Covid-19 en Inde: les États-Unis promettent une aide alors que les cas établissent un nouveau record mondial

L’Inde a établi un nouveau record mondial du plus grand nombre d’infections à coronavirus en une journée, les États-Unis ayant déclaré qu’ils se précipitaient pour envoyer de l’aide au pays.

Le nombre de cas en Inde a augmenté de 349 691 au cours des dernières 24 heures, le quatrième jour consécutif de pics records, et les hôpitaux de Delhi et du pays refusent des patients après avoir manqué d’oxygène médical et de lits.

«Nos pensées vont au peuple indien au milieu de l’épouvantable épidémie de Covid-19. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires du gouvernement indien et nous déploierons rapidement un soutien supplémentaire au peuple indien et aux héros de la santé en Inde », a déclaré le secrétaire d’État américain Anthony Blinken sur Twitter.

Les États-Unis ont été critiqués en Inde pour leurs contrôles des exportations de matières premières pour les vaccins mis en place via la loi sur la production de défense et un embargo sur les exportations associé en février.

Le Serum Institute of India (SII), le plus grand fabricant de vaccins au monde, a exhorté ce mois-ci le président américain Joe Biden à lever l’embargo sur les exportations américaines de matières premières qui nuit à sa production de vaccins AstraZeneca.

D’autres, comme le membre du Congrès américain Raja Krishnamoorthi, ont exhorté l’administration Biden à libérer les vaccins inutilisés en Inde. «Lorsque les gens en Inde et ailleurs ont désespérément besoin d’aide, nous ne pouvons pas laisser les vaccins reposer dans un entrepôt, nous devons les amener là où ils sauveront des vies», a-t-il déclaré.

Le nombre total d’infections en Inde s’élève à 16,96 millions et le nombre de décès à 192 311 après la mort de 2 767 autres du jour au lendemain, selon les données du ministère de la Santé.

Rien qu’au cours du dernier mois, les cas quotidiens ont été multipliés par huit et les décès par dix. Les experts en santé disent que le nombre de décès est probablement beaucoup plus élevé.

Les gens arrangeaient des brancards et des bouteilles d’oxygène à l’extérieur des hôpitaux alors qu’ils demandaient désespérément aux autorités d’accueillir des patients, ont déclaré des photographes de Reuters.

«Chaque jour, c’est la même situation, on se retrouve avec deux heures d’oxygène, on ne reçoit que des assurances des autorités», a déclaré un médecin à la télévision.

La flambée devrait culminer à la mi-mai, le nombre quotidien d’infections atteignant un demi-million, a déclaré l’Indian Express citant une évaluation interne du gouvernement.

VK Paul, un chef du groupe de travail COVID, a fait la présentation lors d’une réunion avec le Premier ministre Narendra Modi et les ministres en chef de l’État et a déclaré que l’infrastructure de santé dans les États fortement peuplés n’était pas suffisante pour y faire face, selon le journal.

Paul n’a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Les experts ont déclaré que l’Inde était devenue complaisante en hiver, lorsque de nouveaux cas fonctionnaient à environ 10 000 par jour et semblaient être sous contrôle. Les autorités ont levé les restrictions, permettant la reprise de grands rassemblements. – Reuters