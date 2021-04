Les services d’urgence s’attaquent à un énorme incendie dans le parc national de Killarney

Des milliers d’acres de parc national brûlent samedi soir à Killarney alors que les équipes de pompiers, le personnel du parc national et un hélicoptère de l’armée tentent de contenir l’énorme incendie sur les bords sud et ouest du parc national de Killarney.

La défense civile et la gardaí étaient également sur les lieux.

Des pneumatiques étaient utilisés pour transporter le personnel et le matériel d’incendie à travers le lac, tandis que d’autres restaient pour combattre les incendies sur la rive opposée.

Plus tôt cet après-midi, un incendie a semblé avoir dévoré les chênes indigènes, qui venaient de pousser en feuilles au pied de Eagles Nest, malgré les meilleurs efforts des pompiers.

Le feu, qui a éclaté à minuit, était attisé par une forte brise.

«La brise complique énormément les choses», a déclaré un porte-parole du conseil.

Le maire de Kerry, Cllr Patrick O’Connor-Scarteen, qui était à Ladies View surplombant les lacs de Killarney, a déclaré que les prochaines heures seraient cruciales.

Vidéo: 1. Un grand incendie et très grave brûle dans le parc national de Killarney. @npwsBioData le personnel et les pompiers sont actuellement sur place pour faire face à l’incident. Nous demandons aux membres du public d’éviter les zones du parc énumérées ci-dessous jusqu’à nouvel ordre: pic.twitter.com/3DdDiL8wZj – Département du logement, des collectivités locales et du patrimoine (@DeptHousingIRL)

24 avril 2021

Le feu est au fond du parc et ce n’est pas depuis 1984 qu’il y a eu une telle contagion.

«C’est absolument choquant de voir un incendie si grave dans le parc national. La destruction de la faune et de l’habitat est déjà énorme. Les prochaines heures seront cruciales pour voir si elle peut être contenue », a-t-il déclaré.

L’incendie a été repéré dans la région de Eagles Nest et le long de Long Range. Plusieurs camions de pompiers et camions-citernes sont sur les lieux et de l’eau est prélevée du lac pour lutter contre l’incendie.

À environ trois milles de là, un hélicoptère ramassait de l’eau dans un seau rouge de la région du lac Upper dans le but d’arrêter le feu au-dessus de Purple Mountain et à Tomies.

Les pompiers et le personnel des parcs doivent lutter contre l’incendie lors de la journée la plus chaude de l’année à ce jour, avec un soleil brûlant et des températures élevées.

Pendant la nuit, d’énormes incendies ont été contenus au nord de Killarney, dans la région de Currow et au nord de Castleisland, les équipages de Tralee et d’Abbeyfeale unissant leurs forces pour protéger les maisons et essayer de minimiser les dommages à la foresterie. Des camions-citernes ont été appelés de Killarney pour combattre l’énorme incendie entre Castleisland et Brosna à la frontière de Limerick.

Dans un communiqué samedi après-midi, le ministère du Logement et du Patrimoine a rendu hommage aux équipes de pompiers et au NPWS et a demandé au public d’éviter toute une zone de la N71 et a déclaré que la visibilité pourrait être réduite dans la zone en raison de la fumée.

Les ministres Darragh O’Brien et Malcolm Noonan ont remercié les services d’urgence pour leur soutien. M. Noonan a déclaré: «La cause de l’incendie n’est pas encore connue et le NPWS fera un suivi avec les autorités, y compris les services d’incendie de Kerry, pour déterminer les circonstances entourant l’incendie une fois que les circonstances le permettront.

«Les incendies de forêt ne sont généralement pas un phénomène naturel en Irlande. Outre les pressions évidentes exercées sur les services d’urgence et le NPWS pendant la pandémie actuelle, les incendies sont particulièrement destructeurs au printemps et au début de l’été car c’est la saison idéale pour les oiseaux nicheurs, les mammifères reproducteurs et la régénération de la croissance et des habitats après la période hivernale.

«Les incendies incontrôlés dans ces paysages à haute valeur de conservation désignés Natura 2000 (SAC / SPA) ont un impact négatif durable sur la biodiversité de la zone. Cet impact est souvent plus large que la simple empreinte de la zone brûlée.

«J’invite tous les membres du public à être conscients du danger que représente le feu – tout incendie – mais en particulier un incendie en terrain découvert qui peut très rapidement devenir incontrôlable. Nous avons tous vu à quel point les maisons et les vies peuvent être menacées et nous pouvons également constater les dommages causés au paysage et aux habitats précieux. »