Kingston Mills: erreur d’insister pour que les 60-69 ans prennent le vaccin AstraZeneca

Les vaccins Covid-19 fonctionnent. Alors que les essais cliniques ont montré que les vaccins conféraient une protection contre la maladie Covid-19, des données réelles d’Israël, du Royaume-Uni et des États-Unis suggèrent que certains vaccins peuvent également prévenir l’infection par le Sars-CoV-2 et peuvent donc arrêter la transmission du virus.

Un rapport récent du Center for Disease Control des États-Unis a estimé que deux doses du vaccin Pfizer ou Moderna étaient efficaces à 90% pour prévenir l’infection par le Sars-CoV-2 dans les soins de santé et d’autres travailleurs de première ligne, tandis que l’efficacité du vaccin pour une dose unique était de 80 pour cent. cent. Les données en Irlande ont indiqué que les vaccins ont considérablement réduit le nombre de cas de Covid-19 parmi les travailleurs de la santé et les résidents des maisons de soins infirmiers, deux cohortes avec jusqu’à présent une incidence élevée de Covid-19.