déclaré dans une interview à NTV TV que les États-Unis avaient informé la Turquie mercredi que les navires ne se rendraient pas en mer Noire. Reuters a d’abord signalé que le mouvement avait été annulé, citant des sources diplomatiques qui, comme Çavuşoğlu, n’avaient pas fourni de raison spécifique.

Le Pentagone a refusé de discuter du transit possible depuis la première apparition des rapports. «Nous opérons et menons régulièrement des opérations en mer Noire et dans tout le commandement européen [area of operations]», A déclaré le porte-parole du Pentagone, John Kirby, aux journalistes la semaine dernière. «Et comme vous le savez également, je ne vais pas prévoir ni parler d’hypothèses ou d’opérations futures.»

Les navires, l’USS Donald Cook et l’USS Roosevelt, sont en mer Méditerranée pour mener des opérations de sécurité maritime, a déclaré la personne. Ils étaient encore à quelques jours de la mer Noire lorsque la décision a été prise de supprimer le transit, ils n’ont donc pas été forcés de renverser brusquement leur cap.

Mais certains à Kiev ont été déçus que les destroyers ne se rendent pas en mer Noire après tout, a déclaré un ancien haut responsable ukrainien. La démonstration de force des États-Unis dans la région aurait été bien accueillie alors que la Russie continue de rassembler des milliers de soldats à la frontière orientale de l’Ukraine, a déclaré cette personne.

Les responsables ukrainiens suivent également les mouvements russes suggérant une accumulation le long du pont du détroit de Kertch vers la Crimée. Le détroit relie la mer Noire à la mer d’Azov, et les responsables se méfient de la décision de la Russie de bloquer l’accès à la mer Noire et de relier son continent à la Crimée.

Les responsables américains notent que le président Joe Biden a réaffirmé à plusieurs reprises l’attachement de Washington à l’intégrité territoriale de l’Ukraine et a récemment approuvé une aide meurtrière supplémentaire de 125 millions de dollars pour aider le pays à défendre ses frontières, notamment deux patrouilleurs armés et un radar de contre-artillerie.

Et le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré mercredi lors d’une conférence de presse conjointe avec le secrétaire à la Défense Lloyd Austin et le secrétaire d’État Antony Blinken que l’organisation avait accru sa présence militaire dans la région de la mer Noire, notamment en renforçant la police aérienne et la présence navale.

«Nous sommes déterminés à aider l’Ukraine à répondre à ses besoins d’autodéfense», a-t-il déclaré.

Pourtant, la situation s’aggrave rapidement: la Russie a envoyé plus de 85000 soldats à la frontière ces dernières semaines, et au moins sept soldats ukrainiens ont été tués depuis la fin du mois dernier au milieu d’une flambée de violence dans la région du Donbass. Les forces gouvernementales ukrainiennes y combattent les séparatistes soutenus par la Russie depuis 2014.

Les ministres des Affaires étrangères du G-7 – représentant le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Japon, le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Union européenne – ont condamné l’accroissement de la Russie aux frontières de l’Ukraine dans un communiqué de lundi, se déclarant « profondément préoccupé » par la bouge toi.

« Ces mouvements de troupes à grande échelle, sans notification préalable, représentent des activités menaçantes et déstabilisantes », ont-ils écrit. « Nous appelons la Russie à cesser ses provocations et à désamorcer immédiatement les tensions conformément à ses obligations internationales. »