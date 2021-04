Il faudra plus que de l’air chaud pour lutter contre le changement climatique

Appuyez sur play pour écouter cet article

Mujtaba Rahman est le chef de la pratique Europe d’Eurasia Group et l’auteur de POLITICO‘s Au-delà de la colonne Bulle. Il tweete à @Mij_Europe.

Le «Sommet de la Terre» du président américain Joe Biden marque un moment important dans le calendrier vert. La discussion virtuelle entre 40 dirigeants mondiaux donnera aux grands émetteurs de gaz à effet de serre comme les États-Unis et la Chine une chance de montrer leurs efforts diplomatiques avant le sommet pivot de la COP26 sur le changement climatique à Glasgow en novembre.

Et pourtant, derrière la fanfare, il y a un élément dont les dirigeants ne discuteront pas et qui pourrait être tout aussi important pour l’effort de maîtrise des émissions mondiales. Un changement important est en cours au sein de l’Union européenne – sans doute la principale voix mondiale sur les questions climatiques. Malheureusement, il est peu probable que ce changement soit de bon augure pour une action mondiale sur le front du climat.

En juin, la Commission européenne publiera sa proposition tant attendue pour ce qui est décrit par euphémisme comme un «mécanisme d’ajustement aux frontières carbone». Sa conception finale n’a pas encore été approuvée, mais le «mécanisme d’ajustement» prendra la forme d’une taxe que les exportateurs non européens sont contraints de payer si leurs produits ne répondent pas à certains critères de durabilité, ou bien sera lié aux émissions de l’UE. système commercial. Cette dernière stratégie pourrait forcer les producteurs nationaux à acheter des permis de pollution, s’ils souhaitent importer dans l’UE des marchandises à forte empreinte carbone.

Tous les gouvernements européens sont à des degrés divers favorables au développement d’un mécanisme de frontière carbone. Ce qui est nouveau, ce sont les différences notables et croissantes sur la manière dont il doit être déployé – en particulier entre la France et l’Allemagne.

Le désaccord porte moins sur la forme du mécanisme que sur la manière et les conditions de son utilisation. L’Allemagne ne souhaite plus mettre en œuvre unilatéralement un tel mécanisme. Au lieu de cela, il souhaite qu’il soit retenu comme «option nucléaire» pour essayer de forcer la main d’autres grands émetteurs à adopter des objectifs climatiques plus ambitieux et contraignants.

Le conseil consultatif du ministère fédéral allemand des Affaires économiques et de l’Énergie, le BMWi, a averti que le déploiement unilatéral d’un mécanisme d’ajustement du carbone sur les importations ne serait pas aussi efficace que la création d’un soi-disant club climatique avec de grands émetteurs comme la Chine et les États-Unis.

Les conseillers de BMWi, qui exercent une influence substantielle sur le ministère et joueront un rôle clé dans la détermination de la position de l’Allemagne au niveau européen, soutiennent que les efforts diplomatiques visant à fixer des objectifs communs de réduction des émissions devraient être privilégiés par rapport à une mesure punitive ciblant les exportations à forte intensité d’émissions.

Les élections imminentes en Allemagne dicteront bien sûr les politiques vertes du gouvernement allemand dans un avenir prévisible, d’autant plus que le Parti vert est sur une tendance à la hausse et est susceptible d’entrer – sinon de diriger – le gouvernement de coalition qui émergera après le vote de septembre. Pourtant, lorsqu’il s’agit d’un ajustement carbone, les Verts ont déjà indiqué qu’ils préféreraient développer un mécanisme aux côtés des États-Unis, dans le cadre d’une relation transatlantique renouvelée.

Dans le coin opposé de l’UE se trouve la France, l’un des neuf pays membres qui ont appelé la Commission à ne pas s’écarter de son cap, à émettre sa proposition à temps et à la mettre en œuvre unilatéralement si d’autres grands émetteurs ne jouent pas la balle. Les Français sont bien placés pour avoir un impact substantiel sur le débat, puisque Paris prendra la direction de la présidence tournante de l’UE en janvier 2022. Il est probable que les négociations sur le mécanisme d’ajustement se concluent pendant le mandat de six mois de la France ou que la France mènera au moins des discussions lorsque certains des aspects les plus difficiles de la proposition seront mis sur la table.

Et pourtant, l’Allemagne assouplissant sa position, il est peu probable que Paris réussisse. Que Bruxelles imposera bientôt des taxes sur les importations semble maintenant extrêmement improbable.

Les militants pour le climat se réjouiront du fait que Bruxelles ne retirera pas le mécanisme d’ajustement de la table. Au contraire, tout indique qu’il envisage de l’utiliser comme levier. Le commissaire au climat Frans Timmermans a insisté à plusieurs reprises sur le fait qu’il «n’hésiterait pas» à l’utiliser si ses services le conseillaient. De hauts fonctionnaires de l’UE affirment également que la simple menace d’une taxe à la frontière a déjà un effet sur les politiques mondiales – le raison d’être de la politique climatique de l’UE.

Le Japon, un autre grand émetteur, a entamé des consultations sur la mise en place de son propre mécanisme, admettant que le leadership de l’UE sur la question a forcé la main du gouvernement. La Russie, une cible probable, a également déjà conseillé aux grandes multinationales de commencer à se préparer à des frais d’importation supplémentaires et évalue à quoi ressemblent les mesures climatiques accrues dans leur pays.

Mais le problème avec l’utilisation d’une arme comme menace est que d’autres pourraient voir à travers votre bluff. Les efforts antérieurs de l’UE pour pousser d’autres pays à suivre son exemple n’avaient pas la morsure nécessaire pour convaincre Pékin ou Moscou de changer d’orientation politique.

Pour l’instant, l’UE a l’attention de Pékin. Le président chinois Xi Jinping a récemment fait rage contre les projets de frontière carbone de l’UE, exhortant Bruxelles à ne pas utiliser les politiques climatiques comme «une excuse pour la géopolitique». Reste à savoir si cela continuerait d’être le cas si l’UE retirait effectivement son arme chargée de la table.

Le climat est l’un des rares domaines où l’UE frappe au-dessus de son poids. Sa décision de passer à zéro d’ici 2050 est à juste titre considérée comme une initiative pionnière. Le niveau suivant, convaincre ou même obliger les émetteurs à tenir leurs promesses vertes, doit être soutenu par une volonté d’agir – pas seulement de parler.

Développer une arme climatique efficace, sous la forme d’un mécanisme d’ajustement, et la charger avec les puissantes munitions fournies par le marché unique de l’UE est une solution intelligente. Refuser de l’utiliser gaspillerait une opportunité en or et porterait atteinte à l’UE dans le seul domaine qu’elle peut de manière crédible prétendre être le chef de file du front.