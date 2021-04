5 choses à savoir sur les derniers pourparlers de Chypre

Appuyez sur play pour écouter cet article

Pour la première fois depuis 2017, des discussions auront lieu cette semaine sur la réunification de l’île divisée de Chypre.

La réunion informelle à Genève, sous les auspices des Nations Unies, durera de mardi à jeudi et impliquera également les gouvernements des deux côtés de l’île – qui a été divisée entre un sud chypriote grec et un nord chypriote turc après l’invasion de la Turquie en 1974. comme la Grèce, la Turquie et le Royaume-Uni.

Comme cela a toujours été le cas, il sera difficile de progresser et c’est au secrétaire général de l’ONU, António Guterres, de trouver un terrain d’entente qui permettrait aux négociations de redémarrer sérieusement.

Voici à quoi vous attendre…

1. Les pourparlers ont-ils une chance de succès?

C’est loin.

«Cette série de discussions est probablement celle où les attentes sont au plus bas jamais vues», a déclaré Gregoris Ioannou, sociologue politique et chercheur à l’Université de Glasgow. «Le plus gros souci sera de savoir comment éviter un effondrement complet.»

Ankara et le gouvernement de la République turque de Chypre du Nord, qui n’est reconnue que par la Turquie, ont appelé à une solution à deux États au conflit. La Grèce et la République de Chypre internationalement reconnue, un État membre de l’UE, continuent de soutenir une solution à un État.

Les choses se sont encore compliquées en octobre dernier lorsque les Chypriotes turcs ont élu la ligne dure Ersin Tatar à la présidence de Chypre du Nord.

«Du côté chypriote turc, la marge de manœuvre est très limitée, car la dépendance vis-à-vis de la mère patrie, la Turquie, est très élevée et l’opinion de Tatar est essentiellement celle de [Turkish President Recep Tayyip] Erdoğan, il ne va pas dévier », a déclaré Wolfango Piccoli, co-fondateur de la société d’analyse des risques Teneo.

«Il est possible que ce soit une réunion ponctuelle, où il y aura une reconnaissance du statu quo actuel.»

2. Essayer d’éviter un effondrement

Ils peuvent avoir des points de vue différents, mais personne ne veut être blâmé pour avoir quitté la table des négociations ou pour avoir fait échouer les pourparlers.

«Comme il s’agit de la première réunion avec toutes les parties prenantes en près de quatre ans, ce ne sera pas un point de rupture», a déclaré Emre Peker, directeur du cabinet d’analyse des risques Eurasia Group.

«L’ONU est susceptible d’organiser un deuxième cycle pour continuer à explorer les possibilités de pourparlers de réunification renouvelés, même si les perspectives sont sombres. Et comme aucun pays ne voudra être le briseur d’accord, cela se matérialisera probablement plus tard cette année. »

Personne ne profite de l’échec si précoce des discussions lors de la dernière tentative, a déclaré Panayotis Tsakonas, professeur de relations internationales à l’Université d’Athènes et chercheur au groupe de réflexion grec Eliamep.

«L’ONU a maintenu les attentes à un faible niveau, affirmant que la réunion était informelle et que son objectif était de déterminer s’il existe un terrain d’entente pour que les parties négocient une solution durable. Toutes les parties devront prouver au Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, qu’en dépit de leurs divergences, elles sont sérieuses. »

3. Pourquoi les pourparlers reprennent-ils?

Parce que le temps presse pour un accord et que la pause depuis la dernière tentative de réunification a été particulièrement longue.

«Les divisions s’élargissent de jour en jour», a déclaré Peker d’Eurasia Group. «Les Chypriotes turcs et grecs sont très près de rater la dernière opportunité de réconciliation, car après la génération dirigeante actuelle – qui connaissait l’île unie – il y aura encore moins d’appétit pour des compromis vers une solution.»

Samedi, des milliers de Chypriotes des deux parties de l’île ont défilé pour réclamer une solution de réunification.

«Le public des deux parties de l’île est mieux préparé à accepter une solution», a déclaré Ioannou. «L’idée qui prévalait pendant quelques années parmi les Chypriotes grecs selon laquelle l’exploitation des réserves de gaz pouvait aller de l’avant sans solution s’est maintenant effondrée. Cependant, aucune solution ne sera trouvée sans un changement de direction. »

4. Flareup EastMed

Depuis l’échec des pourparlers de réunification en 2017, la situation en Méditerranée orientale s’est fortement dégradée. La Grèce, Chypre et la Turquie sont embourbés dans un différend sur les frontières maritimes et les ressources naturelles, et Bruxelles a introduit des sanctions contre les ressortissants turcs pour des forages pétroliers non autorisés au large de Chypre.

Les relations entre les parties se sont aggravées l’année dernière après la réouverture par les Chypriotes turcs d’une ville fantôme symbolique.

Un effondrement de ces pourparlers pourrait entraîner une recrudescence des tensions dans la région.

« La Turquie reprendra les explorations d’hydrocarbures et les postures navales, tant que les Chypriotes grecs ne mettront pas en place une administration conjointe des ressources énergétiques avec les Chypriotes turcs », a déclaré Peker. «Cela rompra à son tour la tendance à la désescalade dans la Méditerranée orientale depuis novembre et relancera le crachat UE-Turquie sur la Méditerranée orientale, qui saignera dans d’autres domaines, fera dérailler le soi-disant programme positif et marquera un retour de politiques de confrontation. »

5. Rôle des puissances occidentales

L’UE souhaite résoudre le problème et stabiliser les relations avec la Turquie. Mais les Chypriotes turcs veulent que l’UE se retire complètement des pourparlers, afin qu’elle puisse traiter uniquement avec le gouvernement chypriote grec.

«Bruxelles et les capitales de l’UE sont incapables d’agir en tant qu’intermédiaire honnête en la matière», a déclaré Peker. «Puisque Chypre est déjà membre de l’UE, le bloc se rallie au gouvernement chypriote grec internationalement reconnu. Certains États membres, comme l’Allemagne, ont tenté de briser l’impasse et de négocier des accords, les Chypriotes grecs ne sont pas incités à renoncer à leurs revendications maximalistes. Cela limite également la marge de manœuvre de la Turquie et des Chypriotes turcs, bloquant ainsi le processus.

Les États-Unis s’intéressent également à la question chypriote, dans le cadre de leur stratégie plus large en Méditerranée orientale. Cependant, jusqu’à présent, il s’est abstenu de jouer un rôle de premier plan et ne devrait pas le faire dans un proche avenir.

«Le problème global est que nous sommes coincés avec ce modèle des Nations Unies depuis longtemps», a déclaré Piccoli de Teneo. «Pour ce qui est d’essayer de faire des progrès, il n’y a pas de médiateur crédible, qui puisse se cogner et apporter une solution.