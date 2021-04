Miriam Lord: Enfin, une fin est en vue – les élections partielles de Seanad sont passées

«Je suis très conscient qu’au moment où nous nous réunissons maintenant, je suppose que la lumière au bout du tunnel devient un peu plus brillante pour les gens et nous commençons maintenant à réfléchir à ce à quoi ressemblera la vie et à quoi l’Irlande une fois la pandémie passée et une fois l’urgence publique terminée », a déclaré Mary Lou McDonald, regardant du bon côté le premier jour du Dáil après les vacances de Pâques.

Elle était presque à mi-chemin.

La pandémie a peut-être encore un certain temps, mais au moins, l’urgence publique est proche de sa fin.

Partout dans le pays, les gens ont compté les minutes jusqu’au moment où ils pourraient à nouveau vivre une vie normale, libérés de l’inquiétude débilitante que Seanad Éireann manque de deux sénateurs et combien de temps devons-nous faire face à cette terrible situation sans craquer?

De l’autre côté de la Liffey à Leinster House, des fonctionnaires volaient à travers les bulletins de vote. Bientôt, la nation pourrait à nouveau respirer

«Il est très encourageant de constater qu’en dépit de tout ce que les gens ont vécu au cours de l’année écoulée, ils ont toujours ce sentiment d’espoir et ce sentiment d’appétit pour une Irlande meilleure et plus juste», a poursuivi le leader du Sinn Féin.

Tout cela ensemble, reconnaissant le véritable soulèvement que l’élection de deux sénateurs de seconde main apporterait.

Il a dû être très difficile pour les chefs du Taoiseach et de l’opposition de se concentrer sur les questions des dirigeants alors qu’ils savaient que la confrontation aux élections partielles de Seanad était en cours. L’événement était retransmis en direct depuis le restaurant Oireachtas.

Cela n’a pas cassé Internet.

Comme chacun le sait, le premier décompte concernait un siège au Panel de l’agriculture. Tout s’est terminé en un clin d’œil, ce qui n’est pas surprenant, car l’ancienne sénatrice du Fine Gael, Maria Byrne, est revenue à la maison avec 118 voix. Le second était pour un siège au Panel industriel et commercial et il a également été achevé en un temps record, l’ancien sénateur du Fianna Fáil Gerry Horkan remportant la victoire avec un glissement de terrain de 114 voix.

Changement massif

Ce fut une journée de changements massifs pour la politique irlandaise. Maria, qui a perdu son siège l’année dernière, la regagnant cette année; Gerry, qui a perdu son siège l’année dernière, l’a retrouvé cette année.

Ces noms de famille dans leurs propres ménages ont été remis dans le Seanad par un petit électorat exclusif comprenant les 228 TD et sénateurs en poste dans l’Oireachtas. Même avec leur statut exceptionnel, certains d’entre eux ne pouvaient toujours pas se donner la peine de voter.

Qu’à cela ne tienne – Maria et Gerry sont de retour pour reprendre leurs contributions massives au processus parlementaire grâce aux collègues du Fianna Fáil et du Fine Gael qui ont obéi aux ordres alors qu’il s’agissait d’un scrutin secret, en respectant le pacte de vote convenu par les deux principaux partis du gouvernement. Ce fut la plus grande surprise de deux élections partielles dont on ne parlera pas avant longtemps.

Le niveau d’excitation généré par les deux chefs d’accusation ne pouvait guère être égalé par le Dáil, même s’il s’est avéré que Mary Lou McDonald ne faisait pas réellement référence aux événements concernant la Chambre haute dans ses remarques teintées d’optimisme au Taoiseach.

Un autre nouveau groupe de supervision à mettre en place dans votre département. Pourquoi cela est-il mis en place? Pourquoi avons-nous besoin d’une nouvelle couche de bureaucratie?

Mais son discours sur la lumière au bout du tunnel fut de courte durée. Il était de son devoir solennel d’annoncer la nouvelle que ce nouveau sentiment d’espoir frappera les tampons de «mauvaise politique et mauvais gouvernement» une fois que nous serons sortis du passage souterrain de Covid.

Alan Kelly est toujours coincé dans le tunnel, essayant de surmonter un important blocage de vaccins que le gouvernement promet de «déployer» rapidement. Mais le dirigeant travailliste craint que cela ne se déroule pas comme prévu, car il pense que Micheál Martin, tout en jetant des chiffres et en promettant beaucoup, semble encore très vague sur les résultats.

«Vous êtes le Taoiseach d’Irlande. Les gens méritent de connaître les réponses. »

Le Taoiseach le rassura. « La cible est toujours la cible. » Il existe cependant des «défis en termes d’offre».

Thérapie de groupe pandémique

Mais un autre comité devrait accélérer les choses. Micheál est un grand amateur de thérapie de groupe en cas de pandémie, c’est pourquoi il vient d’en créer une autre.

«Un autre nouveau groupe de surveillance doit être mis en place dans votre département», s’émerveille Alan. Celui-ci est le groupe de déploiement des vaccins, avec le haut fonctionnaire Martin Frazer sur les vis à oreilles. Martin est le dépanneur du Taoiseach.

«Pourquoi est-ce que cela est mis en place? Pourquoi avons-nous besoin d’une nouvelle couche de bureaucratie? » a demandé Kelly, qui soupçonne que le sous-groupe a été établi comme un «garde-boue» pour s’assurer que le ministre de la Santé Stephen Donnelly ne se moque pas du déploiement crucial du vaccin.

Micheál était consterné par une telle suggestion. Le dirigeant travailliste devrait soutenir les efforts du gouvernement et ne pas se livrer à une politique «infantile et juvénile» pour gagner en publicité.

« Répondre à la question! » rugit AK-47, frappant avec colère sa petite table.

Le Taoiseach a expliqué, en des termes que lui seul pouvait trouver simples, en quoi consistait son dernier comité.

«Le groupe que nous avons créé, sur lequel vous avez posé des questions, n’a rien à craindre. C’est un groupe très simple qui implique le HSE, qui implique Niac, car il y a une relation entre le conseil et l’opérationnalisation de ce conseil en termes d’administration des vaccins. Pour moi, c’est une chose simple et positive à faire.

Si seulement tout pouvait être aussi simple, comme les nombreux comités de Micheál ou les élections partielles du Seanad ou le rejet excessif par Danny Healy-Rae du projet de loi sur le changement climatique.

DHR, son frère Michael, Mattie McGrath et le reste de l’équipage rural indépendant ont fait un enfer pour le cuir pour Eamon Ryan lorsqu’il a présenté la législation au Dáil, signalant leur mépris total pour les mesures en criant bruyamment pendant son discours qu’ils n’avaient pas été donné une copie du script.

Danny a accusé le chef du Parti vert et le ministre de l’Environnement de chasser les ruraux dans le sol et d’essayer de «les achever complètement».

Développement sinistre

Sans aucun signe du scénario écrit – pour une raison quelconque considérée comme un développement très sinistre par les indépendants ruraux, qui voulaient que la session soit suspendue jusqu’à ce qu’elle puisse être produite – un Danny angoissé a hurlé: «C’est comme la Russie maintenant – Poutine en action!»

Danny a fait attention de ne pas tomber et encore plus prudent de présenter une performance à succès pour le public de sa ville natale.

Ils ont fait valoir avec passion qu’ils avaient besoin du scénario pour préparer leurs contributions au débat, mais ils étaient tellement en bas de la liste des orateurs qu’ils avaient amplement le temps de mettre la main dessus et d’en digérer le contenu.

C’était tôt dans la soirée quand leur tour se retourna. Le Ceann Comhairle, levant les yeux vers Danny dans son siège attribué au premier rang du balcon du Palais des Congrès, craignait qu’il ne se laisse trop emporter.

«Faites attention à vous là-haut maintenant, j’aurais peur que vous ne tombiez dessus. Fais attention. »

Il a pris soin de ne pas tomber et encore plus prudent de présenter une performance à succès pour le public de sa ville natale, invoquant à nouveau le président russe alors qu’il critiquait les Verts pour avoir «fait du noir» le peuple de l’Irlande rurale en se faufilant dans son projet de loi.

Le ministre des Enfants, Roderic O’Gorman, un DT du Parti vert, a fortement réagi. S’ils étaient si préoccupés par le projet de loi, pourquoi n’ont-ils pas montré leur visage lors des longues et minutieuses discussions du comité mixte sur les changements climatiques?

«Parce que le projet de loi dont nous sommes saisis n’est pas sorti de nulle part … Où étaient ces députés, car il est très facile d’être ici aujourd’hui lorsque les caméras sont allumées.»