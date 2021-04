«  Geste de solidarité  »: l’ambassadeur indien remercie l’Irlande pour son approvisionnement en oxygène

L’ambassadeur indien en Irlande a exprimé sa gratitude pour le «geste de solidarité» de l’Irlande en envoyant des fournitures d’oxygène en Inde, mais a averti que son pays était dans une situation «grave» et avait toujours besoin d’un soutien supplémentaire.

Sandeep Kumar a averti que «la flambée alarmante» des infections avait créé un énorme fardeau sur l’infrastructure sanitaire de l’Inde et que le gouvernement du pays travaillait pour faire face à la crise.

L’Irlande enverra un don d’urgence de 700 concentrateurs d’oxygène à l’Inde dans le cadre de la réponse coordonnée de l’Union européenne pour aider le pays à faire face à sa grave épidémie de coronavirus.

Le don est fait à partir de stocks achetés à l’origine par le Health Service Executive pour une utilisation dans un hôpital de campagne, dans le cadre des préparatifs en cas de pandémie. Les appareils aspirent l’oxygène de l’air et le délivrent aux patients à une concentration supérieure à 90%.

L’Inde a connu une augmentation massive des cas de Covid-19 ces derniers jours, les hôpitaux de Delhi et de tout le pays refusant des patients en raison d’une pénurie critique de lits, de médicaments et d’oxygène.

Le nombre de décès liés aux coronavirus a grimpé en flèche, avec plus de 2800 enregistrés dimanche. Les experts estiment que le véritable nombre de morts est beaucoup plus élevé et que les crématoriums et les cimetières sont débordés.

De nouvelles variantes, dont la souche B1617 découverte en Inde, sont soupçonnées d’alimenter la houle dans les cas. Le Royaume-Uni et les États-Unis se sont également engagés à transporter par avion des fournitures médicales d’urgence.

Ni les experts scientifiques indiens ni le gouvernement n’ont prévu à quelle vitesse le virus se propagerait au cours de cette deuxième vague, a déclaré l’ambassadeur au europe-infos.fr. «Personne n’aurait pu prédire cela, l’ampleur et la vitesse à laquelle cela a englouti l’Inde dépassent toute imagination.»

La panique généralisée pousse les personnes présentant des symptômes généralement mineurs de Covid-19 à se précipiter à l’hôpital, laissant les personnes gravement malades dans l’impossibilité d’accéder aux soins médicaux, a-t-il ajouté.

«Il y a une ruée vers les hôpitaux. Lors de la première vague, les personnes âgées ont été touchées, mais cette fois-ci, ce sont de grandes sections de jeunes qui sont infectées et cela se produit à une vitesse féroce.

«Les dirigeants irlandais se sont ralliés à notre cause et nous apprécions ce geste de solidarité», a-t-il déclaré à l’europe-infos.fr. «Chaque montant d’aide compte. L’Irlande a fait tout son possible pour trouver des sources et mobiliser du matériel médical qui fera une bonne différence sur le terrain. La relation bilatérale est forte entre nos deux pays.

«En fin de compte, nous devons tous reconnaître que Covid n’a pas de frontières et qu’une poussée de Covid dans n’importe quelle partie du monde est un danger.»

Varghese Joy, infirmier HSE et responsable national de l’organisation Migrant Nurses Ireland, a déclaré qu’il avait trouvé «pénible» et «décourageant» de regarder les vidéos et les reportages émergeant de son pays d’origine.

«Le monde entier doit agir», a-t-il déclaré. «La situation de l’Inde peut avoir un impact sur les pays voisins – cette double variante mutante peut voyager. Ce virus n’a pas de frontières, vous ne pouvez pas le contenir. Tout le monde est en danger, alors tout le monde devrait aider. »

M. Joy, qui vit en Irlande depuis 2007, a déclaré qu’il pouvait «ressentir la douleur» des travailleurs de la santé en Inde qui n’ont pas les ressources nécessaires pour accepter davantage de patients dans les hôpitaux.

«C’est absolument choquant. Si vous avez un patient devant vous et que vous ne pouvez pas lui offrir un lit, vous vous sentez sans valeur. J’ai vu beaucoup de vidéos de médecins de Mumbai et de Delhi pleurant et faisant appel au gouvernement central pour l’oxygène. «

‘Support béton’

Le ministre des Affaires étrangères, Simon Coveney, a déclaré que l’Irlande était parmi les premiers États à confirmer un «soutien concret» à l’Inde.

«À une époque de grandes difficultés pour l’Inde, nous voulons faire preuve de solidarité avec le pays et le peuple, avec lesquels nous entretenons de solides relations historiques et modernes.» Dit M. Coveney.

Le ministre de la Santé, Stephen Donnelly, a déclaré que les machines à oxygène aideront les travailleurs de la santé de première ligne en Inde à fournir des soins aux patients qui en ont besoin.

«Je suis reconnaissant à tous ceux qui ont travaillé ensemble pendant le week-end pour réaliser ce don qui sauve des vies», a-t-il déclaré.

Le ministre du Logement, des Gouvernements locaux et du Patrimoine, Darragh O’Brien, avec le HSE et un certain nombre d’autres agences d’État, travaillait également sur le plan d’assistance à l’Inde.

M. O’Brien a déclaré que le don d’urgence était la preuve de «l’extraordinaire générosité d’esprit du peuple irlandais et de son désir clair de vouloir aider nos amis internationaux».