Bugatti Rimac : nouvel équilibre pour l’industrie des hypercars

L’annonce de la création de la coentreprise Bugatti Rimac a marqué un tournant majeur dans le monde très sélectif des véhicules de prestige. Entre l’audace technologique de Rimac, jeune constructeur croate spécialisé dans les hypercars électriques, et l’héritage prestigieux de Bugatti, connue pour ses chefs-d’œuvre mécaniques comme la Chiron, cette alliance a bouleversé la donne sur le marché international. Le paysage du secteur se recompose à mesure que de nouvelles ambitions émergent, notamment celles du fondateur Mate Rimac, déterminé à prendre la main sur l’avenir de la marque conjointe.

Un mariage d’excellence : origines et enjeux de la coentreprise

Créée en 2021, la coentreprise Bugatti Rimac réunit deux mondes aussi fascinants qu’opposés. D’un côté, Rimac incarne l’avant-garde électrique ; de l’autre, Bugatti demeure un porte-étendard de la tradition mécanique française. Ensemble, ils visent un objectif clair : combiner leurs forces afin de façonner l’hypercar de demain.

Porsche, acteur clé dans le montage financier, possède actuellement 45 % des parts de Bugatti Rimac. Pourtant, des discussions avancées évoquent aujourd’hui la possibilité pour Rimac Group d’acquérir l’intégralité du capital, mettant ainsi la quasi-totalité du contrôle entre les mains de Mate Rimac, figure centrale de cette transformation fulgurante.

Vers une prise de contrôle totale par Mate Rimac ?

Depuis plusieurs mois, divers rapports spécialisés évoquent la volonté de Mate Rimac d’aller plus loin dans le projet initial. Passer d’une gestion partagée avec Porsche à une maîtrise complète changerait la stratégie globale du groupe, tant pour Rimac que pour Bugatti.

L’éventuel retrait de Porsche laisserait place à une structure dirigée principalement depuis la Croatie. Cette évolution impliquerait des ajustements organisationnels, mais aussi une vision plus directe du fondateur de Rimac sur l’orientation future des développements techniques et commerciaux.

Le passage sous contrôle unique n’impliquerait pas une fusion des productions ni une homogénéisation totale des modèles. Chaque marque continuerait à fonctionner sur un schéma distinct, restant fidèle à son patrimoine et à ses processus, tout en bénéficiant d’un échange permanent de compétences et d’innovations.

Même sous une entité commune, l’autonomie reste le maître-mot pour Bugatti autant que pour Rimac. Le développement et l’assemblage demeurent ainsi séparés pour chaque gamme de produits. Cette approche favorise l’émulation sans rogner sur l’identité individuelle des marques.

Ce positionnement pourrait attirer une clientèle appréciant à la fois l’histoire de Bugatti et l’innovation radicale propre à Rimac. L’annonce récente de la Tourbillon, projet phare du duo, cristallise cet équilibre entre continuité stylistique et rupture technologique.

Les ambitions de Mate Rimac et l’avenir de la coentreprise

Mate Rimac s’est illustré comme un entrepreneur audacieux, capable d’imaginer à la fois la supercar électrique la plus avancée au monde ou… une BMW E30 restomod dotée d’un moteur V10. Ce dynamisme nourrit la culture d’entreprise et inspire toute la filière hypercar.

Sa volonté de prendre le contrôle exclusif de Bugatti Rimac s’inscrit donc dans une logique d’unification des décisions stratégiques, avec pour ambition d’accélérer encore l’hybridation des savoir-faire et le lancement de nouveaux modèles symboliques.

Lancement programmé de la Bugatti Tourbillon

Développement parallèle de technologies électriques et thermiques

de technologies électriques et thermiques Maintien de deux stratégies produits différenciées

Renforcement des capacités d’innovation partagée

Si ce nouveau chapitre se concrétise, il conférera aux équipes un pouvoir de décision accru, agissant potentiellement comme catalyseur pour de futurs partenariats ou acquisitions dans l’univers automobile premium.

Comparaison des structures de gouvernance et rôles principaux

Entité Rôle actuel Part actuelle Position envisagée Rimac Group Direction opérationnelle, pilotage de l’innovation 55 % Contrôle majoritaire (100 % envisagé) Porsche AG Investisseur, supervision stratégique 45 % Sortie progressive Bugatti Production dédiée aux modèles thermiques et hybrides – Dépendance accrue à Rimac Group

Cette mise en perspective permet de cerner rapidement la redistribution potentielle des rôles et des axes de collaboration futurs selon que Rimac concrétise ou non son désir d’acquisition intégrale.

Questions fréquentes sur la mutation de Bugatti Rimac