Nouvelles lois sur les crimes de haine pour couvrir l’expression et l’identité de genre

Pour la première fois dans l’histoire de l’État, commettre un crime de haine basé sur la couleur de la peau d’une personne, son orientation sexuelle ou son sexe, y compris l’expression ou l’identité de genre, deviendra une infraction pénale spécifique, avec des peines de prison plus longues.

Parmi les autres nouvelles «caractéristiques protégées» qui peuvent entraîner une condamnation fondée sur la haine, citons la race, la nationalité, la religion, l’origine ethnique et nationale d’une victime et tout handicap.

Les nouvelles infractions, prévues par le projet de loi 2021 sur la justice pénale (crimes de haine), sont les premières du genre dans la République. La ministre de la Justice, Helen McEntee, doit publier le schéma général du projet de loi vendredi matin.

«Ces crimes sont motivés par des préjugés. Ils font craindre aux victimes pour leur avenir, leurs amis et leurs familles. Ils mènent à une société divisée, où des communautés entières peuvent se sentir en danger et en colère », a-t-elle dit, ajoutant que« les auteurs sauront que nous sommes déterminés à éradiquer les préjugés et la haine ».

Afficher du contenu destiné à inciter à la haine dans un lieu public, y compris sur les réseaux sociaux, entraînera une peine de prison pouvant aller jusqu’à six mois sur déclaration de culpabilité. Cependant, des critères très spécifiques d ‘«intention ou imprudence» doivent être remplis avant que de telles accusations puissent être portées.

Délibérer

Selon les critères, qui visent à garantir que «l’infraction» n’est pas érigée en infraction, une condamnation ne peut être prononcée que s’il est découvert qu’un suspect a délibérément agi pour inciter à la haine, ou du moins a estimé qu’il était probable qu’il inciterait à la haine et a décidé de le faire. persister avec leurs actions de toute façon.

Les nouvelles infractions fondées sur la haine comprennent les voies de fait, la coercition, le harcèlement, les dommages criminels, les menaces de tuer ou de causer un préjudice grave et la mise en danger. Si l’élément haineux est prouvé, la peine peut être le double de celle infligée pour la même infraction sans composante haineuse.

Lorsque des suspects sont accusés d’un crime motivé par la haine, l’accusation comprendra spécifiquement un élément haineux, tout comme le casier judiciaire d’un condamné. Alors que la loi de 1989 sur l’interdiction de l’incitation à la haine est en vigueur depuis plus de trois décennies, elle traite du discours de haine et ne couvre pas le sexe, le handicap ou l’appartenance ethnique des voyageurs.