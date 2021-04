Una Mullally: l’espace public doit être prioritaire pour la vente de livres

Exacompta Reliure registre 32x25cm 4 anneaux avec recharge Livre journal (recharge 5417E)

Un livre-journal est un registre qui recense et garde une trace de l'ensemble des mouvements liés au patrimoine d'une entreprise.#br/#L' enregistrement de ces opérations d'échanges entre une entreprise et son environnement doit être réalisé de façon chronologique, et extrêmement détaillée."La reliure