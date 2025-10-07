Bugatti Rimac : nouvel équilibre pour l’industrie des hypercars

Sommaire
- 1 Un mariage d’excellence : origines et enjeux de la coentreprise
- 2 Vers une prise de contrôle totale par Mate Rimac ?
- 3 Les ambitions de Mate Rimac et l’avenir de la coentreprise
- 4 Comparaison des structures de gouvernance et rôles principaux
- 5 Questions fréquentes sur la mutation de Bugatti Rimac
L’annonce de la création de la coentreprise Bugatti Rimac a marqué un tournant majeur dans le monde très sélectif des véhicules de prestige. Entre l’audace technologique de Rimac, jeune constructeur croate spécialisé dans les hypercars électriques, et l’héritage prestigieux de Bugatti, connue pour ses chefs-d’œuvre mécaniques comme la Chiron, cette alliance a bouleversé la donne sur le marché international. Le paysage du secteur se recompose à mesure que de nouvelles ambitions émergent, notamment celles du fondateur Mate Rimac, déterminé à prendre la main sur l’avenir de la marque conjointe.
Un mariage d’excellence : origines et enjeux de la coentreprise
Créée en 2021, la coentreprise Bugatti Rimac réunit deux mondes aussi fascinants qu’opposés. D’un côté, Rimac incarne l’avant-garde électrique ; de l’autre, Bugatti demeure un porte-étendard de la tradition mécanique française. Ensemble, ils visent un objectif clair : combiner leurs forces afin de façonner l’hypercar de demain.
Porsche, acteur clé dans le montage financier, possède actuellement 45 % des parts de Bugatti Rimac. Pourtant, des discussions avancées évoquent aujourd’hui la possibilité pour Rimac Group d’acquérir l’intégralité du capital, mettant ainsi la quasi-totalité du contrôle entre les mains de Mate Rimac, figure centrale de cette transformation fulgurante.
Vers une prise de contrôle totale par Mate Rimac ?
Depuis plusieurs mois, divers rapports spécialisés évoquent la volonté de Mate Rimac d’aller plus loin dans le projet initial. Passer d’une gestion partagée avec Porsche à une maîtrise complète changerait la stratégie globale du groupe, tant pour Rimac que pour Bugatti.
L’éventuel retrait de Porsche laisserait place à une structure dirigée principalement depuis la Croatie. Cette évolution impliquerait des ajustements organisationnels, mais aussi une vision plus directe du fondateur de Rimac sur l’orientation future des développements techniques et commerciaux.
Le passage sous contrôle unique n’impliquerait pas une fusion des productions ni une homogénéisation totale des modèles. Chaque marque continuerait à fonctionner sur un schéma distinct, restant fidèle à son patrimoine et à ses processus, tout en bénéficiant d’un échange permanent de compétences et d’innovations.
Même sous une entité commune, l’autonomie reste le maître-mot pour Bugatti autant que pour Rimac. Le développement et l’assemblage demeurent ainsi séparés pour chaque gamme de produits. Cette approche favorise l’émulation sans rogner sur l’identité individuelle des marques.
Ce positionnement pourrait attirer une clientèle appréciant à la fois l’histoire de Bugatti et l’innovation radicale propre à Rimac. L’annonce récente de la Tourbillon, projet phare du duo, cristallise cet équilibre entre continuité stylistique et rupture technologique.
Les ambitions de Mate Rimac et l’avenir de la coentreprise
Mate Rimac s’est illustré comme un entrepreneur audacieux, capable d’imaginer à la fois la supercar électrique la plus avancée au monde ou… une BMW E30 restomod dotée d’un moteur V10. Ce dynamisme nourrit la culture d’entreprise et inspire toute la filière hypercar.
Sa volonté de prendre le contrôle exclusif de Bugatti Rimac s’inscrit donc dans une logique d’unification des décisions stratégiques, avec pour ambition d’accélérer encore l’hybridation des savoir-faire et le lancement de nouveaux modèles symboliques.
- Lancement programmé de la Bugatti Tourbillon
- Développement parallèle de technologies électriques et thermiques
- Maintien de deux stratégies produits différenciées
- Renforcement des capacités d’innovation partagée
Si ce nouveau chapitre se concrétise, il conférera aux équipes un pouvoir de décision accru, agissant potentiellement comme catalyseur pour de futurs partenariats ou acquisitions dans l’univers automobile premium.
Comparaison des structures de gouvernance et rôles principaux
|Entité
|Rôle actuel
|Part actuelle
|Position envisagée
|Rimac Group
|Direction opérationnelle, pilotage de l’innovation
|55 %
|Contrôle majoritaire (100 % envisagé)
|Porsche AG
|Investisseur, supervision stratégique
|45 %
|Sortie progressive
|Bugatti
|Production dédiée aux modèles thermiques et hybrides
|–
|Dépendance accrue à Rimac Group
Cette mise en perspective permet de cerner rapidement la redistribution potentielle des rôles et des axes de collaboration futurs selon que Rimac concrétise ou non son désir d’acquisition intégrale.
Questions fréquentes sur la mutation de Bugatti Rimac
Qui détient actuellement le contrôle de Bugatti Rimac ?
La coentreprise Bugatti Rimac est issue d’un partenariat financier et industriel entre Rimac Group, actionnaire majoritaire avec 55 %, et Porsche AG, détenant 45 %. La direction opérationnelle est assurée par Mate Rimac tandis que Porsche joue un rôle important dans la supervision stratégique.
- Rimac : 55 % (majoritaire et directionnel)
- Porsche : 45 % (investissement minoritaire)
Bugatti et Rimac vont-elles fusionner leurs gammes de véhicules ?
Malgré leur rapprochement administratif, chaque marque conserve sa propre identité et sa gamme de véhicules spécifique. Les développements sont menés séparément afin de préserver le style et la signature technique distincts de chacune.
- Développement séparé pour chaque griffe
- Echanges ciblés de technologies et expertises
Quelles innovations sont attendues après la possible prise de contrôle totale par Mate Rimac ?
Si Mate Rimac prend l’entier contrôle de Bugatti Rimac, diverses innovations pourraient voir le jour, notamment une accélération de l’intégration des technologies électriques et une multiplication des projets conjoints. Les modèles thermiques emblématiques devraient cependant subsister, complétés par des nouveautés importantes attendues dès 2025.
|Innovation
|Période estimée
|Tourbillon hybride-électrique
|2025
|Nouveau modèle Rimac full électrique
|2026
Porsche va-t-il sortir totalement du capital de Bugatti Rimac ?
Aucune confirmation officielle ne précise à ce stade la date ou les conditions d’un éventuel retrait complet de Porsche. Plusieurs sources indiquent toutefois que des négociations sont engagées pour permettre à Rimac Group de racheter les parts actuelles détenues par le groupe allemand.
- Négociations en cours en 2025
- Rachat intégral possible par Rimac selon les accords finaux