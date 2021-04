Les transactions entre Bóthar et une association caritative en Angleterre à examiner

Des transferts financiers importants entre l’association caritative Bóthar à Limerick et une association caritative similaire créée par l’un de ses fondateurs en Angleterre doivent être examinées par la UK Charities Commission.

L’organisation caritative anglaise Msaada a été créée et dirigée par l’ancien journaliste de Limerick Billy Kelly, membre fondateur de Bóthar qui a ensuite déménagé en Angleterre.

Msaada, que Kelly exploitait depuis son domicile de Gillingham, a été impliqué dans des transactions financières importantes au fil des ans au sujet desquelles le président de Bóthar, Harry Lawlor, a maintenant exprimé de vives inquiétudes.

Une porte-parole de la Charity Commission au Royaume-Uni a déclaré qu’elle était consciente des préoccupations soulevées par Lawlor.

«Nous évaluons actuellement les informations relatives à cette question pour déterminer si la commission a un rôle à jouer. Nous ne pouvons pas commenter davantage à ce stade.

Kelly n’a pas pu être contactée et est censée être à l’hôpital pour recevoir des soins médicaux. Msaada, qui se concentrait sur l’acheminement de l’aide au Rwanda, a cessé ses opérations à la fin de l’année dernière et ne fonctionne plus en tant qu’organisme de bienfaisance.

Dans un affidavit présenté à la Haute Cour, Lawlor a déclaré que Bóthar avait payé Msaada pour les services en Afrique que Msaada avait fournis à l’organisation caritative irlandaise.

Cependant, «un aspect déconcertant de la relation financière entre les deux entités est apparu plus récemment», a-t-il déclaré.

«Il est apparu que Msaada a transféré environ 1 000 000 € à Bóthar, sur plusieurs années», a déclaré Lawlor. «Je ne vois aucune raison pour laquelle Msaada devrait payer une somme à Bóthar.»

Lawlor a déclaré que Bóthar avait transféré des fonds sur les comptes bancaires que Msaada avait au Rwanda, en paiement des services fournis par Msaada.

Les paiements effectués par l’organisation caritative irlandaise à Msaada «semblent tout à fait légitimes» mais ce qu’il a trouvé «plus difficile à comprendre», ce sont les transferts de l’organisation caritative irlandaise vers un compte auprès de NatWest à Shaftsbury, Dorset, «au profit de Msaada, semble-t-il».

Ces transactions, a-t-il dit, n’ont jamais été soulevées par les auditeurs de Bóthar, Grant Thornton, à aucun moment au cours de la dernière décennie.

Sommes ‘remboursées’

Il ne pouvait pas penser à une bonne raison pour laquelle l’argent pourrait venir de Msaada à Bóthar, «ou pourquoi ces sommes seraient ensuite remboursées à Msaada».

Lawlor et Kelly font partie des quatre hommes qui ont fondé la célèbre association caritative Limerick en 1991.

Une personne qui ne souhaitait pas être identifiée a déclaré que Kelly recevait actuellement des soins hospitaliers en Angleterre et ne serait pas disponible pour commenter.

L’affidavit de Lawlor à la Haute Cour faisait partie d’une demande réussie au nom de Bóthar de geler les avoirs de David Moloney, qui était le directeur général de Bóthar jusqu’en février de cette année, lorsqu’il a démissionné.

Les tribunaux ont ordonné à Moloney de ne pas réduire ses avoirs en dessous de 460 000 euros, dans l’attente d’une action intentée par son ancien employeur contre lui pour détournement de fonds.

Kelly a déménagé en Angleterre vers 2003 et a été décrite comme le fondateur et l’exploitant de Msaada.

Comme Bóthar, elle s’est impliquée dans la fourniture d’animaux de ferme aux familles pauvres en Afrique rurale, mais semble également s’être diversifiée vers d’autres activités.

Dans une note de 2014 sur le site Web de Bóthar, il indique que depuis 2006, l’organisme de bienfaisance de Limerick a transporté des animaux par avion au Rwanda deux fois par an avec l’aide du «partenaire du projet Msaada», et qu’en juin 2014, Msaada a enregistré les détails de 31 génisses laitières. qui avait été transporté par avion dans le pays africain en mars précédent.

La demande d’ordonnance de gel contre Moloney a été retenue ex parte, ce qui signifie qu’il n’était pas devant le tribunal pour répondre aux accusations portées contre lui.

Paiements spécifiques

Cependant, le tribunal a été informé que Moloney, de Clino, Newport, Co Tipperary, avait, par l’intermédiaire de ses avocats, nié tout acte répréhensible.

La demande de Lawlor était basée sur un certain nombre d’allégations concernant des montants spécifiques, y compris des paiements de 52200 £ et 58000 £ en mai 2018 et mai 2019 à une société anglaise appelée Agriculture Innovation Consultancy Limited (AICL).

AICL a été constituée en avril 2018 et rayée du registre des sociétés du Royaume-Uni en décembre 2019. Elle a déposé un ensemble de comptes financiers, a déclaré Lawlor, et ceux-ci ont déclaré qu’elle n’avait jamais négocié.

Cependant, une vérification des registres de la Companies House au Royaume-Uni par l’europe-infos.fr montre qu’une demande réussie a été déposée en mars de cette année devant le tribunal de comté de Londres pour que l’AICL soit rétablie dans le registre.

La demande initiale de restauration était datée du 21 décembre 2020 et la restauration de la société au registre a été enregistrée le 14 avril, une semaine après la prestation de serment de l’affidavit de Lawlor.

À la même date que l’avis de restauration a été enregistré, un nouvel ensemble de comptes non audités a été déposé pour AICL pour l’année se terminant le 30 avril 2020.

Bien que les comptes AICL déposés en 2019 indiquent que la société était en sommeil cette année-là, les comptes les plus récents indiquent que la société était en fait active.

Le chiffre d’affaires était de 52200 £ en 2019, selon les nouveaux comptes. Le chiffre d’affaires en 2020 était de 58000 £, selon les mêmes comptes.

Ce sont les mêmes montants qui ont été cités dans l’affidavit de Lawlor et au sujet desquels Lawlor a dit au tribunal que l’organisme de bienfaisance avait des préoccupations.

Les comptes récents détaillent les dépenses de personnel sous-traité et d’autres charges moins importantes qui correspondent essentiellement aux revenus de l’entreprise.

Entreprise de fabrication de saucisses

Bóthar a une copie d’un projet de facture envoyé par Kelly à Moloney concernant AICL, a déclaré Lawlor à la Haute Cour.

Il a également un e-mail de 2018 contenant des suggestions selon lesquelles des subventions pourraient être offertes, via AICL, pour des projets comprenant une entreprise de fabrication de saucisses au Rwanda, avec un coût estimé pour la première année de 52200 £.

L’année dernière, Bóthar a chargé la société de services financiers Smith & Williamson d’enquêter sur les finances de l’organisme de bienfaisance.

Le 20 mars 2020, date à laquelle l’enquête Smith & Williamson était en cours, Kelly a écrit à Moloney et a déclaré qu’il avait réfléchi à «l’inquisition et aux dangers qui pourraient l’attendre».

Il a suggéré qu’il serait peut-être judicieux de «supprimer autant d’informations que possible de la documentation remise aux enquêteurs».

Il s’est référé aux rapports sur le projet proposé au Rwanda qui donnaient des détails sur l’AICL et a suggéré que Moloney devrait s’assurer de supprimer les copies du rapport contenant les détails de l’AICL.

«Une fois cet e-mail envoyé», a-t-il écrit, selon une procédure judiciaire, «je vais le supprimer. Je vous suggère de faire de même une fois que vous avez téléchargé les fichiers. »

Kelly a déclaré à un employé de Bóthar en janvier de cette année que lui, Kelly, avait été licencié par Msaada, car les fiduciaires avaient liquidé l’organisme de bienfaisance, selon l’affidavit de Lawlor. La page Web Msaada n’est plus active.

Le régulateur des organismes de bienfaisance en Irlande a nommé un inspecteur pour enquêter sur Bóthar, et la Garda est également impliquée.

L’organisme de bienfaisance a levé 6 millions d’euros, principalement au moyen de dons publics, en 2018, selon ses derniers comptes vérifiés. Ce n’est plus de la collecte de fonds. L’affaire contre Moloney doit être reprise pour être mentionnée mardi devant la Haute Cour.