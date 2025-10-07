AccueilActualitésBugatti Rimac : nouvel équilibre pour l’industrie des hypercars
Actualités

Bugatti Rimac : nouvel équilibre pour l’industrie des hypercars

Michel Labise
Par Michel Labise
Dernières modifications :
ActualitésBugatti Rimac : nouvel équilibre pour l’industrie des hypercars
Bugatti Rimac
Suivez nous sur Google News
4.6/5 - (150 votes)

L’annonce de la création de la coentreprise Bugatti Rimac a marqué un tournant majeur dans le monde très sélectif des véhicules de prestige. Entre l’audace technologique de Rimac, jeune constructeur croate spécialisé dans les hypercars électriques, et l’héritage prestigieux de Bugatti, connue pour ses chefs-d’œuvre mécaniques comme la Chiron, cette alliance a bouleversé la donne sur le marché international. Le paysage du secteur se recompose à mesure que de nouvelles ambitions émergent, notamment celles du fondateur Mate Rimac, déterminé à prendre la main sur l’avenir de la marque conjointe.

Un mariage d’excellence : origines et enjeux de la coentreprise

Créée en 2021, la coentreprise Bugatti Rimac réunit deux mondes aussi fascinants qu’opposés. D’un côté, Rimac incarne l’avant-garde électrique ; de l’autre, Bugatti demeure un porte-étendard de la tradition mécanique française. Ensemble, ils visent un objectif clair : combiner leurs forces afin de façonner l’hypercar de demain.

Porsche, acteur clé dans le montage financier, possède actuellement 45 % des parts de Bugatti Rimac. Pourtant, des discussions avancées évoquent aujourd’hui la possibilité pour Rimac Group d’acquérir l’intégralité du capital, mettant ainsi la quasi-totalité du contrôle entre les mains de Mate Rimac, figure centrale de cette transformation fulgurante.

Lire :  Andrew McGinley: `` Ce qui me fait sortir du lit, c'est mon amour pour eux ''

Vers une prise de contrôle totale par Mate Rimac ?

Depuis plusieurs mois, divers rapports spécialisés évoquent la volonté de Mate Rimac d’aller plus loin dans le projet initial. Passer d’une gestion partagée avec Porsche à une maîtrise complète changerait la stratégie globale du groupe, tant pour Rimac que pour Bugatti.

L’éventuel retrait de Porsche laisserait place à une structure dirigée principalement depuis la Croatie. Cette évolution impliquerait des ajustements organisationnels, mais aussi une vision plus directe du fondateur de Rimac sur l’orientation future des développements techniques et commerciaux.

Le passage sous contrôle unique n’impliquerait pas une fusion des productions ni une homogénéisation totale des modèles. Chaque marque continuerait à fonctionner sur un schéma distinct, restant fidèle à son patrimoine et à ses processus, tout en bénéficiant d’un échange permanent de compétences et d’innovations.

Même sous une entité commune, l’autonomie reste le maître-mot pour Bugatti autant que pour Rimac. Le développement et l’assemblage demeurent ainsi séparés pour chaque gamme de produits. Cette approche favorise l’émulation sans rogner sur l’identité individuelle des marques.

Ce positionnement pourrait attirer une clientèle appréciant à la fois l’histoire de Bugatti et l’innovation radicale propre à Rimac. L’annonce récente de la Tourbillon, projet phare du duo, cristallise cet équilibre entre continuité stylistique et rupture technologique.

Les ambitions de Mate Rimac et l’avenir de la coentreprise

Mate Rimac s’est illustré comme un entrepreneur audacieux, capable d’imaginer à la fois la supercar électrique la plus avancée au monde ou… une BMW E30 restomod dotée d’un moteur V10. Ce dynamisme nourrit la culture d’entreprise et inspire toute la filière hypercar.

Lire :  L'accent politique passe d'une pandémie à une crise du logement sans `` solution miracle ''

Sa volonté de prendre le contrôle exclusif de Bugatti Rimac s’inscrit donc dans une logique d’unification des décisions stratégiques, avec pour ambition d’accélérer encore l’hybridation des savoir-faire et le lancement de nouveaux modèles symboliques.

  • Lancement programmé de la Bugatti Tourbillon
  • Développement parallèle de technologies électriques et thermiques
  • Maintien de deux stratégies produits différenciées
  • Renforcement des capacités d’innovation partagée

Si ce nouveau chapitre se concrétise, il conférera aux équipes un pouvoir de décision accru, agissant potentiellement comme catalyseur pour de futurs partenariats ou acquisitions dans l’univers automobile premium.

Comparaison des structures de gouvernance et rôles principaux

Entité Rôle actuel Part actuelle Position envisagée
Rimac Group Direction opérationnelle, pilotage de l’innovation 55 % Contrôle majoritaire (100 % envisagé)
Porsche AG Investisseur, supervision stratégique 45 % Sortie progressive
Bugatti Production dédiée aux modèles thermiques et hybrides Dépendance accrue à Rimac Group

Cette mise en perspective permet de cerner rapidement la redistribution potentielle des rôles et des axes de collaboration futurs selon que Rimac concrétise ou non son désir d’acquisition intégrale.

Questions fréquentes sur la mutation de Bugatti Rimac

Qui détient actuellement le contrôle de Bugatti Rimac ?

La coentreprise Bugatti Rimac est issue d’un partenariat financier et industriel entre Rimac Group, actionnaire majoritaire avec 55 %, et Porsche AG, détenant 45 %. La direction opérationnelle est assurée par Mate Rimac tandis que Porsche joue un rôle important dans la supervision stratégique.

  • Rimac : 55 % (majoritaire et directionnel)
  • Porsche : 45 % (investissement minoritaire)

Bugatti et Rimac vont-elles fusionner leurs gammes de véhicules ?

Malgré leur rapprochement administratif, chaque marque conserve sa propre identité et sa gamme de véhicules spécifique. Les développements sont menés séparément afin de préserver le style et la signature technique distincts de chacune.

Lire :  Les personnes souffrant de certaines conditions sous-jacentes devraient être poussées vers le haut de la liste des priorités de vaccination
  • Développement séparé pour chaque griffe
  • Echanges ciblés de technologies et expertises

Quelles innovations sont attendues après la possible prise de contrôle totale par Mate Rimac ?

Si Mate Rimac prend l’entier contrôle de Bugatti Rimac, diverses innovations pourraient voir le jour, notamment une accélération de l’intégration des technologies électriques et une multiplication des projets conjoints. Les modèles thermiques emblématiques devraient cependant subsister, complétés par des nouveautés importantes attendues dès 2025.

InnovationPériode estimée
Tourbillon hybride-électrique2025
Nouveau modèle Rimac full électrique2026

Porsche va-t-il sortir totalement du capital de Bugatti Rimac ?

Aucune confirmation officielle ne précise à ce stade la date ou les conditions d’un éventuel retrait complet de Porsche. Plusieurs sources indiquent toutefois que des négociations sont engagées pour permettre à Rimac Group de racheter les parts actuelles détenues par le groupe allemand.

  • Négociations en cours en 2025
  • Rachat intégral possible par Rimac selon les accords finaux
Michel Labise
Michel Labise
Depuis plusieurs années, la roue a facilité le voyage et le transport. Les Nouvelles technologies de l'information ont aussi amélioré la diffusion des informations "News" pour mieux nous alerter et ou nous instruire. Les évolutions technologiques dans les domaines du l'information, la santé ne seraient rien sans l'apport de la technologie.
- Advertisement -spot_img
Actualités
- Advertisement -spot_img

Europe infos : Toutes les dernières informations chaudes, avec les dernières actualités européennes. Des infos pour tous les lecteurs qui souhaitent suivre de près l actualités en France et en Europe.

Tendance
Actualités
Navigation

© Europe Infos - Tous droits réservés

error: Content is protected !!