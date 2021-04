Boris Johnson reste à flot dans un tourbillon de scandale

Appuyez sur play pour écouter cet article

LONDRES – Boris Johnson fonctionne selon des règles différentes de celles des autres politiciens – ou il le fera jusqu’à ce qu’il arrête de gagner.

Les ministres, et le Premier ministre lui-même, ont passé une grande partie de lundi à repousser une affirmation selon laquelle il avait dit à ses collègues de «laisser les corps s’entasser par milliers». La remarque explosive, qui a été informée au Daily Mail, à la BBC et à ITV, se serait produite lors d’un échange houleux à Downing Street sur l’opportunité d’introduire de nouvelles mesures de verrouillage du coronavirus.

Une telle remarque, fermement démentie par le n ° 10 Downing Street, serait fatale à la plupart des politiciens. Mais que l’échange ait eu lieu ou non, Johnson a montré une capacité remarquable à échapper aux gaffes verbales similaires et aux remarques insensibles dans le passé, que ce soit à propos des mères célibataires, des minorités ethniques, des homosexuels ou des hommes de la classe ouvrière. Si l’accusation persiste, avant une série d’élections de mi-mandat la semaine prochaine, le commentaire des «organes» menace de faire de réels dommages politiques.

POLITICO s’est entretenu avec un ancien responsable, qui a déclaré avoir entendu l’échange crié à Downing Street et ne s’est entretenu avec aucun autre média. Le Premier ministre tentait de souligner sa frustration face aux graves conséquences sanitaires et économiques d’un troisième verrouillage l’année dernière, selon l’ancien responsable.

Lors de sa campagne, Johnson a nié avoir fait cette remarque lorsqu’on lui a posé la question lundi, disant: «Non. La chose importante que les gens veulent que nous fassions en tant que gouvernement est de s’assurer que les verrouillages fonctionnent et qu’ils le font. »

Michael Gove, le ministre du Cabinet Office, a déclaré aux députés: «Je trouve incroyable l’idée qu’il dise une chose pareille. J’étais dans cette pièce: je n’ai jamais entendu de langage de ce genre.

Le fait qu’il traite cette accusation pendant la campagne électorale alors que les hauts ministres sont interrogés à ce sujet à la Chambre des communes n’est pas la désescalade espérée par le numéro 10 après une semaine meurtrière de briefing et de contre-briefing sur les fuites du texte de Johnson. messages.

La BBC a rapporté la semaine dernière qu’il avait assuré à l’homme d’affaires James Dyson «Je vais le réparer» après que l’inventeur milliardaire eut soulevé des inquiétudes concernant les dispositions fiscales pour son personnel. Des sources de Downing Street ont accusé Dominic Cummings – ancien assistant le plus proche de Johnson – d’avoir divulgué la correspondance.

Cummings a nié cette affirmation dans un article de blog explosif publié vendredi soir, dans lequel il a accumulé des allégations d’irrégularité, y compris une affirmation selon laquelle Johnson prévoyait d’utiliser l’argent de donateurs secrets pour rénover l’appartement de Downing Street où lui et sa fiancée vivent. Cummings a reproché à son ancien patron de «tomber si loin en deçà des normes de compétence et d’intégrité que le pays mérite».

Ajoutez à cela les allégations successives d’irrégularités ou de corruption dans les marchés publics et le lobbying informel de plusieurs ministres par l’ancien Premier ministre David Cameron et la plupart des gouvernements redouteraient un test électoral clé sous la forme d’élections au conseil local et au maire la semaine prochaine, ainsi que bulletins de vote pour l’Assemblée galloise et le Parlement écossais.

Mais si un politicien pouvait espérer résister à ces vents violents, c’est bien Johnson. De ses deux mandats de maire de Londres à chef du Parti conservateur et à la libération de leur plus grande majorité parlementaire depuis 1979, chaque fois qu’il s’est présenté, il a gagné – malgré une large couverture de ses remarques passées. Les collègues conservateurs pourraient grincer des dents, mais si Johnson reste un atout électoral, la plupart sont restés à ses côtés.

Philip Cowley, professeur de politique à l’Université Queen Mary de Londres, a déclaré: « Il ignore les choses qui laisseraient les autres politiciens à plat sur la toile. » Un ministre du Cabinet qui a reconnu que Johnson est livré avec des «bagages» a ajouté: «Mais cela en vaut la peine, n’est-ce pas?»

Il peut également être isolé par le fait que les divers scandales qui tournent autour du n ° 10 pour le moment n’ont pas pénétré aussi profondément en dehors de la bulle de Westminster jusqu’à présent. Un sondage réalisé par Yonder Consulting a révélé que seulement 5% des personnes interrogées ont cité le lobbying comme leur histoire la plus remarquée la semaine dernière et 9% la semaine précédente.

Pourtant, l’avance des conservateurs sur le parti travailliste d’opposition n’est peut-être pas solide. Un sondage Ipsos MORI lundi a montré que les conservateurs reculent de 5 points de pourcentage (bien que le travail de terrain ait été effectué avant la fuite des textes de Johnson et soit à contre-courant d’autres sondages montrant une avance plus claire des conservateurs).

Les électeurs sont également généralement satisfaits de la mise en œuvre par le gouvernement du programme de vaccination du Royaume-Uni, une préoccupation beaucoup plus urgente qu’une guerre civile conservatrice ou des processus d’achat.

Cependant, le gouvernement ne peut pas compter sur le briefing toxique d’anciens collaborateurs ou fonctionnaires qui passent à jamais sous le radar. Chris Curtis, sondeur chez Opinium, a averti: «Le chaos et les mauvais titres sont en eux-mêmes de mauvaises choses s’ils sont là depuis trop longtemps. Cela ne causera pas nécessairement de dommages à long terme, mais le fait est que cela peut amener les gens à redevenir des «conservateurs sanglants» à un moment crucial de la préparation des élections locales. »

Il y a aussi un impact au sein du gouvernement. Un ancien conseiller de Downing Street a déclaré que le goutte-à-goutte des histoires de sleaze, de fuites et de rancunes était forcément «profondément démoralisant» pour les personnes qui devraient concentrer leurs énergies sur la mise en œuvre de la politique.

Il existe deux facteurs de risque qui pourraient encore déstabiliser Johnson. Le premier est le nombre et la variété des enquêtes de lobbying en cours. Simon Case, chef de la fonction publique, a révélé lundi qu’il avait été invité à procéder à un examen séparé des modalités de financement pour la rénovation de l’appartement n ° 10. Chaque nouvelle session et rapport sur les preuves donnera un nouveau pied aux accusations d’irrégularité et les propulsera dans le cycle de l’actualité.

La seconde est que la querelle sur qui a payé pour redécorer l’appartement n ° 10, qui est le plus facile à comprendre de tous les gros titres à ce jour, capte l’imagination du public et commence à coller. Mais il est difficile de prédire si cela se concrétisera.

Comme Cowley l’a observé: «Presque rien de tout cela n’a d’importance – jusqu’au moment où c’est le cas.»