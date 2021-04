Le président Michael D Higgins à 80 ans: que pouvons-nous attendre du reste de son mandat?

D’une certaine manière, il semble sans âge. La voix familière avec ses intonations caractéristiques, le port soigné et délibéré, le sourire de mille watts, les discours graves et complexes, les liens presque tangibles qu’il établit avec les gens.

Dans l’ensemble, cela semble tellement ancré dans notre vie nationale qu’il est difficile d’imaginer qu’il vieillisse. Mais il est, bien sûr, même s’il vieillit bien. Dans une carrière politique d’un demi-siècle, cela a été la partie la plus éblouissante de celle-ci.

Le président Michael D Higgins fête ses 80 ans dimanche, toujours dans la première moitié d’un deuxième mandat interrompu par la pandémie et un verrouillage qui l’a lourdement pesé. «Frustré» est le mot le plus utilisé à son sujet ces derniers jours.

Alors qu’il entre dans sa neuvième décennie, où en est la présidence de cette figure unique? Peut-il retrouver sa vigueur antérieure? Et quels seront les thèmes qui marqueront les 4 ans et demi restants de son mandat?

Au cours des trois dernières décennies, les élections présidentielles se sont transformées en bagarres à nu. Mais ils ont produit des présidents extrêmement populaires et efficaces. Les présidents Mary Robinson, Mary McAleese et Higgins ont non seulement établi un lien sans précédent entre le chef de l’État et la population du pays, mais chacun a nourri des thèmes distinctifs et promu des causes qui reflétaient et dirigeaient à la fois les courants d’une modernité moderne et en rapide modernisation. Irlande.

Indéniablement critique

La première partie de la présidence Higgins a été marquée par trois volets. Il a critiqué soigneusement mais sans équivoque les politiques d’austérité du gouvernement du Fine Gael-Labour dans la période qui a suivi le crash.

Souvent, il a poussé les limites d’un président à coup sûr, mais ne les a jamais tout à fait dépassées, bien qu’il ait fréquemment exaspéré ceux qui se trouvaient dans les bâtiments du gouvernement essayant de faire face à un incendie politique et économique après l’autre.

Michael D Higgins, résident, inspecte la garde d’honneur avant de partir pour une visite d’État en Grèce en 2018. Photographie: Maxwells



Il a poursuivi et renforcé une sorte d’âge d’or des relations anglo-irlandaises avec la première visite d’État au Royaume-Uni en 2014, à la suite de la visite de la reine en Irlande pendant la présidence McAleese. Et il a dirigé le début de la décennie des centenaires avec un leadership intellectuel nuancé, inclusif et original des commémorations de 1916. Sa réélection enthousiaste en 2018 reflétait une large approbation pour un premier mandat réussi.

Mais depuis, quoi? Et plus important encore, quelle est la prochaine étape?

Le verrouillage a été difficile. Très dur, disent certains d’entre eux. «Cela a été très difficile pour lui», dit un ami proche, «il ne reçoit pas de commentaires et d’engagement de la part du public. Il ne reçoit pas non plus les applaudissements. Cela a été terrible pour lui.

L’un des secrets de l’énergie remarquable de Higgins pour un de son âge est qu’il s’épanouit en rencontrant les gens et en y répondant. Il a l’habitude de s’adresser à de nombreuses personnes qui l’aiment et qui veulent lui dire à quel point il est grand. Qui ne manquerait pas ça?

«Il a passé 50 ans à serrer la main des gens», dit une autre source. Maintenant, il ne l’est pas.

«Il nous rend tous fous», dit un ami en riant. «Il sonne tout le temps. Une autre source dit qu’il est «dans son étude, toujours en train de travailler, sonne tout le temps».

Le travail continue. L’Áras fournit une longue liste de discours et de messages qu’il a enregistrés pour des événements auxquels il ne peut pas assister. Le travail «constitutionnel» – nomination des juges, signature des lois, etc. – se poursuit également.

Le pape François avec le président D Higgins à Aras an Uachtarain en 2018. Photographie: WMOF2018 / Maxwell Photography via Getty Images



Il demande des informations sur la législation qu’il doit signer, selon des responsables. Il rencontre le Taoiseach Micheál Martin, conformément à l’article 28 de la Constitution – «Le Taoiseach tiendra le Président généralement informé des questions de politique intérieure et internationale». Les réunions ont lieu dans les Áras.

Cependant, d’autres réunions et événements sociaux n’ont pas lieu. Le genre de digue roulante qui était une caractéristique de la vie dans les Áras pendant le premier mandat de Higgins – des sources avaient précédemment déclaré à l’europe-infos.fr que vous pouviez entrer dans une pièce de l’Áras et rencontrer «Bono ou Tommy Tiernan ou Yanis Varoufakis» (imaginez essayer de faire entrer un mot) – n’est plus. Les garden-parties, qui visaient fortement à amener les minorités et les groupes défavorisés dans les Áras, sont en suspens. Il n’y aura pas de fête d’anniversaire demain. La plupart des enfants des Higgins, et le seul petit-enfant, vivent en dehors de Dublin, donc «le président et Sabina fêteront donc l’anniversaire plus tard dans l’année, alors qu’on espère que les restrictions actuelles de Covid-19 ne s’appliqueront plus», l’Áras dit. L’agitation constante de la vie dans les Áras a été apaisée.

‘Invisible’

Bien que ses relations avec Martin soient plus libres et plus naturelles qu’avec Leo Varadkar – les deux ont plus en commun, bien que Varadkar ait été ponctuel en montrant la déférence due au président – il y a des grognements persistants à propos de Higgins au gouvernement. «Il aurait dû être là à un moment difficile pour la nation, pour exprimer ce que nous ressentons, pour nous donner de l’espoir», a déclaré un ministre. «Mais il a été invisible. Plusieurs autres sources gouvernementales ont fait écho à ce sentiment.

C’est un peu injuste. Higgins a lancé un certain nombre de coups de couteau dans la tâche, dans des discours et des actions symboliques, comme l’événement Shine a Light en avril de l’année dernière. Plus de la moitié de la revue de l’année publiée par Áras porte sur les réponses à la pandémie. Mais il est probablement vrai que cela n’a pas vraiment touché le public.

« Je pense qu’il hésite un peu à faire un » Oh, nous sommes tous dans le même bateau « , dit un ami. « Parce que bien sûr, il sait que nous ne le sommes pas. »

La même personne émet l’hypothèse que Higgins ne veut pas être trop étroitement associé aux efforts du gouvernement actuel pour lutter contre la pandémie. « Peut-être parce qu’il peut voir le signe du demi-cul sur tout ce qu’ils font », dit la source.

Le président Michael D Higgins et son épouse Sabina aux championnats nationaux de labour en 2019. Photographie: Stephen Collins / Collins Photos



Il y a une ironie chez les politiciens du gouvernement qui veulent en savoir plus sur le président. Ils ont passé une grande partie de son premier mandat – quand il s’est habilement taillé une position anti-austérité distincte dans l’opposition intellectuelle sinon politique au gouvernement en place – à vouloir moins entendre parler de lui.

«Nous étions toujours au courant de lui et nous avions peur de ce qu’il pouvait dire», dit un vétéran du gouvernement 2011-16, qui est toujours là. «Il est étrangement hors de propos maintenant. Vous oubliez presque qu’il est là.

«Personne ne m’a mentionné son nom depuis que j’ai commencé», dit une personne qui a rejoint le gouvernement l’année dernière.

Si le contenu des discours de Higgins n’est plus un sujet de préoccupation au sein du gouvernement, leur longueur est souvent une source de commentaires pour la plupart de bonne humeur parmi les politiciens – le protocole veut qu’un ministre accompagne le président lors de visites à l’étranger – et les fonctionnaires.

Des potins du ministère des Affaires étrangères en rappellent un lors d’une visite d’État au Vietnam en 2016, où il s’est rendu pendant une heure et 10 minutes. «Eh bien,» dit une source, «il n’a jamais pris un discours et l’a raccourci».

«Chaque fois qu’il dit ‘en conclusion’, vous saurez qu’il y a beaucoup plus à venir», rit un fan.

Le président Michael D Higgins avec la reine Elizabeth et son épouse Sabina au château de Windsor lors d’une visite d’État en Grande-Bretagne en 2014. Photographie: Toby Melville / Reuters



Presque tous ceux qui ont parlé de Higgins ces derniers jours – même ceux qui sont critiques à certains égards – l’ont fait en termes d’admiration et, souvent, d’affection. «Je pense qu’il est vraiment vénéré et aimé à ce stade», dit une personne qui le connaît et le regarde depuis des années. Mais si son image publique est câline – et c’est un homme véritablement chaleureux et amical – le côté irascible de Higgins a toujours été bien connu des fonctionnaires, des politiciens et des journalistes. Il y a eu de nombreuses barbes chez les journalistes dont il n’a pas apprécié les questions. Mais pas seulement les journalistes, que la plupart jugeront pardonnables. Le personnel a été braillé à l’occasion. Il est, dit un admirateur, «très, très sensible à la critique».

Épisodes comiques

Le verrouillage, disent les gens qui le connaissent, n’a pas relâché son côté tetchy. Parfois, il y a eu des épisodes légèrement comiques, comme lorsqu’il est devenu frustré par la technologie Zoom et ses semblables. La frustration a été visible et audible pour les autres participants. En toute justice, rares sont ceux qui ont échappé à de tels moments au cours de la dernière année, voire plus.

Son âge sera sûrement un facteur dans la gestion du reste du deuxième mandat? «Nous ne savons tout simplement pas», dit une source. Après tout, il a largement dépassé l’âge où la plupart des gens ont pris leur retraite. En 2014, par exemple, Higgins a rempli plus de 500 engagements. Il est difficile de le voir revenir à ce niveau d’activité. Il a clairement une énergie inhabituelle pour son âge mais un retour à ce niveau d’activité est probablement improbable.

«Peut-il continuer? Personne ne le sait », dit une autre source. «Il ne se connaît probablement pas. Il va falloir voir. Mais il est en bonne santé. Il a beaucoup d’énergie. Il sera rafraîchi.

L’Aras est discret sur les futurs projets de voyage. Les destinations européennes sont probables. Il n’a pas encore rencontré le président français, Emmanuel Macron. Mais les visites en Afrique, en Amérique latine ou dans certaines régions d’Asie sont moins probables. L’ONU en septembre reste une possibilité, mais incertaine.

L’une des raisons pour lesquelles il fait de longs discours, bien sûr, est que Higgins a toujours eu beaucoup à dire. Alors, que voudra-t-il dire pendant le reste de son deuxième mandat?

La partie difficile de la décennie des commémorations est à venir. Le traité, la partition, la guerre civile – les centenaires tombent tous dans les prochaines années. La propre expérience familiale de Higgins – son père et son oncle ont pris des positions différentes, avec des conséquences considérables – influencera sans aucun doute son approche.

Le ton du débat dans la République sur les commémorations de la guerre civile aura des répercussions dans l’État, mais aussi en dehors de celui-ci; surtout compte tenu de la période récente en Irlande du Nord. Sa main a été ferme dans le passé, elle devra l’être à nouveau.

Au-delà de cela, des amis disent qu’il pense beaucoup à la société post-pandémique – l’idée de «reconstruire en mieux» qui a en son cœur l’analyse que les choses n’allaient pas bien avant le coronavirus et que le retour au statu quo ne devrait pas être l’objectif. . Il n’est pas difficile d’imaginer que Higgins se réchauffe à ce sujet. Il n’est pas non plus difficile d’imaginer des affrontements avec ce gouvernement ou de futurs gouvernements, d’autant plus qu’ils voient (inévitablement) la nécessité de réduire le déficit budgétaire.

«Je pense que Michael D a l’occasion de mener cette conversation – et ce ne serait pas comme lui de l’éviter», dit un ami.

Il ne fait aucun doute que la présidence de Higgins est et a été conséquente, substantielle, significative. La fin du travail l’attend. Après une longue vie de luttes politiques, ce sera l’acte final.

«Je pense qu’il va s’y lancer avec beaucoup d’enthousiasme», dit une personne proche de lui. «Il est comme un homme qui fait du jogging sur place.»

«Je ne le vois pas glisser doucement vers la retraite», dit un autre. « Je pense qu’il sera impatient d’y aller. »