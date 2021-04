Verdict de Derek Chauvin: Quelle est la prochaine étape pour la police et les relations raciales en Amérique?

La condamnation de Derek Chauvin pour le meurtre de George Floyd a mis fin à l’un des procès les plus médiatisés de l’histoire américaine. Mais la question de l’inconduite de la police et des relations raciales dans le pays est loin d’être résolue.

Le procès de Chauvin est un moment décisif dans l’histoire de la police américaine – la condamnation d’un policier pour un meurtre en service est très inhabituelle aux États-Unis. Environ 1 000 fusillades mortelles impliquant la police ont lieu chaque année aux États-Unis, dont certaines impliquent des suspects armés. Mais seule une poignée de policiers a été inculpée d’un crime.

Ceux qui sont rarement condamnés. L’une des raisons est que la police a une autorité légale importante pour utiliser la force dans l’exercice de ses fonctions – ce que les jurés reconnaissent et dans de nombreux cas respectent.

L’affaire Chauvin différait de beaucoup d’autres affaires d’inconduite policière d’une manière évidente: la vidéo du meurtre. Les images du téléphone portable prises par l’adolescente Darnella Frazier, qui a témoigné pendant le procès, ont fourni un élément de preuve vital pour l’accusation.

«Croyez vos yeux» a été l’un des arguments finaux présentés par les procureurs cette semaine. Frazier emmenait sa cousine de neuf ans au dépanneur Cup Foods lorsqu’elle a été témoin de ce qui arrivait à George Floyd. « [There have] Cela fait des nuits que je suis resté debout pour m’excuser et m’excuser auprès de George Floyd de ne pas en faire plus, de ne pas interagir physiquement et de ne pas lui avoir sauvé la vie », a-t-elle déclaré lors de son témoignage devant le tribunal.

«Mais ce n’est pas ce que j’aurais dû faire, c’est ce qu’il aurait dû faire», a-t-elle dit en se référant à Chauvin.

Bien que l’émergence d’Internet et des visiophones ait peut-être changé la dynamique du maintien de l’ordre, beaucoup craignaient encore que les preuves ne soient pas suffisantes pour condamner Chauvin dans cette affaire. Après tout, le passage à tabac de Rodney King par quatre policiers blancs à Los Angeles en 1991 a été filmé par caméra vidéo, mais les policiers ont été innocentés.

‘Officier errant’

En plus des preuves vidéo, l’accusation a réussi à séparer les actions de Chauvin de la conduite de la police en général. « L’accusé n’est pas jugé pour être un policier – ce n’est pas l’État contre la police », a déclaré le procureur Steve Schleicher. «Il n’est pas jugé pour qui il était. Il est jugé pour ce qu’il a fait.

L’argument selon lequel une condamnation serait en fait un geste pro-police en tenant pour responsable un agent errant a peut-être résonné. Le fait que plusieurs officiers de police et anciens policiers aient également témoigné contre Chauvin suggère que le soi-disant mur bleu du silence n’est peut-être pas aussi fort qu’il l’était autrefois.

Les gens défilent à Brooklyn après l’annonce du verdict de culpabilité dans le procès de Derek Chauvin pour le meurtre de George Floyd à Minneapolis. Photographie: Gabriela Bhaskar / New York Times



Le plus grand syndicat de police du pays s’est félicité de l’issue de l’affaire, déclarant que le procès était équitable et que «les garanties d’une procédure régulière avaient été respectées». Les pratiques de la police de Minneapolis, cependant, sont maintenant sous contrôle fédéral.

Mercredi, le procureur général Merrick Garland a annoncé que le ministère de la Justice avait lancé une enquête «pour déterminer si le département de police de Minneapolis se livrait à un modèle ou à une pratique de maintien de l’ordre inconstitutionnel ou illégal».

Cela inclut d’examiner s’il existe une pratique consistant à utiliser une force excessive, y compris pendant les manifestations; si le service de police a un comportement discriminatoire; et une enquête sur le traitement par la force des personnes ayant des problèmes de santé comportementale.

Ceci est distinct de l’enquête pénale fédérale déjà en cours par le ministère de la Justice sur d’éventuelles violations des droits civils par Chauvin.

L’annonce est intervenue alors que le président Joe Biden a clairement indiqué dans son discours à la nation après le verdict que l’issue du procès Chauvin n’était «pas suffisante».

«Cela ne peut pas s’arrêter ici. Afin d’apporter de réels changements et réformes, nous pouvons et nous devons faire davantage pour réduire la probabilité que de telles tragédies se reproduisent un jour », a-t-il déclaré.

Directives de détermination de la peine

Pendant ce temps, l’attention se portera désormais sur la condamnation de Chauvin. Sa caution a été révoquée suite à sa condamnation et il a été emmené hors du tribunal menotté. Il est détenu dans une prison du Minnesota et est détenu loin d’autres prisonniers pour sa propre sécurité, ont déclaré des responsables.

Le juge Peter Cahill a déclaré qu’une audience de détermination de la peine aurait lieu dans huit semaines.

Bien que l’accusation la plus grave pour laquelle il a été condamné – meurtre au deuxième degré – peut entraîner jusqu’à 40 ans de prison, les directives de détermination de la peine suggèrent qu’une peine d’emprisonnement de 12,5 ans est plus probable pour un accusé sans casier judiciaire.

Cependant, l’État est susceptible de demander une peine plus longue, invoquant des facteurs aggravants tels que le fait que le crime a eu lieu en présence d’enfants, que Chauvin a abusé de son autorité en tant que policier et que ses actes étaient particulièrement cruels.

L’attention se portera également sur le procès des trois autres officiers qui ont été témoins du meurtre. Les trois collègues de Chauvin devraient être jugés en août pour complicité, bien que leurs avocats demandent probablement que le procès se déroule en dehors de Minneapolis.

En attendant, cependant, la communauté noire de Minneapolis espère que la condamnation de Chauvin pourrait constituer un tournant dans les relations avec la police. Comme l’a dit Philonise Floyd, le frère de George Floyd, lors de l’annonce du verdict: «Aujourd’hui, nous pouvons à nouveau respirer.»