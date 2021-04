Le mouvement des émissions aux États-Unis renforce les efforts pour maintenir l’augmentation de la température mondiale à moins de 1,5 degré

Les efforts visant à contenir la hausse de la température mondiale à moins de 1,5 degré ont reçu une forte impulsion, les États-Unis déclarant qu’ils devaient réduire de moitié leurs émissions de carbone d’ici 2030.

L’annonce a été faite avant un sommet mondial sur l’ambition climatique organisé par le président Joe Biden, qui a été abordé par 40 chefs d’État.

La décision du deuxième émetteur mondial après la Chine est une tentative d’inciter à l’adoption d’objectifs plus stricts dans les grands pays émetteurs de carbone avant le sommet sur le climat de la COP26 de l’ONU à Glasgow.

Cela a coïncidé avec le fait que le Japon, le Canada, le Royaume-Uni et l’UE ont confirmé qu’ils devaient renforcer leurs engagements au titre de l’Accord de Paris, bien que la Chine et l’Inde – le troisième plus grand émetteur – s’en tiennent aux plans actuels.

M. Biden a déclaré qu’aucun gouvernement ne pourrait faire face à la menace climatique à lui seul, tandis que la collaboration augmenterait la sécurité internationale et alimentaire.

«Les signes sont indéniables, la science est indéniable et le coût de l’inaction ne cesse de croître», a-t-il ajouté.

La décision des États-Unis rapprochera le monde des réductions que les scientifiques jugent nécessaires pour maintenir le chauffage mondial dans les limites scientifiquement recommandées, selon une analyse de Climate Action Tracker. Cependant, pour être en phase avec une augmentation de 1,5 degré, les États-Unis devraient réduire leurs émissions de 57% à 63% par rapport aux niveaux de 2005.

L’envoyé américain pour le climat, John Kerry, a admis que ce n’était pas suffisant, soulignant que «c’est un début en direction de Glasgow».

Le pape François a déclaré que le monde était confronté au défi de prendre soin de la nature dans l’ère post-pandémique.

«Nous savons que l’on ne sort pas d’une crise de la même manière que nous y sommes entrés. Nous en sortons meilleur ou pire. Nous devons nous assurer que l’environnement est plus propre, plus pur. Il doit être préservé. Nous devons prendre soin de la nature, afin que la nature puisse prendre soin de nous. »