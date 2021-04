Célébrations à Minneapolis après la condamnation de Derek Chauvin du meurtre de George Floyd

Les gens ont célébré dans les rues de Minneapolis mardi soir après que l’ancien policier Derek Chauvin a été reconnu coupable du meurtre de George Floyd.

Dans une affaire judiciaire historique qui a mis en lumière les relations raciales et la police aux États-Unis, l’ancien policier a été reconnu coupable des trois chefs d’accusation retenus contre lui – meurtre au deuxième degré, meurtre au troisième degré et homicide involontaire coupable au deuxième degré.

Des acclamations ont éclaté devant le palais de justice du centre-ville de Minneapolis lorsque le verdict a été lu par le juge Peter Cahill, avec des centaines de personnes célébrant en saluant la nouvelle de la condamnation.

Philonise Floyd, frère de George Floyd (à gauche), et l’avocat Ben Crump lèvent la main en signe de triomphe lors d’une conférence de presse après la condamnation pour meurtre contre l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin dans le meurtre de George Floyd. Photographie: John Minchillo / AP



Le verdict, unanime, a été rendu par le jury de 12 membres après environ 10 heures de délibération.

M. Chauvin, qui assistait chaque jour à son procès, s’est assis impassiblement pendant que le verdict était lu par le juge. Il a été placé en détention provisoire et conduit hors du tribunal menotté.

La détermination de la peine sera prononcée dans huit semaines. Bien que l’accusation la plus grave – meurtre au deuxième degré – puisse entraîner jusqu’à 40 ans de prison, les lignes directrices sur la détermination de la peine suggèrent un délai plus court pour ceux qui n’ont pas de casier judiciaire.

Inégalité raciale

Le meurtre de George Floyd, qui a été capturé au téléphone de l’adolescente Darnella Frazier en mai de l’année dernière, a choqué l’Amérique et le monde, conduisant à des manifestations mondiales contre les inégalités raciales. M. Chauvin, un policier depuis 19 ans, s’est agenouillé sur le cou de M. Floyd pendant plus de neuf minutes au moment de sa mort. On pouvait entendre M. Floyd dire «Je ne peux pas respirer» et appeler sa mère dans ses derniers instants.

S’exprimant lundi soir, Clara Kassim (16 ans) et sa sœur Samira ont déclaré qu’elles étaient venues marquer le moment. «Je pense qu’il y a maintenant une vraie conversation sur la race dans le pays», a déclaré Clara, qui est noire. Elle a déclaré que si les tensions raciales étaient toujours un problème à Minneapolis, elle espérait que cela pourrait marquer un tournant malgré le meurtre de Daunte Wright, 20 ans, par un policier blanc au début du mois.

Les manifestants à Minneapolis se rassemblent à l’extérieur pour célébrer la condamnation pour meurtre de l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin dans le meurtre de George Floyd mardi. Photographie: John Minchillo / AFP



Peu de temps avant le verdict, cependant, il est apparu qu’une adolescente noire avait été tuée par la police en réponse à un incident à Columbus, dans l’Ohio, mardi – une illustration des défis qui subsistent pour faire face à une force policière excessive et aux relations raciales aux États-Unis. . Les détails du tournage apparaissaient encore du jour au lendemain.

«Avancez»

Plus tôt dans la soirée, le président Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris se sont adressés à la nation peu après l’annonce du verdict. M. Biden a déclaré que le verdict était un «pas en avant» pour le pays. Notant qu’il venait de parler à la famille de M. Floyd, il a déclaré: «Rien ne peut jamais ramener leur frère, leur père, mais cela peut être un pas de géant dans la marche vers la justice en Amérique.»

Mais il a appelé le Congrès à agir pour introduire une législation significative sur la réforme de la police. «C’était un meurtre en pleine lumière et cela a arraché les œillères pour que le monde entier voie le racisme systémique. . . c’est une tache sur l’âme de notre nation.

La famille de M. Floyd a également réagi avec soulagement. «Aujourd’hui, nous pouvons à nouveau respirer», a déclaré Philonise Floyd, l’un des plus jeunes frères de la victime. Il a déclaré que l’un des moments les plus difficiles du procès a été de devoir revoir encore et encore la vidéo de la mort de son frère.

Gianna Floyd, la fille de George Floyd, rejoint sa famille et ses partisans lors d’une conférence de presse mardi après la lecture du verdict lors du procès de l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin. Photographie: John Minchillo / AP



M. Chauvin, dont la caution a été révoquée et est détenu en prison jusqu’à sa condamnation, pourrait également faire face à des accusations du gouvernement fédéral. Le procureur général Merrick Garland a déclaré dans un communiqué que l’enquête des droits civils du ministère de la Justice sur la mort de George Floyd était «en cours».

Les trois autres policiers qui étaient présents pour le meurtre de M. Floyd doivent être jugés en août.