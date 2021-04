les plans pour une installation de rafting en eau vive à George’s Dock dans les docks ont été proposés pour la première fois il y a plus de deux ans, mais maintenant il y a une pression pour une piscine extérieure publique



Stephen Millar avait 12 ans la première fois qu’il a participé au Liffey Swim. Le jeune garçon Newry a été initié à l’eau dès son plus jeune âge et a passé ses week-ends à s’entraîner dans les anciens bains Blackrock.

«Ma mère a pensé que c’était une bonne idée de m’envoyer chez mon oncle à Dublin qui était nageur et joueur de water-polo. J’aurais été en panne chaque week-end. J’ai eu beaucoup de chance de pouvoir le faire pendant les troubles.

Près de quatre décennies plus tard, Millar nage encore dans la mer d’Irlande au sud de Dublin quelques fois par semaine. «La natation a été fantastique pour moi, j’ai rencontré tellement de gens à travers elle. Je pense qu’il y a des avantages pour tout le monde. C’est inclusif, des retraités aux jeunes. »

Millar a entendu parler du projet de construction d’une installation de rafting en eau vive dans les docks de Dublin et pense que toute installation de sports de plein air serait une bonne chose pour la ville. Cependant, Dublin était autrefois une ville de baignade, dit-il. «J’étais heureux de voir quelque chose se passer dans la ville, mais le rafting est un sport minoritaire. La natation est énorme et c’est agréable de voir autant de jeunes désireux d’apprendre.

Ciara McNerney, qui nage à l’extérieur toute l’année, reconnaît que la capitale a cruellement besoin de meilleures ressources de natation.

«Vous allez n’importe où en Angleterre et il y a un lido ou une piscine publique, mais dans ce pays, il n’y a rien de tel. J’ai passé ma jeunesse dans les bains Dún Laoghaire – je ne peux pas croire qu’ils se soient débarrassés d’eux. Ils sont également en train de fermer des piscines autour de Dublin et rien n’est ouvert. S’il s’agissait d’un autre sport, il y aurait indignation.

McNerney, qui nage également en compétition et s’entraîne sur la plage de Killiney, admet qu’elle serait «perdue sans nager». «C’est la sensation la plus incroyable au monde pour moi. Il réinitialise votre rythme et vous rend heureux.

Ciara McNerney pense que la capitale a cruellement besoin de meilleures ressources de natation. Photographie: Ciara McNerney



«Ce pays réclame des installations, que ce soit un lido ou du rafting en eau vive. S’il y avait une installation dans le centre-ville qui permettait aux gens de nager ou de faire du rafting en eau vive, ce serait un énorme ajout.

Les plans du conseil municipal de Dublin pour une installation de rafting en eau vive à George’s Dock dans les docks ont été proposés pour la première fois il y a plus de deux ans pour un coût estimé à 12 millions d’euros. Les plans ont été approuvés par les conseillers en décembre 2019, bien que le coût projeté ait ensuite été révisé de 12 millions d’euros à 23 millions d’euros avant TVA.

Les conseillers ont été informés que le financement proviendrait d’une combinaison de subventions gouvernementales, de réserves du conseil et de taxes de développement, et que l’installation comprendrait un cours de rafting en eau vive, un centre de formation au sauvetage en eau rapide et une piscine de kayak et de canoë-polo.

Il serait également utilisé par les pompiers et d’autres membres du personnel des services d’urgence pour la formation au sauvetage, a déclaré le conseil.

En janvier de cette année, le conseil a entamé le processus d’appel d’offres «pour obtenir une estimation des coûts plus réaliste», et a déclaré qu’une décision finale sur le projet serait prise une fois ce processus terminé.

Le mois dernier, il y a eu un revers lorsque le ministère des Gouvernements locaux a rejeté une demande de financement du conseil municipal de Dublin par le biais du Fonds de régénération et de développement urbain (URDF). Le conseil municipal de Dublin a par la suite déclaré qu’il avait toujours des plans pour financer l’installation, y compris avec des subventions d’autres départements. Avant de continuer, le projet doit être voté à nouveau par les conseillers municipaux de Dublin.

Les médecins de Dublin, Patrick Earls et Mark Murphy, disent que George’s Dock devrait être converti en une grande piscine extérieure publique et avertissent que les plans actuels sont «incroyablement prohibitifs» pour la plupart des Dublinois. Le couple a mis en place une pétition en ligne pour leur idée et appelle à une consultation publique pour s’assurer que les points de vue des Dublinois du centre-ville locaux sont pris en compte.

En février, Earls et Murphy ont écrit aux conseillers locaux que George’s Dock était «la taille idéale et l’emplacement abrité d’une piscine extérieure chauffée», et qu’il serait «beaucoup plus précieux pour la ville» en tant qu’endroit réservé à la baignade.

Dans la lettre vue par l’europe-infos.fr, les médecins disent que Dublin a connu une période de planification qui «facilite de manière disproportionnée le tourisme par rapport aux Dublinois résidents», et la construction d’un lido – une piscine extérieure publique – pourrait devenir un «bien municipal vraiment exceptionnel». pour la ville.

Ils estiment que le développement coûterait beaucoup moins cher que l’installation d’eau vive tandis que les frais d’entrée seraient également beaucoup plus abordables. Le rafting en eau vive, disent-ils, serait «mieux situé sur un site vierge plus grand en dehors du centre-ville, ce qui le rendrait plus accessible au reste du pays et le relierait aux principaux réseaux routiers».

Le directeur général du conseil municipal de Dublin, Owen Keegan, a déclaré qu’il restait attaché au plan d’eau vive et qu’il était « raisonnablement convaincu » que le projet ira de l’avant

Ils soulignent que les débordements d’eaux usées de Ringsend posent des problèmes croissants aux nageurs en mer et sont susceptibles de devenir plus fréquents au cours de la prochaine décennie, car le changement climatique entraîne des précipitations plus abondantes.

Murphy note que si certains Dublinois vivent à proximité de magnifiques sites de baignade en mer, de nombreuses personnes du centre-ville n’ont pas accès à des installations de baignade appropriées.

Mark Murphy et Patrick Earls à George’s Dock, IFSC. Photographie: Nick Bradshaw



«Au cours des derniers mois du monde Covid-19, les gens sont tombés amoureux de la natation et nous voulons tous une meilleure utilisation des lieux publics. Il ne devrait pas s’agir d’événements d’entreprise ou d’attirer des touristes, mais plutôt de créer des installations pour les personnes qui vivent et travaillent à Dublin. »

Earls dit que la proposition d’eau vive a été «poussée trop rapidement» sans l’implication de la communauté locale. «Nous avons besoin de plus d’équipements publics, et un lido serait un superbe atout municipal par opposition à l’infrastructure inappropriée totalement mal jugée et largement inutile qu’ils proposent.

À côté de la piscine, Earls pense que George’s Dock pourrait également être développé comme un parc mettant l’accent sur la biodiversité, tandis qu’un lido chauffé lui-même pourrait être alimenté de manière renouvelable par l’énergie géothermique, solaire et des eaux usées.

Pendant ce temps, le directeur général du conseil municipal de Dublin, Owen Keegan, a déclaré qu’il reste attaché au plan d’eau vive et qu’il est «raisonnablement convaincu» que le projet ira de l’avant en utilisant une combinaison de «notre propre financement, le financement de l’élément de sauvetage en eau vive, le financement du tourisme et les sports possibles financement ».

«George’s Dock est en fait abandonné depuis 20 ans», a-t-il déclaré à l’europe-infos.fr. «Nous avons examiné un certain nombre d’idées possibles et avons obtenu des conseils des personnes qui les ont élaborées dans le monde entier. Ils pensaient que c’était l’un des meilleurs endroits qu’ils aient jamais vus. Cela animerait la région et serait vraiment bon pour le tourisme.

George’s Dock à Dublin. «George’s Dock est en fait abandonné depuis 20 ans.» Photographie: Dara Mac Dónaill



Au sujet de l’accès pour les habitants, Keegan dit que l’installation serait particulièrement utile aux jeunes.

«Nous pensons que le sport à forte adrénaline pourrait intéresser les jeunes qui ont du mal à s’engager dans d’autres activités. Ce sont les gens qui sautent du haut du pont Samuel Beckett dans le Liffey.

Keegan soutient que la construction d’une piscine de 50 m à George’s Dock serait trop compliquée. «Il faudrait faire énormément de travaux structurels. Pour une grande partie du même coût, nous ne pensons pas qu’il y aurait une demande énorme.

«Nous ne sommes pas contre un lido, nous savons qu’il y a eu une énorme croissance dans la natation, mais nous ne pensons pas que quiconque accordera une aide pour cela. À Londres, il n’y a pas d’autre endroit pour nager, mais ici, les nageurs sérieux vont à la mer. L’expérience du conseil est que les piscines extérieures meurent d’un manque d’utilisation. »

Le conseiller du Parti travailliste de Dublin Bay South, Dermot Lacey, a déclaré que l’idée est «audacieuse et imaginative» et qu’elle «créera des emplois dans la région». Il s’est dit préoccupé par le recul important contre la proposition, affirmant que la capitale «a désespérément besoin de grandes idées».

En revanche, le conseiller de North Inner City, Nial Ring, estime que le plan «est totalement incontrôlable» et souhaite plus de clarté sur la provenance du financement. «La question fondamentale est de savoir combien cela coûtera-t-il? C’est bien de dire que vous pouvez obtenir des subventions pour le payer, mais combien cela coûtera-t-il pour fonctionner? »

Alors que Ring s’intéresse à l’idée du lido, il a également été contacté par la compagnie de théâtre basée à Dublin, Thisispopbaby, qui a proposé la construction d’un Spiegeltent permanent (une structure événementielle culturelle ornée) et des jardins environnants sur le site.

Mark Fay, membre de la Northwall Community Association dont la famille vit dans la région depuis la fin des années 1800, dit que le conseil devrait concentrer ses énergies sur les défis auxquels la communauté locale est confrontée plutôt que de faire avancer les plans d’eau vive.

« Cela n’a pas d’importance pour nous, que ce soit pour le rafting en eau vive ou une piscine. Nous ne pourrions pas donner comme ** te s’ils en construisaient 10 »

«Les habitants de la région de Sheriff Street ont des problèmes beaucoup plus graves à résoudre – nous avons encore de graves problèmes de drogue. Nous avons géré une crèche pendant les 20 dernières années, mais elle a dû fermer il y a environ un an et depuis, nous n’avons plus de locaux pour 64 enfants.

Fay pense également que si les plans se poursuivent, l’installation coûtera bien plus que les 25 millions d’euros estimés. «S’ils vont dépenser tout cet argent juste à côté de Sheriff Street, nous, les habitants, avons un problème avec cela. Il n’y a eu aucune consultation publique, rien à titre officiel. »

George’s Dock à Dublin, le site proposé pour une installation de rafting en eau vive. Photographie: Dara Mac Dónaill



En juillet dernier, lorsqu’une proposition a été faite aux conseillers municipaux de Dublin de développer une piscine extérieure chauffée de 50 m sur la rivière Liffey, l’association Northwall a déclaré que le plan n’était «pas acceptable» et qu’une aide urgente était nécessaire pour soutenir les jeunes de la région. que «prendre un bain à remous».

Interrogé sur ses réflexions sur l’idée du lido, Fay dit que les jeunes ont déjà accès à une piscine en plein air. «Ça s’appelle le Liffey, et tout le monde nage là-bas ou dans le Royal Canal. Chaque été, ils sautent du pont Luas dans le canal. Par une journée chaude, vous pourriez avoir de 200 à 400 filles et garçons.

«Cela n’a pas d’importance pour nous, que ce soit pour le rafting ou une piscine. Nous ne pourrions pas donner comme ** te s’ils en construisaient 10. Notre préoccupation immédiate, ce sont les problèmes dans la région de Sheriff Street. Ayons une conversation à ce sujet.