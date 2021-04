Huit tués dans une fusillade sur un site FedEx à Indianapolis

Au moins huit personnes ont été tuées dans une fusillade dans un entrepôt de FedEx à Indianapolis jeudi soir, et le tireur serait mort par suicide, a annoncé la police.

L’officier Genae Cook du département de la police métropolitaine d’Indianapolis a déclaré aux journalistes vendredi matin qu’il y avait «plusieurs personnes avec des blessures compatibles avec des blessures par balle» à la suite de la fusillade et que huit personnes étaient mortes.

Mme Cook a déclaré qu’il n’y avait pas de menace active pour la communauté, car l’agresseur serait décédé par suicide. Elle a demandé aux personnes qui n’avaient pas pu entrer en contact avec les membres de la famille qui travaillent à FedEx de se rassembler dans un Holiday Inn Express à environ un mile de l’entrepôt, ajoutant que des représentants du bureau de l’aumônier du département de police seraient là pour les aider.

Vendredi vers 2h45, l’ambiance était sombre à l’hôtel, où environ 110 personnes attendaient anxieusement des nouvelles. Les employés de FedEx ne sont pas autorisés à utiliser leur téléphone sur le sol de l’entrepôt, de sorte que les personnes rassemblées n’avaient pas entendu parler de leurs proches.

L’entrepôt de FedEx où la fusillade a eu lieu se trouve du côté sud-ouest de la ville, près de l’aéroport. La sortie de l’autoroute a été bloquée par des véhicules des forces de l’ordre. « Nous sommes au courant de la fusillade tragique dans notre installation de FedEx Ground près de l’aéroport d’Indianapolis », a déclaré vendredi dans un communiqué Jim Masilak, un porte-parole de FedEx. «La sécurité est notre priorité absolue et nos pensées vont à tous ceux qui sont concernés. Nous travaillons pour recueillir plus d’informations et coopérons avec les autorités chargées de l’enquête. »

Mme Cook a déclaré aux journalistes que la police était arrivée sur les lieux juste après 23 heures, répondant à un rapport selon lequel des coups de feu avaient été tirés. Ils ont rencontré un «incident de tireur actif», a-t-elle déclaré.

Un journaliste de WRTV, une station d’Indianapolis, a publié une interview sur Twitter avec un homme qui a déclaré qu’il se trouvait dans l’établissement lorsque la fusillade a éclaté et a ensuite vu un corps sur le sol. WISH, une autre station locale, a cité un employé de l’entrepôt, Jeremiah Miller, disant qu’il avait entendu jusqu’à 10 coups de feu après avoir terminé son quart de travail. « Cela m’a fait me lever et regarder par la porte d’entrée, et j’ai vu un homme avec une sorte de mitraillette, un fusil automatique, et il tirait en plein air », a déclaré M. Miller à la station. «Je me suis immédiatement baissé et j’ai eu peur et la mère de mon amie, elle est entrée et nous a dit de monter dans la voiture.

Il y a eu une série de fusillades de masse à travers les États-Unis ces dernières semaines. À la mi-mars, huit personnes ont été abattues dans trois salons de massage de la région d’Atlanta, faisant craindre que les crimes aient pu cibler des personnes d’origine asiatique. Moins d’une semaine plus tard, 10 personnes ont été tuées lorsqu’un homme armé a ouvert le feu sur une épicerie à Boulder, au Colorado.

Fin mars, un homme armé a tué quatre personnes, dont un garçon de 9 ans, dans un bureau immobilier du sud de la Californie. Début avril, cinq personnes, dont deux enfants, ont été tuées par un voisin, identifié plus tard comme un ancien footballeur professionnel. – New York Times

Si vous avez besoin d’assistance, contactez un samaritain gratuitement au 116123